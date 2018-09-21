Массимо — один из нас. И это проблема «Спартака»

За полтора часа игры с «Рапидом» «Спартак» трижды пробил по воротам.
Один раз мяч на линии вратарской мяч нежно погладил Тимофеев.
В другом случае в сторону гостевого сектора, что на углу стадиона, пнул Педро Роша. Удар — не лучшее умение ретивого бразильца, которого, правда, весь матч обгонял лысеющий и плотный мужичок из центра обороны австрийцев.
Третий страйк в небо выбил мощный Зе Луиш. Лично я всё жду, когда большой снайпер всё-таки перебьёт крышу. И если в дерби с ЦСКА удастся вряд ли, то перед Новороссийском можно принимать ставки на мячи в Чёрном море тотал больше 0,5.
С «Рапидом» «Спартак» играл не то чтобы ужасно. Хуже. Безнадёжно. Как Мария Шарапова в матчах с Сереной Уильямс: когда кричишь и краснеешь от усилий, но всем вокруг ясно — ты понятия не имеешь, как победить.
И если с Шараповой всё понятно, она просто слабее, то «Рапид» даже на уровне чемпионата Австрии совсем не Уильямс.
После венского игрового и репутационного падения очень хочется слышать правдоподобное объяснение, что же происходит в «Спартаке». Оно может быть лживым, но хотя бы похожим на истину.
Но Массимо Каррера вновь выбирает не героический, а такой русский чиновничий путь — держит хорошую мину при плохой игре.
Давайте просто послушаем главного тренера «Спартака» ещё раз и подумаем о несоответствиях.
Вот Каррера говорит, что «Рапид» ничего не создал и выиграл благодаря ошибкам.
Хорошо, прикинемся, что не знаем, как знатно австрийцы порвали оборону и закатывали второй мяч в пустые ворота.
Поговорим о первом. Это стандарт, угловой. По версии Массимо — необязательный гол. Не поспоришь. Но, может, напомнить, в скольких матчах этого сезона «Спартак» сам забивал с игры? Если забыли, то в одном из девяти. Даже с Промесом, Адриано, Жиго, до бани Глушакова и с составом стоимостью в весь чемпионат Австрии.
Говорит Массимо и о том, что его команда прогрессирует, сравнивая количество побед на старте с провалом прошлого сезона, когда игроки еле волочили ноги и штабелями укладывались в лазарет прямо на поле. Это ведь вполне по-нашему: дождаться, когда доллар с 30 подорожает до 100, а потом выдать новость: «Смотрите, сегодня он 80». И народ реально обрадуется.
Но сложнее всего оценить заявления тренера про Ещенко и Глушакова.
Зачем в один день говорить, что оба не полетели в Вену из-за того, что в ЛЕ лавка короче, если вся Россия теперь знает — это из-за лайков?
Зачем на следующий вечер рушить свою же версию, рассказывая, что травмированного Ханни вообще брать не хотелось, но нужно было собрать полноценную заявку?
Почему бы хоть один раз за всё время в «Спартаке» не отбросить этот врождённый, такой по-русски чиновничий популизм и не сказать: «Я, Массимо Каррера, принял такое решение, потому что эти люди нарушили командную дисциплину и мне плевать, случайно они поставили эти лайки или нет!».
Я прекрасно знаю, как слова Массимо в очередной раз порадовали толпу. «Мужик! Обставил вас, журналистишек, не вынес сор из избы!»
Всё верно, не вынес. Вот только если месяцами не выбрасывать грязь, то утопить в ней можно весь дом. И желательно, пока соседи будут захлёбываться нечистотами, — выйти в народ единственным белым и чистым героем.
Святым, который не критикует судей, не обсуждает другие клубы, который не наказывал Глушакова с Ещенко за лайки, который не увольнял Лю, который не конфликтовал с Пилипчуком и не понял его ухода, который не имеет отношения к трансферном сделкам, который стоически согласился с уходом своих близких Мальфатти и Д’Урбано, который любит всех-всех игроков, считает их семьёй и не предаёт — он один светлый, в которого можно верить народу. Как, прости господи, в Путина.
Но Массимо не бог. И даже не блаженный. Он лишь один из нас. И в этом проблема «Спартака».
Он просто человек, который не станет биться с руководством за свою правду, и никогда не уйдёт сам.
Мощный оратор с возвышенным римским профилем, восхищающим толпу, готовую бежать с ним до конца.
Герой среди серости, заслуживающий личной славы.
Только «Спартаку» от этого культа не легче, покуда остальная команда захлёбывается в грязи и ненависти тех же фанатов.
Так, может, сейчас самое время для Массимо проявить героизм, пожертвовать собой, открыть дверь и выпустить сор наружу?!
P.S.
Если обьяснить ещё короче, то в команде и клубе есть масса проблем, которые уже невозможно отрицать.
Кланы наверху, недомолвки, претензии, нарушения дисциплины, игровой кризис.
И постоянное отрицание, бегство от проблем в угоду хорошей репутации, ситуацию не меняют.
Беды копятся прямо пропорционально любви к тренеру, который якобы над схваткой. Хотя на самом деле Каррера является активным участником всех сцен — от трансферов до увольнений и лайков.
Да, сейчас у толпы формируется образ мученика, которому мешают плохие игроки, заговорщики, жадное и хитрое начальство.
Но если уж Каррера правда сердцем за «Спартак», если он видит проблемы так же явно, как фанаты, то пора начать открытую борьбу с врагами.
Скинуть балласт, окончательно забрать все трансферы, назначить своих людей. А если не дадут, то уйти как герою за год до конца этого бесперспективного контракта.
Оставив людям завоёванное чемпионство и наплевав на отступные, ведь честь не продаётся.
Тем более большой тренер ведь всегда получит большую работу.