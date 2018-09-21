Как Головин дебютировал в «Монако»

Почему дебют россиянина так задержался?

Головин ещё 5 августа заключил контракт с «Монако», но за следующие полтора месяца не сыграл за новую команду ни минуты – травма голеностопа помешала. 13 сентября Александр возобновил работу в общей группе, но торопить своего дорогостоящего новичка с возвращением на поле Леонарду Жардим не стал. Тренеру важно было, перефразируя товарища Саахова из «Кавказской пленницы», вернуть обществу полноценного игрока. Поэтому встречи с «Тулузой» и «Атлетико» полузащитник сборной России посмотрел зрителем.

Удостоверившись, что хавбек набрал необходимые кондиции, Жардим сам же и анонсировал дебют Головина. Правда, сразу оговорился, что больше 15-20 минут против «Нима» тот не получит. Возвращение в игровую струю должно быть плавным, во избежание рецидива.

Как «Монако» играл без Головина?

На удивление слабо. Стартовая победа над «Нантом» в гостях так и осталась единственной для монегасков на старте сезона. За ней последовали ничьи «Лиллем» и «Тулузой» и поражения от «Бордо» и «Марселя». Как следствие после пяти туров «Монако» скатился в нижнюю половину таблицы, после чего, по инерции, ещё и «Атлетико» в Лиге чемпионов уступил.

Зритель в Монако избалованный, привередливый, а развлечений в княжестве и вообще на Лазурном берегу полно. Снижение спортивных результатов моментально повлекло отток людей с трибун. По средней посещаемости старичок «Луи-II» занимаем третье с конца место в Лиге 1. Даже старт команды в Европе не слишком возбудил болельщика. На игре с «Атлетико» и без того небольшая арена (вместимость – 18 523 человека) заполнилась менее чем на 60 процентов.



Явление заурядного «Нима» заинтересовало местную публику ещё меньше. В пятницу вечером стадион имени бывшего князя Монако снова был полупуст.

С кем конкурирует Александр?

Пробуксовка на старте вынудила Жардима интенсивно перебирать варианты – и тактические, и кадровые. За полдюжины матчей он испробовал тройку модификаций системы с четырьмя защитниками (4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1). При этом позиции двух опорников – бронзового призёра ЧМ-2018 Тилеманса и ивуарийца Аолу — оставались непоколебимыми. Остальные три места в полузащите были плавающими. Если модель предполагала наличие «десятки», на эту позицию выходил Йоветич или Траоре (нет, не тот самый – Ласину «Монако» ещё летом отпустил с богом на поиски нового клуба, которые приняли бессрочный характер).

Как прошла премьера

«Монако» несобранно начал игру и уже на 19-й минуте получил восьмой мяч в свои ворота в лиге. Бриансон головой вбил мяч в сетку после штрафного. Впрочем, ещё до перерыва Фалькао счёт сравнял. Да, помог рикошет от защитника, но кому какое дело до этого? Монегаскам точно плевать на такие подробности.



В начале второго тайма гости получили компенсацию свыше за эту неприятность – в виде попадания того же Фалькао в перекладину.

К заменам Жардим приступил за полчаса до финального свистка. Первым со скамейки на газон выскочил французский сверстник и один из конкурентов Головина – крайний хав Грандсир. А за 20 минут до конца к кромке вышел Александр. Прежде чем отправить новичка на поле, португальский Мистер провёл с ним краткий инструктаж. Головин понимающе покивал и пошёл отбивать пять юному (2000 года рождения!) Софьяну Диопу. Российские боссы «Монако» Дмитрий Рыболовлев и Вадим Васильев аплодисментами встретили дебют соотечественника в чемпионате Франции.

Жардим определил Головина на привычную ему позицию центрального полузащитника с акцентом на левый фланг. Уже через минуту после включения в игру наш 17-й принял участие в потенциально голевой атаке: после его паса и навеса Грандсира Траоре не попал в цель с нескольких метров.



Судя по тому, как смело Головин вступал в единоборства и на дриблинге вытаскивал мяч на последнюю треть поля, последствия повреждения его больше не беспокоят. На 85-й минуте Александр совершил первый удар по воротам в Лиге 1 – Бриансон мужественно парировал его… пятой точкой.



Сообразив, что игра у российского одноклубника идёт, партнёры исправно снабжали его мячом, и он деловито, без суеты им распоряжался. 90% точных передач – отличный показатель для любого футболиста, а для исполнителя, играющего вперёд, обостряющего ситуацию, импровизирующего, – просто превосходный.



Единственный повод для огорчения Головина – цифры на табло. 1:1 дома с «Нимом» – сомнительный повод для гордости. Не только для «Монако» – для любой французской команды.

25-го числа против «Анже» Александр наверняка получит больше игровых минут.