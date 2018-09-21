«Спартак» в атаке слишком примитивен. Почему без Глушакова хуже

Вокруг «Спартака» снова происходит слишком много нефутбольного, и это затмевает реальные проблемы команды на поле. Между тем, проблемы никуда не делись и дают знать о себе ещё больше. Промес заслуживал критику за эгоизм в работе с мячом так же, как Глушаков — за постоянные неподготовленные удары из-за пределов штрафной. Но без этих игроков действия команды в финальной трети стали слишком примитивными.

Вопрос «сахарного» центра поля и возникающих в связи с этим разрывов между линиями также остается неразрешенным. В таком состоянии «Спартак» практически без игры уступил «Рапиду», а за следующие 14 дней должен будет сыграть с ЦСКА, «Ростовом» и «Вильярреалом». Кажется, у Масимо Карреры начинается самый сложный отрезок в спартаковской карьере.

Высокой средней линией «Спартак» обманул сам себя

В позиционной обороне Каррера, как и в матчах РПЛ этого сезона, выбрал схему 4-4-2, но с самого начала встречи его команда расположилась слишком высоко. Билд-ап «Рапида» встречали сразу шесть игроков гостей, при этом четвёрка полузащитников постоянно располагалась практически на одной горизонтали. При приёме мяча центральным защитником австрийцев в полуфланге Зобнин или Тимофеев смещался в первую линию прессинга и начинал давление, за ним подтягивалась остальная команда, пытаясь заставить игрока «Рапида» расстаться с мячом через длинный заброс. Иногда это срабатывало, но в большинстве случаев разбить подобный прессинг не составляло труда.

«Рапид» выходил из-под давления либо через длинные вертикальные передачи на вингеров команды, либо через быстрый перевод на второго центрального защитника в противоположный полуфланг с последующим забросом мяча во фланг на крайнего полузащитника. В свою очередь он, получив мяч, искал поднимавшегося в опорную зону «Спартака» Шваба.

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На быстрый перевод мяча на противоположную вертикаль поля не реагировал второй крайний центральный полузащитник «Спартака», занятый опекой шестёрки австрийцев. Не успевал сместиться и закрыть свободную зону Фернандо. Австрийцы получали шанс продолжить атаку в финальной трети. За вертикали хорошо цеплялись Иван и Мург. У вингеров «Рапида» слабая статистика единоборств (32 и 40 процентов выигранных соответственно), но их партнёры хорошо отрабатывали подбор, и здесь опережая центр поля «Спартака».

Ошибки игроков в движении без мяча увеличили негативный эффект от высокой линии обороны. Их хватало. В позиционной обороне Зе Луиш систематически оставлял команду вдесятером. Иногда Зобнин и Тимофеев вдвоём включались в прессинг игрока с мячом, а Фернандо не реагировал на ситуацию и оставался играть по своему игроку вместо того, чтобы сместиться в более опасную зону. Не всегда срабатывала смена позиций при подстраховке. На скриншоте, например, Зобнин закрыл зону Рассказова, но сместившийся в центр Ломовицкий не отработал за Зобнина прессинг игрока с мячом. Кроме него, сделать это было некому – Зе занят просмотром футбола.

Без Глушакова «Спартак» перестал атаковать через правый фланг

В последнее время игра Глушакова всё чаще подвергалась критике, но, как оказалось, без него «Спартаку» стало ещё труднее. Заменивший его Тимофеев также терял зоны и периодически недорабатывал в обороне, при этом сделал намного меньше Дениса в атаке. Продвижение мяча вперёд через правый фланг редко поддерживалось подключениями Тимофеева и, как правило, заканчивалось возвратом мяча назад, когда к Рассказову и Ломовицкому смещался опорный полузащитник «Рапида» Шваб и создавал численное преимущество своей команды.

Манера Самедова смещаться ближе к центральной зоне дала больше свободы Рассказову, и несколько раз у гостей получалось пройти по правому флангу и даже создать опасный момент для Зе, но большую часть времени «Спартаку» всё равно не хватало рывковой работы Глушакова.

Вся активность «Спартака» шла с левого фланга, где активничал Зобнин. Полузащитник «Спартака» либо самостоятельно продвигал мяч вперёд силовым дриблингом и подключал Мельгарехо или сразу отдавал мяч на фланг, а после рывками в полуфланг заполнял свободную зону между крайним и правым центральным защитниками – до открывания эту зону ложным движением освобождал Роша. Проходы Зобнина с мячом удавались игроку на протяжении всего матча, отчасти потому, что игравший по нему Любичич слишком рано сел на жёлтую карточку и не рисковал играть жёстче. Когда Фернандо переставали плотно опекать в середине, спартаковцам удавалось создать численное преимущество на левом фланге за счёт смещения бразильца вправо и резкого разворота – открывания Зобнина становились ещё опаснее.

Кратко о том, что ещё важно

— Не спешите критиковать Джикию за то, что он оставлял свою зону и поднимался в прессинг. Несколько раз агрессивная манера игры Джикии, выдавливавшего игрока с мячом на свою половину поля, спасала его команду от атак 4vs4. Активное давление – вынужденная мера, обусловленная высокой постановкой обороны «Спартака», постоянными потерями своих зон центральными полузащитниками и отсутствием чистого опорника, маскирующего эти потери.

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Второй пропущенный гол – следствие системной ошибки «Спартака». Огромное пространство за спинами центральных полузащитников вынудило Джикию выброситься из линии, а Мельгарехо не успел сместиться ближе к Боккетти. Только низкие скорости продвижения мяча вперёд не позволяют командам РПЛ пользоваться несогласованностью командного движения «Спартака» при высокой обороне. Возможно, это аукнется красно-белым в дерби — у ЦСКА с этим относительный порядок.

— Продолжаем изучать Александра Максименко. В РПЛ билд-ап «Спартака» редко душили на чужой половине поля, поэтому было трудно полноценно оценить игру Александра ногами. Австрийцы несколько раз вынуждали Максименко разбивать персональную ориентировку средними передачами на фланг, и почти всегда им не хватало точности.

— Движение без мяча Ломовицкого тормозит атаки «Спартака» через его фланг. Александр практически всегда привязывался к своему флангу. Кажется, у Ломовицкого проблемы с пониманием свободного пространства и концентрацией. Когда Зе ложным движением уводил центрального защитника из зоны Александра, оставляя Ломовицкого один на один с крайним защитником «Рапида», игрок не делал рывок в полуфланг под вертикальный заброс и продолжал в статике ожидать мяч у линии аута. При этом вингер «Спартака» хорошо открывается, когда принимает активное участие в атаке и не должен включаться в эпизод вне зоны мяча.

В материале использованы данные InStat.