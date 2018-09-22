Тогда у Гончаренко были Игнашевич, Березуцкие, Витиньо и Головин.

Тренерская победа. Как «Спартак» громил ЦСКА год назад

В декабре прошлого года «Спартак» переиграл ЦСКА со счётом 3:0. Спустя полгода наставник армейцев Виктор Гончаренко выделил ту встречу, обратив внимание на необычный ход штаба «Спартака»:

«Массимо Каррера в том матче очень хорошо видоизменял схему игры. Он несколько раз менял позицию Зобнина, и не для того, чтобы улучшить свою игру, а чтобы разрушить нашу. Этого мы не учли».

Это был тот редкий случай, когда тренера ЦСКА перехитрили, и он сам это признал.

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Сразу после интервью Гончаренко я провёл несколько консультаций с сотрудниками «Спартака» и получил объяснение, как и почему в том матче случился разгром.

Спустя почти четыре месяца приведу этот рассказ от вымышленного лица, якобы являющегося тренером красно-белых. Сразу разочарую, здесь не будет ничего скандального — только футбол.

— Главное в играх с такими соперниками как ЦСКА — выбрать состав, который можно безболезненно и без замен трансформировать при разных сценариях.

Мы анализировали несколько матчей «армейцев», но основной акцент сделали на их встречах с хорошо обученными командами — «Рубином» и «Локомотивом». Тогда Гончаренко играл по схеме 3-4-3 с Натхо и Головиным в опорной зоне. Эти футболисты обладают важным качествами для быстрого вертикального футбола.

Натхо мгновенно принимает решения и отдает чёткие и своевременные передачи. Головин, благодаря ещё и хорошему взрыву, способен отлично вклиниваться в атаку.

ЦСКА очень сложно остановить при комфортной ситуации для этих исполнителей — ведь центральная линия также дополняется высококлассными и разноплановыми Дзагоевым и Витиньо, а на флангах атаку поддерживают скоростные Фернандес, а также Щенников или Набабкин (Муса к тому времени был ещё в Англии).

Если же оппоненту «армейцев» удавалось насытить центр, то команда Гончаренко практически всегда переходила к диагоналям на Марио Фернандеса, рядом с которым находилась группа игроков, нацеленная на подбор в атаке.

Этот алгоритм был неизменным от матча к матчу, поэтому нам нужно было его разбить. Но сделать это так, чтобы сохранить стройность, свежесть и атакующий потенциал собственной команды.

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Состав «Спартака» в матче с ЦСКА действительно мог удивить. И, раз мы уж мы начали с Зобнина, цитируя Гончаренко, то объясним его появление на позиции левого защитника.

«Во-первых, тренерский штаб изначально был спровоцирован на изменения – Комбаров пропускал матчи из-за перелома ребра, а Джикия не очень хорошо себя чувствовал после игры с «Ливерпулем».

Во-вторых, Зобнин мог соперничать с Фернандесом и в скоростных данных, и в игре в воздухе после диагоналей, а также в выносливости и тактической грамотности.

Также Роман обладает набором качеств, которые позволяли бы ему как начинать наступление, так и насыщать зону слева в атаке, если Промес сужает в центр в надежде получить мяч между линиями обороны и полузащиты ЦСКА.

Мельгарехо, кстати, также мог квалифицированно сыграть на позиции левого защитника, но для такой острой схемы ему бы немного не хватало поддержки опорников.

В-третьих, что важно, при наших потерях, Зобнин также мог смещаться в центр и останавливать вертикальные атаки ЦСКА.

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Желанием связать центральную ось армейцев было вызвано и появление Самедова на позиции рядом с Адриано. Александр обладает важными качествами – хорошо и умело сужает с правого фланга в центр и может сыграть как под нападающим, так и в опорной зоне.

В данном же случае, при развитии нашего наступления Самедов занимал позицию на передовой. Но если ЦСКА удавалось накрывать Глушакова и Фернандо при начале атаки, то Александр садился третьим опорным полузащитником, и мы получали свободного футболиста с хорошим пасом.

Трансформации происходили и при фазе обороны: к Глушакову и Фернандо добавлялся Самедов, к ним — сужающие и прессингующие Мельгарехо с Промесом (у них тоже есть опыт игры в центре) плюс Зобнин. В итоге у нас всегда было преимущество.

Диагонали на Фернандеса также были перекрыты, и ЦСКА вынужден был сваливаться в зоны, где ты легче теряешь мяч и нарываешься на быструю встречную атаку (так называю «контратаку»).

Задумка сработала: на первых минутах «армейцы» ошиблись слева в атаке, Самедов сделал пас, Мельгарехо убежал, а Промес первым успел на подбор и забил.

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Конечно, мы не знали, что выйдем вперёд на 10-й минуте, поэтому имели разные варианты продолжения игры.

Был план и на случай, если «Спартак» пропустит – тогда Самедов занимал позицию справа в полузащите, а Мельгарехо поднимался вторым форвардом, в функции которого уже не входила игра в опорной зоне.

Но гол помог нам перейти к другой, выжидательной схеме – это немножко разгружало игроков, затрудняло ЦСКА адаптацию и, как мы надеемся, рушило их замыслы.

Самедов переходил на позицию правого полузащитника, естественно, сужающего при потере мяча, Зобнин занимал место третьего опорника, а Мельгарехо был безболезненно переброшен в левые защитники, уже обладая достаточной поддержкой для соперничества с Фернандесом.

Перестроения прошли без замен и помогли нам в конкретный период времени сэкономить силы и, вытягивая ЦСКА вперёд, проводить резкие контратаки, которые чаще всего получались.

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Также мы понимали, что на некоторых футболистов выпадал слишком большой объём – для этого у нас была заготовлена замена.

«Спартаку» нужен был как свежий футболист в опорную зону, так и на правый фланг, чтобы не терять атакующий потенциал.

Тогда вместо отлично отработавшего Самедова в опорную зону вышел Пашалич, а Зобнин, обладающий уникальной выносливостью, уходил на фланг. Опять же, Роман был опасен в атаке, мог сужать в центр и не терял позицию.

В итоге, благодаря перемещениям, основанном на универсализме отдельных исполнителей, мы, с одной стороны разрушили игру ЦСКА, а с другой, вели свою – и она в итоге принесла результат.

Хотя и сложно отрицать, что без наконец-то набранной физической формы, без удачи и исполнительского мастерства в конкретных эпизодах, расписать идеальный сценарий было бы невозможно".

Посмотрим, как «Спартак» сыграет с ЦСКА в этот раз, и сможет ли Массимо Каррера снова удивить Виктора Гончаренко, поражающего Россию так быстро построенной новой командой.

Будет интересно!

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ЦСКА — «Спартак». Текстовая трансляция