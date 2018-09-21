Победа «Краснодара» и ничья «Зенита» не нашли отклика в сердцах мемоделов. Там плотно обосновался проигравший «Спартак».

Кафельников обещал замариновать свой «твиттер». Всё дело в «Спартаке»

«Спартак» и «Краснодар» открывали вчерашний еврокубковый день для России. Если «быки» справились со своей задачей и не стали героями шуток, то красно-белые проиграли в своём фирменном стиле. А ведь казалось, что победа была близка…

Не обошлось без иронии, что москвичей обыграл именно «Рапид».

Впрочем, в итоговый результат верили не все.

В поражении «Спартака» кто-то даже нашёл позитив. Все условия были выполнены.

Правда, ошибался в этот вечер не только московский клуб, но и крайний защитник «Зенита».

А болельщики соперника «Зенита» устроили очень красивый перформанс. Ждём, чем ответит «Крестовский».