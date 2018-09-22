«Устроили тут «Дом-2». Давайте уже в футбол играть». Прогнозы на 8-й тур РПЛ

Столичное дерби ЦСКА — «Спартак» в центре внимания на неделе. А ведь есть ещё матч «Зенит» — «Локомотив».

В седьмом туре нашего конкурса участники выступили гораздо хуже, чем могли. Всё из-за большого количества крупных счетов.

Максим Боков угадал счёт матча «Оренбург» — «Зенит» и исходы игр «Рубин» — «Енисей», «Уфа» — ЦСКА и «Арсенал» — «Крылья Советов». Итог — 8 баллов.

Даниил Бороздин угадал счёт матча «Рубин» — «Енисей» — 5, а также исходы встреч «Уфа» — ЦСКА, «Оренбург» — «Зенит» и «Анжи» — «Краснодар». И здесь 8 баллов.

Пётр Портянский угадал исходы матчей «Уфа» – ЦСКА, «Оренбург» – «Зенит» и «Анжи» — «Краснодар». 3 очка.

Худшие результаты



Григорий Телингатер — 2 (4-й тур)

Ярослав Карпухин (Ярославль) — 3 (4-й тур)

Максим Деменко — 4 (1-й тур)

Таблица после 7-го тура

Специалисты – 82 очка.

Журналисты – 65 очков.

Читатели – 63 очков.

Массимо — один из нас. И это проблема «Спартака» Может, пора стать героем?!

Прогноз специалистов

Руслан Нигматуллин, известный в прошлом вратарь:

«Енисей» — «Урал» — 1:1

Обе команды испытывающие дефицит очков, благодаря тому, что игра не особо складывается в этом сезоне. Не вижу в этом матче особого фаворита. Будет ничья.

«Динамо» — «Анжи» — 3:0

В «Динамо» работает мой бывший партнёр Дима Хохлов, пожелаю ему удачи. «Анжи» очень сложно, очень плохо у команды с финансами и это не может, не отражаться на результатах и настроении. «Динамо» победит с крупным счётом.

«Арсенал» — «Рубин» — 0:0

«Арсенал» достаточно неожиданно забил в последней домашней игре четыре мяча, сделали заявку на удачный результат с «Рубином». Предположу, что будет нулевая ничья.

«Ростов» — «Уфа» — 2:0

Валерий Карпин хорошую работу проводит, команда находится в лидерах. «Уфа» приучила в прошлом сезоне нас к определённым своим результатам, но на данный момент получить очки в матче с «Уфой» не представляется сложным. «Ростов» победит в этом матче.

«Ахмат» — «Оренбург» — 2:1

Смена тренера на данный момент позволила «Ахмату» набирать очки, показателем стала победа против московского «Спартака». В гости к ним едет «Оренбург», очень симпатичная команда, которая сделала выводы после последнего неудачного сезона в Премьер-лиге. В упорной борьбе, но всё-таки будет победа «Ахмата».

«Зенит» — «Локомотив» — 2:1

В этом туре две прекрасные афиши, да ещё и в один день, можно запастись попкорном и целый день провести у телевизора за просмотром великолепного футбола. «Зенит» на данный момент заслуженный лидер, «Локомотив» же лидер прошлого сезона, который пока разочаровывает результатами и игрой. В начале сезона казалось, что и по составу и то, что тренера не поменяли, «Локомотив» будет прежним, но вот как получилось. Фаворит в этом матче «Зенит», он и победит.

ЦСКА – «Спартак» — 2:2

Ещё одно украшение тура, классическое дерби. Фаворит в этом матче ЦСКА, и не только потому что «Спартак» играет в гостях, а ещё потому что ЦСКА подходит к этому матчу в более лучшем психологическом, игровом фоне. Вокруг «Спартака» сейчас, к сожалению, скандалы, связанные с футболистами и два неутешительных результата в последних матча, это всё звенья одной цепи, не может быть одно из другого. Дерби, они на то и дерби, они всегда интересны потому что результат непредсказуем. Соперники в таких матчах выходят максимально настроенными. Будет ничья.

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 1:1

«Крыльям» пока тяжело даются очки. «Краснодар» будет очень серьёзной проверкой, краснодарцы успевают успешно играть на всех фронтах. Фаворитами можно назвать гостей, но язык не повернётся сказать, что команда Тихонова проиграет, хотелось бы чтобы у Тихонова получалось всё в этом сезоне. Будет ничья.

«Постараюсь не попасть в капкан Луиса Адриано». Бекао — о российском «класико» На лицо суровый, добрый внутри – это про защитника ЦСКА Родриго Бекао.

Прогноз читателей

Дмитрий Карпов (Тюмень):

«Енисей» – «Урал» — 0:1

Я не аналитик, не специалист, не даже Дима Егоров. Поэтому основывать свои прогнозы на сложных вычурных умозаключениях не буду, положусь на интуицию и свои личные приоритеты.

В открытии тура мне симпатичнее гости. И та, и другая команда достойны находиться куда выше своих мест, но «Урал» достоин чуть-чуть больше. Предположу и понадеюсь на команду гостей. Пусть будет минимальная победа с минимальным количеством голов.



«Динамо» – «Анжи» — 2:0

Слишком разные весовые категории, чтобы можно было надеяться на другой исход. «Динамо» – твердый и уверенный середняк, «Анжи» – абсолютный аутсайдер, уровня наполовину ПФЛ, наполовину RIP. Разница может быть только в счете, итог будет закономерным. Думаю, никто из специалистов и журналистов не поставит на иной исход встречи.



«Арсенал» – «Рубин» — 1:1

«Арсенал» вообще неплох. Но «Рубин» чуть более неплохее. Достаточно для того, чтобы утянуть очко из Тулы. А если повезет, то и три. Но, как уже упоминал выше, прогнозы делаю исходя из личных предпочтений, а превращение канониров в неплохой и стабильный клуб – зрелище приятное. За точными прогнозами пожалуйте к осьминогу Паулю, я поставлю на результативную ничью. Но с оттенками победы «Рубина».



«Ростов» – «Уфа» — 2:1

Валераверимский «Ростов» неожиданно разогнался даже быстрее курбанбердыевского. Запала ростовчан вполне должно хватить, чтобы обскакать обезглавленную и обезсемаченную (что-то прут из меня неологизмы) «Уфу». На классе, конечно, вряд ли, но на эмоциях вполне могут и выиграть. Не то чтобы я преуменьшал класс «Уфы», просто очень интересно, до каких высот сможет подняться «Ростов» Карпина.



«Ахмат» – «Оренбург» — 1:0

«Ахмат», конечно, команда серенькая в настоящее время, но и «Оренбург» не тот соперник, который мог бы показать достойный футбол. Думаю, заслуженной победы над разобранным и оплеванным «Спартаком» хватит, чтобы воодушевиться и отобрать очки в предстоящей встрече. На один-то гол грозненцы наскребут резервов.

«Зенит» – «Локомотив» — 3:1

Игра вообще получилась бы удивительно захватывающей, если бы кризис железнодорожников и не взлет питерцев. Кажется, в этой встрече никакой интриги не будет, если, конечно, для «Локо» выезд в Петербург не станет зашкаливающим раздражителем. Но даже в этом случае гостей хватит на один гол максимум. Уж простите, «паровозы», но я в вас не верю. По именам этот матч вполне мог бы стать поединком тура, если бы не…



ЦСКА – «Спартак» — 1:2

Вокруг этого матча все вопреки. Вопреки предсказаниями хорошо играет ЦСКА. Вопреки логике рассыпался на горстку ленивых пешеходов «Спартак». Надеюсь, вопреки здравому смыслу гости победят, зря что ли я за них болею 23 года. На самом деле пишу прогноз, а сам лукавлю. Куда больше шансов, что хозяева наваляют спартаковцам по самые красно-белые помидоры. Давай, Каррера, покажи, что ты хороший тренер, а не просто мотиватор, зарядивший единожды команду на фоне разобранных конкурентов. Шансы есть, верим, чего уж там. Кто забьет? Максименко, конечно, и Ребров с лавки. Больше некому.

Воспользуюсь моментом и выражу свое «фи» на публике. «Спартак» вообще только разочаровывает. Случайная победа на отскоке – сразу вопли, мол мы чемпионы, мы молодцы. Меньше пафоса, господа. Заправьте кружева и рюшечки в мужские труселя – и вперед, умирать на поле. Устроили тут «Дом-2». Противно.



«Крылья Советов» – «Краснодар» — 0:3

Гулять так гулять. Рискну напророчить единственный крупный счет в туре. Слишком уж хорош «Краснодар». И конкретно в этот отрезок хорош, и как проект чудесен. Галицкому низкий поклон, его команду можно считать эталоном успешного менеджмента и человечности. А «Крылья Советов»… Ну, у них все впереди, наверное. Или, что более вероятно, уже позади.

Удивительно: Россия укрепила позиции в рейтинге УЕФА Несмотря на одну победу в пяти матчах.

Прогноз журналистов

Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»:

«Енисей» – «Урал» — 1:1

Команды в чемпионате выиграли по одному разу всего, вот и сейчас будет ничья.

«Динамо» – «Анжи» — 2:1

«Динамо» смотрится неплохо и должно побеждать.

«Арсенал» – «Рубин» — 1:1

«Арсенал» в последнем туре размазал «Крылья», но «Рубин» совсем другое дело. Команда давно не проигрывает.

«Ростов» – «Уфа» — 2:0

«Ростов» второй, «Уфа» — предпоследняя. Тут всё очевидно.

«Ахмат» – «Оренбург» — 2:1

«Ахмат» после смены тренера встряхнулся и теперь с очками должно стать получше. Состав в Грозном очень приличный.

«Зенит» – «Локомотив» — 2:1

«Зенит» смотрится сильнее, плюс родные стены.

ЦСКА – «Спартак» — 1:1

Ставлю на боевую ничью. У «Спартака» много проблем, но и у ЦСКА не всё гладко. Матч Лиги чемпионов на неделе, травмы, плюс многие игроки нынешнего состава не имеют опыта игры в дерби.

«Крылья Советов» – «Краснодар» — 0:1

«Краснодар» находит свою игру, а «Крылья» играют очень нестабильно.