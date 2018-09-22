Правило Черчесова: зачем читать регламент, если можно просто побеждать?

Агуэро остаётся в «МС» до 2021 года, дисквалификацию Мбаппе могут увеличить, а Табарес продлил соглашение со сборной Уругвая — в обзоре дня.

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Агуэро

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с нападающим Серхио Агуэро. Новый контракт аргентинца рассчитан до лета 2021 года, старый истекал в 2020 году.



«Счастлив от продления контракта на год. Мне очень хотелось пробыть здесь 10 лет. Играю за «Сити» уже семь лет, и, когда истечёт контракт, будет как раз 10. Надеюсь, всё сложится хорошо. Это главная причина продления соглашения», — сказал Агуэро.

Аргентинский форвард перешёл в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В 299 матчах в составе «горожан» Агуэро отметился 204 забитыми мячами. С этим показателем он является самым результативным футболистом в истории манчестерского клуба. В составе «Сити» Агуэро трижды выигрывал Премьер-лигу и Кубок лиги и дважды – Кубок Англии.



Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».

Агуэро: давно не чувствовал себя так хорошо, об этом говорит моя игра

ЦСКА опубликовал превью к дерби со «Спартаком»

ЦСКА на своём официальном канале в YouTube опубликовал превью к предстоящему матчу со «Спартаком» в восьмом туре Российской Премьер-Лиги.



Главными действующими лицами ролика стали защитник Родриго Бекао и нападающие Такума Нисимура и Абель Эрнандес. Слоган превью – «Старая битва. Новые бойцы».

«Постараюсь не попасть в капкан Луиса Адриано». Бекао — о российском «класико» На лицо суровый, добрый внутри – это про защитника ЦСКА Родриго Бекао.

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится в ближайшее воскресенье, 23 сентября, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток к началу игры прозвучит в 19:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

В прошлом сезоне команды по разу обыграли друг друга. В первом круге домашней победой отметился ЦСКА (2:1), во втором – «Спартак» (3:0). По итогам кампании «армейцы» финишировали на второй строчке в турнирной таблице, красно-белые заняли третье место.

Хакеры атаковали билетный сервис ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте объявила, что билетный сервис клуба временно недоступен в связи с атакой хакеров.



«Уважаемые болельщики! Сообщаем о том, что в настоящее время билетный сервис ПФК ЦСКА недоступен в связи с атакой хакеров. В случае если вы сегодня оплатили билеты, но они не пришли на электронную почту, вы сможете скачать их вечером в личном кабинете. Устранение неполадок займёт несколько часов. О восстановлении полной работоспособности сервиса мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Черчесов: сразу сказал игрокам сборной России не читать регламента Лиги наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что игрокам национальной команды не стоит концентрировать внимание на сложном регламенте Лиги наций УЕФА.



«На собрании сразу сказал футболистам: «Не читаем регламента Лиги наций, разобраться в нём сложно». Если будем выигрывать, всё в любом случае будет нормально. Разумеется, относимся к Лиге наций серьёзно. Сейчас мы находимся во втором дивизионе турнира и хотим подняться в первый, чтобы играть с командами более высокого класса. Для этого нужно занять первое место в группе», — цитирует Черчесова «RT на русском».



В первом матче Лиги наций УЕФА сборная России на выезде обыграла команду Турции (2:1). Следующий матч в этом турнире подопечные Станислава Черчесова проведут 11 октября, когда в Калининграде встретятся со сборной Швеции.

Дисквалификацию Мбаппе в Лиге 1 могут увеличить

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рискует пропустить несколько дополнительных матчей команды во французской Лиге 1.



В настоящий момент форвард отбывает трёхматчевую дисквалификацию за инцидент в концовке матча с «Нимом» в четвёртом туре чемпионата. Тогда Мбаппе толкнул полузащитника соперника Тейи Саванье, после того как защитник совершил грубый подкат. Игрок «Нима», в свою очередь, был отстранён на пять игр.

Однако, как сообщает AS, Саванье остался недоволен решением дисциплинарного комитета. Юристы, представляющие интересы игрока, уже подали апелляцию с требованием увеличить срок дисквалификации Мбаппе до пяти матчей, как у хавбека.



В нынешнем сезоне 19-летний нападающий провёл три матча в чемпионате Франции, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Папен: Мбаппе, Неймар и Кавани – не герои, а эгоисты

Табарес продлил соглашение с национальной командой Уругвая до 2022 года

Главный тренер национальной команды Уругвая Оскар Табарес продолжит занимать нынешний пост. 21 сентября Уругвайская футбольная ассоциация объявила о продлении контракта с 71-летним специалистом до 2022 года.



Отметим, Оскар работает в сборной Уругвая с 2006 года. Под его руководством национальная команда выиграла Кубок Америки в 2011 году, а также приняла участие в трёх чемпионатах мира подряд (2010, 2014, 2018).



На минувшем мировом первенстве, которое прошло в России, Уругвай занял первое место в группе А, а в плей-офф дошёл до 1/4 финала, где проиграл сборной Франции (0:2).



Следующий чемпионат мира пройдёт в Катаре в 2022 году. Турнир начнётся 21 ноября и продлится до 18 декабря.

Годин: Табарес — настоящий профессионал своего дела

Тьяго Силва может покинуть «ПСЖ»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва может следующим летом вернуться в итальянскую Серию А, где уже выступал за «Милан» в период с 2009 по 2012 год.



Как сообщает Le10sport.com со ссылкой на Calciomercato, контракт бразильского футболиста с парижским клубом рассчитан до лета 2020 года, и вероятность его продажи по окончании нынешнего сезона значительно возрастёт, если в ближайшее время стороны не договорятся о продлении соглашения.



Видеть Силву в своих рядах хотят сразу несколько итальянских клубов, среди которых «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Милан», заинтересованный в возвращении игрока.



В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в пяти матчах Лиги 1, в которых команда пропустила четыре гола.

Тьяго Силва рассказывает, как он прошёл через ад в «Динамо» Защитник сборной Бразилии впервые оказался в Москве с тех пор, как едва здесь не умер. Интервью с Тьяго Силвой.

Россия увеличила отрыв от Португалии

По итогам матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе Россия немного увеличила отрыв от ближайшего преследователя в лице Португалии в рейтинге ассоциаций УЕФА. При этом Россия не приблизилась, но и не отдалилась от Франции.



На этой неделе «Локомотив» проиграл «Галатасараю» (0:3), ЦСКА сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (2:2), «Спартак» проиграл «Рапиду» (0:2), «Краснодар» обыграл «Акхисар Беледиеспор» (1:0), а «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном» (1:1). Таким образом, Россия заработала 0,666 балла.



Французы по итогам недели также набрали 0,666 балла за счёт побед «Лиона» над «Манчестер Сити» (2:1) и «Ренна» над «Яблонецем» (2:1). Португальцы набрали 0,600 балла благодаря домашней ничьей «Порту» во встрече с «Шальке-04» (1:1) и победе «Спортинга» над «Карабахом» (2:0).

Рейтинг ассоциаций УЕФА



1. Испания – 88,569

2. Англия – 66,748

3. Италия – 66,297

4. Германия – 61,070

5. Франция – 51,498

6. Россия – 45,882

7. Португалия – 40,432

8. Украина – 35,500

9. Бельгия – 35,100

10. Турция – 31,800.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.