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Болельщики в соцсетях — о матчах «Спартака» и «Зенита» в Лиге Европы

Евгений Кафельников
Даниил Бороздин
Фото: instagram.com/yevgenykafelnikov
Кафельников обещал замариновать свой «твиттер». Всё дело в «Спартаке»
Победа «Краснодара» и ничья «Зенита» не нашли отклика в сердцах мемоделов. Там плотно обосновался проигравший «Спартак».
Футбол / Лига Европы

«Спартак» и «Краснодар» открывали вчерашний еврокубковый день для России. Если «быки» справились со своей задачей и не стали героями шуток, то красно-белые проиграли в своём фирменном стиле. А ведь казалось, что победа была близка…

Не обошлось без иронии, что москвичей обыграл именно «Рапид».

Впрочем, в итоговый результат верили не все.

В поражении «Спартака» кто-то даже нашёл позитив. Все условия были выполнены.

Правда, ошибался в этот вечер не только московский клуб, но и крайний защитник «Зенита».

А болельщики соперника «Зенита» устроили очень красивый перформанс. Ждём, чем ответит «Крестовский».

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