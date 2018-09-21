Удивительно: Россия укрепила позиции в рейтинге УЕФА

Как так получилось?

Выиграл из российских клубов в первом туре лишь «Краснодар», пополнив общую копилку двумя очками. ЦСКА и «Зенит» принесли ещё по одному. Итого – четыре зачётных балла, которые мы делим на шесть (изначальное количество клубов от страны), и получаем прирост в 0,666. Результат не самый высокий, но и не провальный, учитывая, что все пять матчей наши команды провели на выезде.

«Зенит» увозит из Копенгагена ничью. Как это было Классный перформанс «Копенгагена» и идеальный ассист от Дриусси.

Соседи сверху, французы, набрали те же 0,666 балла за счёт побед «Лиона» над «Манчестер Сити» (2:1) и «Ренна» над «Яблонцем» (2:1). Ближайшие преследователи, португальцы, выступили ещё скромнее: 0,600 балла благодаря ничьей «Порту» с «Шальке-04» (1:1) в Лиге чемпионов и победе «Спортинга» над «Карабахом» в Лиге Европы (2:0). Но им и сложнее, поскольку играть продолжают лишь три клуба из пяти.



Хотя по коэффициенту сезона-2018/19 Португалия пока слегка опережает Россию – 3,100 против 2,916.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания – 88,569

2. Англия – 66,748

3. Италия – 66,297

4. Германия – 61,070

5. Франция – 51,498

6. Россия – 45,882

7. Португалия – 40,432

8. Украина – 35,500

9. Бельгия – 35,100

10. Турция – 31,800

Куда стремиться?

В последний раз Португалия обошла Россию в декабре 2016 года. Но уже в феврале наша страна вернула себе шестую строчку и с тех пор с ней не расставалась, постепенно увеличивая отрыв. Приятно, что в каждом из пяти зачётных сезонов, кроме нынешнего, коэффициент России выше.



Разница между шестым и седьмым местами принципиальная. Если мы удержим позицию до мая будущего года, то в сезоне-2020/21, как и сейчас, сможем делегировать три команды в Лигу чемпионов, две из которых – сразу в групповой этап, а ещё одну – в третий отборочный раунд. Три клуба получают места в Лиге Европы: один – на групповом этапе, два – в квалификации.



Если же вдруг случится падение, то Россия потеряет одну команду в Лиге чемпионов. Очевидно, что общая задача-минимум на сезон – не допустить такого сценария. Тогда как потеснить Францию сейчас почти невозможно, да и нет в этом острой необходимости. Пятое место по сравнению с шестым дарит одну дополнительную команду сразу в группе Лиги Европы.

Главные события в Лиге Европы, которые вы пропустили, пока болели за наших Нойштедтер, Васютин, Вернблум, Промес и странный матч двух клубов «Ред Булл» – в обзоре матчей Лиги Европы.

Какие перспективы?

Да, сложность этого тура заключалась в выездном факторе, но, с другой стороны, и встречались ведь наши клубы вовсе не с грандами. В начале октября ЦСКА сыграет с «Реалом», «Локомотив» — с «Шальке», «Спартак» — с «Вильярреалом», «Краснодар» — с «Севильей». Пусть все игры – домашние, но получится ли выступить лучше, чем на этой неделе? Относительно спокойно только за «Зенит», который принимает «Славию».

Еврокубковый год на самом деле предвидится для нас очень непростым. У молодого ЦСКА слишком суровая группа, ослабленный «Спартак» на грани революции, в «Локомотиве» тоже не всё в порядке, «Зенит» в Европе часто шатает из стороны в сторону. А у «Спортинга» в группе ЛЕ не самые грозные «Ворскла» и «Карабах», у «Бенфики» в квартете ЛЧ – АЕК и «Аякс». «Порту» же вообще может повлиять на российско-португальское противостояние напрямую, поскольку ему дважды играть с «Локомотивом».



Хорошо всё-таки, что есть пять с лишним очков преимущества – и хотя бы в этом сезоне за шестое место можно быть относительно спокойным.