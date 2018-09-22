«Каррере привет!». Глушаков и Ещенко победили ЦСКА

Молодёжное дерби ЦСКА и «Спартака» проводили лишь на запасном поле стадиона «Октябрь» – главное оставили для тренировки армейской основы.

Единственную трибуну поделили на две части для сотни болельщиков. Ещё человек 20 смотрели игру из-за забора. В антураже осенних деревьев, искусственного газона и простейшего табло Денис Глушаков и Андрей Ещенко отбегали 90 минут своего дерби. И выиграли его – 2:1.

По ходу матча оба изменили позиции. Глушаков до перерыва больше играл в опорной зоне, а второй тайм чаще действовал уже у чужой штрафной. Ещенко вообще сменил фланг с правого на левый.

Особой разницы в классе между двумя игроками основы и молодёжью видно не было. У молодёжной команды свои лидеры и герои. Там парни, которые умеют играть вот так.

Ещенко вообще временами с трудом сдерживал соперников из ЦСКА. А когда под него вышел свежий соперник, хозяева забили через зону Андрея. Глушаков выделялся чуть больше, здорово отобрал мяч и сделал предголевой пас на второй год «Спартака». И больше играл на партнёров, чем они на него. Когда игра кончилась, Глушаков первым подошёл к сектору гостей и позвал остальных игроков. Так же, первым, он ускорился в раздевалку. Все остальные игроки ещё были на поле, когда Денис уже торопился в раздевалку.

После матча капитан «Спартака» отказался отвечать на вопросы и стремился быстрее добраться до машины. Но терпеливо делал паузы для фотографий. «Терпи, Денис», – советовали Глушакову. Тот старался улыбаться.

Ещенко вышел куда более позитивный. «О, моя майка. Откуда?», – Андрей искренне удивился болельщице в футболке со своей фамилией. На вопрос о возвращении в состав Ещенко сказал, что все зависит от руководства. Ровно в этот момент в спину прилетела фраза от какого-то болельщика: «Каррере привет передавай!».

В отчёте об игре официальный сайт «Спартака» чуть ли не впервые выступил с комментарием по всей ситуации с высылкой в дубль. «Опытные защитник и хавбек набирают оптимальную форму и получили игровую практику в дубле». Они свое дерби выиграли. Не факт, что это получится завтра у основного состава.