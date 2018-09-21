Массимо — один из нас. И это проблема «Спартака»

За полтора часа игры с «Рапидом» «Спартак» трижды пробил по воротам.

Один раз мяч на линии вратарской мяч нежно погладил Тимофеев.

В другом случае в сторону гостевого сектора, что на углу стадиона, пнул Педро Роша. Удар — не лучшее умение ретивого бразильца, которого, правда, весь матч обгонял лысеющий и плотный мужичок из центра обороны австрийцев.

Третий страйк в небо выбил мощный Зе Луиш. Лично я всё жду, когда большой снайпер всё-таки перебьёт крышу. И если в дерби с ЦСКА удастся вряд ли, то перед Новороссийском можно принимать ставки на мячи в Чёрном море тотал больше 0,5.

С «Рапидом» «Спартак» играл не то чтобы ужасно. Хуже. Безнадёжно. Как Мария Шарапова в матчах с Сереной Уильямс: когда кричишь и краснеешь от усилий, но всем вокруг ясно — ты понятия не имеешь, как победить.

И если с Шараповой всё понятно, она просто слабее, то «Рапид» даже на уровне чемпионата Австрии совсем не Уильямс.

После венского игрового и репутационного падения очень хочется слышать правдоподобное объяснение, что же происходит в «Спартаке». Оно может быть лживым, но хотя бы похожим на истину.

Но Массимо Каррера вновь выбирает не героический, а такой русский чиновничий путь — держит хорошую мину при плохой игре.

Давайте просто послушаем главного тренера «Спартака» ещё раз и подумаем о несоответствиях.

Вот Каррера говорит, что «Рапид» ничего не создал и выиграл благодаря ошибкам.

Хорошо, прикинемся, что не знаем, как знатно австрийцы порвали оборону и закатывали второй мяч в пустые ворота.

Поговорим о первом. Это стандарт, угловой. По версии Массимо — необязательный гол. Не поспоришь. Но, может, напомнить, в скольких матчах этого сезона «Спартак» сам забивал с игры? Если забыли, то в одном из девяти. Даже с Промесом, Адриано, Жиго, до бани Глушакова и с составом стоимостью в весь чемпионат Австрии.

Говорит Массимо и о том, что его команда прогрессирует, сравнивая количество побед на старте с провалом прошлого сезона, когда игроки еле волочили ноги и штабелями укладывались в лазарет прямо на поле. Это ведь вполне по-нашему: дождаться, когда доллар с 30 подорожает до 100, а потом выдать новость: «Смотрите, сегодня он 80». И народ реально обрадуется.

Но сложнее всего оценить заявления тренера про Ещенко и Глушакова.

Каррера: Глушаков и Ещенко не приехали в Вену, потому что в ЛЕ «лавка» короче

Зачем в один день говорить, что оба не полетели в Вену из-за того, что в ЛЕ лавка короче, если вся Россия теперь знает — это из-за лайков?

Зачем на следующий вечер рушить свою же версию, рассказывая, что травмированного Ханни вообще брать не хотелось, но нужно было собрать полноценную заявку?

Почему бы хоть один раз за всё время в «Спартаке» не отбросить этот врождённый, такой по-русски чиновничий популизм и не сказать: «Я, Массимо Каррера, принял такое решение, потому что эти люди нарушили командную дисциплину и мне плевать, случайно они поставили эти лайки или нет!».

Я прекрасно знаю, как слова Массимо в очередной раз порадовали толпу. «Мужик! Обставил вас, журналистишек, не вынес сор из избы!»

Всё верно, не вынес. Вот только если месяцами не выбрасывать грязь, то утопить в ней можно весь дом. И желательно, пока соседи будут захлёбываться нечистотами, — выйти в народ единственным белым и чистым героем.

Святым, который не критикует судей, не обсуждает другие клубы, который не наказывал Глушакова с Ещенко за лайки, который не увольнял Лю, который не конфликтовал с Пилипчуком и не понял его ухода, который не имеет отношения к трансферном сделкам, который стоически согласился с уходом своих близких Мальфатти и Д’Урбано, который любит всех-всех игроков, считает их семьёй и не предаёт — он один светлый, в которого можно верить народу. Как, прости господи, в Путина.

Но Массимо не бог. И даже не блаженный. Он лишь один из нас. И в этом проблема «Спартака».

Он просто человек, который не станет биться с руководством за свою правду, и никогда не уйдёт сам.

Каррера: готов к решению руководства, но сам я не уйду Массимо хочет строить «Спартак».

Мощный оратор с возвышенным римским профилем, восхищающим толпу, готовую бежать с ним до конца.

Герой среди серости, заслуживающий личной славы.

Только «Спартаку» от этого культа не легче, покуда остальная команда захлёбывается в грязи и ненависти тех же фанатов.

Так, может, сейчас самое время для Массимо проявить героизм, пожертвовать собой, открыть дверь и выпустить сор наружу?!

Федун всё видит. Этот «Спартак» — «не то» Зато в Австрии мы опять убедились: в команде всё хорошо.

P.S.

Если обьяснить ещё короче, то в команде и клубе есть масса проблем, которые уже невозможно отрицать.

Кланы наверху, недомолвки, претензии, нарушения дисциплины, игровой кризис.

И постоянное отрицание, бегство от проблем в угоду хорошей репутации, ситуацию не меняют.

Беды копятся прямо пропорционально любви к тренеру, который якобы над схваткой. Хотя на самом деле Каррера является активным участником всех сцен — от трансферов до увольнений и лайков.

Да, сейчас у толпы формируется образ мученика, которому мешают плохие игроки, заговорщики, жадное и хитрое начальство.

Но если уж Каррера правда сердцем за «Спартак», если он видит проблемы так же явно, как фанаты, то пора начать открытую борьбу с врагами.

Скинуть балласт, окончательно забрать все трансферы, назначить своих людей. А если не дадут, то уйти как герою за год до конца этого бесперспективного контракта.

Оставив людям завоёванное чемпионство и наплевав на отступные, ведь честь не продаётся.

Тем более большой тренер ведь всегда получит большую работу.