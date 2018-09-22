Как завещала сестра. Сестра Николы Влашича — Бланка

У Николы Влашича такие же чемпионские амбиции, как и у сестры.

На этой неделе два наших клуба провели свои первые матчи в рамках Лиги чемпионов. НО если «Локомотив» свой матч с треском проиграл, то московский ЦСКА героически свёл матч с чешской «Викторией» к ничьей. Солировал в московской команде хорватский полузащитник Никола Влашич.

Хорват записал на свой счёт голевую передачу и реализовал пенальти в конце матча, который как раз и принёс «армейцам» ничейный счёт. Никола родился и вырос в спортивной семье, его отец – Йошко Влашич, знаменитый хорватский легкоатлет. Сестрой же является серебряная и бронзовая призёрка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы Бланка Влашич.

Родилась Бланка в 1983 году в Сплите, втором по величине городе Хорватии.

Бланка была названа в честь города Касабланка, в котором в год её рождения её отец выиграл золото Средиземноморских игр.

Как не сложно догадаться, Бланка пошла по стопам отца. Занимается лёгкой атлетикой, а именно – прыжками в высоту.

Лучший показатель на соревнованиях у хорватки — 2,08 м. Это число лишь на сантиметр уступает знаменитому мировому рекорду болгарки Стефки Костадиновой.

Главное достижение Бланки определённо серебро Олимпийских игр в Пекине. Золото досталось её сопернице Тие Хеллебаут — она преодолела такую же высоту, но потратила на это меньше попыток.

Свою вторую и последнюю медаль на Олимпийских играх Бланка завоевала в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Проиграв испанке Рут Бейтиа и болгарке Миреле Демиревой.

Бланка является верующим человеком и в связи с этим выступала против однополых браков, судьба которых в стране решалась на хорватском референдуме в 2013 году.

Недаром мы упомянули спортивную семью, в которой родилась Бланка. Помимо футболиста Николы средний брат Бланки Марин — профессиональный гандболист, а мама Влашичей всерьёз занималась баскетболом и лыжными гонками.

Как только Никола совершил свой переход в ЦСКА на правах аренды из английского «Эвертона», у Бланки появился соответствующий пост, который повествует о её гордости за младшего брата. Такие посты не являются редкостью, и довольно часто в её социальных сетях можно встретить родных ей людей.