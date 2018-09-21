Пропавшие таланты «Динамо» 2000-х. Где они сейчас?

Продолжаем наш цикл о потерянных талантах топ-клубов России 2000-х. Вспомнить тех, кто подавал надежды в «Динамо», нам помог Сергей Силкин. Все эти годы он находился в системе клуба. Многих ребят (в том числе из списка) тренер привлёк в команду лично.

Пропавшие таланты «Локомотива» 2000-х. Где они сейчас? Чемпион Европы продаёт трубы, герой мемов снимается у Козловского.

Виктор Свежов, 27 лет

Дебютировал за бело-голубых в 2009 году. Тогда же получил приз «Надежда «Динамо». «Надежда» сыграла за клуб менее 10 матчей, а спустя год уехала в аренду — в «Томь». Сначала Виктор цеплялся за РПЛ в клубах-аутсайдерах, но в итоге оказался в ФНЛ. Последний сезон провёл в «Балтике» и запомнился жёсткой перепалкой с болельщиком. Нет смысла выкладывать это видео из-за обилия мата. Летом ожидаемо сменил клуб и теперь играет за «Сибирь».

Силкин: «Игрок середины поля, был неплохим организатором, Кобелев привлекал его в основной состав. Помню, его даже ставили в игре Лиги чемпионов против «Селтика», также он привлекался в молодёжные сборные. Наверное, на поле не хватило габаритов, он был небольшого роста. Плюс очень нервозный игрок, получал необоснованные карточки».

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Александр Лобков, 28 лет

Обладатель занятного достижения — за один год прошёл сразу несколько уровней в системе «Динамо». От детско-юношеской команды до основы. В ней он дебютировал символично — заменив Александра Точилина. Примерно в то же время футболист получил вызов в молодёжную сборную Игоря Колыванова. Со взрослым футболом не пошло: через некоторое время Лобков вернулся в динамовскую «молодёжку», а чуть позже неожиданно оказался в ПФЛ. В 2015-м окончательно в ней увяз и решил закончить карьеру.

Силкин: «Его рано стали подпускать к основе, но не хватило качеств. Особенно скорости — для игрока оборонительного плана это важно. И роста тоже. Не знаю, почему так рано закончил. Футбол такое дело — терпеть надо. Я, например, сам четыре года в дубле проторчал, но терпел. Гаврилов тоже поздно заиграл. Видимо, со временем Лобков понял, что не тянул».

Александр Лобков Фото: fc-dynamo.ru

Пропавшие таланты «Зенита» 2000-х. Где они сейчас В «Зените» могли появиться новый Малафеев, Денисов, Аршавин или Кержаков. Если бы раскрылся кто-то из этих воспитанников клуба.

Станислав Мурыгин, 34 года

После ДЮСШ несколько лет играл за дубль и дорвался до основного состава. Мурыгин не только поиграл на высшем уровне, но и голы забивал. Хоть и недолго. Карьера форварда примечательна тем, что в ней было сразу несколько клубов, в которых он не забил ни разу. Зато прорвало в «Истре», за которую он поначалу забивал чуть ли не в каждой второй игре. Увы, в сезоне-2011/12 команда вылетела в ЛФЛ, а Станислав закончил с футболом. Тогда ему было 27 лет.

Силкин: «Некоторым тренерам очень нравился. Помню, в 2004 году его поставили на игру с «Локомотивом», и он забил потрясающий гол. Физически сильный нападающий. Парень выделялся, был одним из сильнейших в Москве, обладал скоростью и мощью. Всегда много забивал, но в «Химках» его стали использовать на краю. В одной игре Мурыгин забил два мяча и высказал тренеру, что он его ставит не на ту позицию. Наверное, не хватило рассудительности, гибкости».

Станислав Мурыгин в составе подольского «Витязя» Фото: fcvityaz.ru

Пропавшие таланты «Спартака» 2000-х. Где они сейчас. Часть 1 Продолжаем серию публикаций про футболистов, которые подавали большие надежды, но не сумели их оправдать.

Ираклий Логуа, 27 лет

«Я был на карандаше у лондонского «Арсенала», — рассказывал воспитанник москвичей в одном из интервью. Юноша вслед за Свежовым получил приз «Надежда «Динамо» в 2010-м. В нём же он сыграл свой первый (и последний) матч в РПЛ, получал вызов в молодёжную сборную. Не задержавшись в «Динамо», Логуа пытался закрепиться в ФНЛ, а после переехал в Эстонию. Там он был результативен, но вряд ли стоит воспринимать это всерьёз. Бывало и так, что его команда побеждала со счётом 18:0. Последние пару лет форвард пылит в ПФЛ. Отличиться за «Зоркий» до сих пор не вышло.

Силкин: «Был в одной команде с Витей Свежовым, их всё время привлекали в молодёжную сборную. Первый был распасовщиком, а Логуа — убегал. Но в одно время настал такой момент, когда все стали расти, окрепли, а он так и остался низкорослым игроком. Сначала был скороспелкой, а потом стало сложно».

Евгений Ятченко, 32 года

Начинал в «Динамо» вместе с братом-близнецом Дмитрием. Успел дебютировать за клуб, но особых успехов не добился. Дмитрий уехал в «Спартак» из Нальчика, а вот Евгений поехал в первую лигу. Карьера брата пошла в гору и он регулярно играл в РПЛ, чего о другом Ятченко не скажешь. Тот отыграл шесть лет за ярославский «Шинник». В архивах YouTube запомнился участием в массовой драке в игре с «Тосно». С минувшего лета играет за «Мордовию».

Силкин: «Их вместе с братом я брал ещё в школу. Евгений там получил травму «крестов». Потом я ушёл в дубль и тоже их привлекал. Дима был фланговым игроком, подносчиком снарядов, а Женя — центральным нападающим. Причём Женя в дубле был даже перспективнее и смотрелся интереснее. Сёмин меня спрашивал совета по игрокам, я ему рекомендовал Комбаровых и Ятченко. У них показатели были лучше, чем у игроков основы. Но видите как, Дима начал играть в Нальчике и обрёл уверенность. А его брат застрял в первой лиге. Хотя в него и Мурыгина верили из всех больше всего».