Антрироссийский марш, пощёчины игрокам. Там работал Черчесов. Видео

В 2015 году Станислав Черчесов уехал тренировать в чемпионат, который далёк от того, чтобы входить даже в десятку лучших в Европе, однако когда дело доходит до страсти на трибунах, то он определенно в топ-3.



На игры крупнейших клубов страны «Легии» и «Леха» аншлаги. Но уровень ненависти между фанами двух команд просто зашкаливает, и иногда она становится неуправляемой.



Но польский чемпионат не только «Легия» и «Лех». Здесь в каждом городе есть команда, которую поддерживает масса местных жителей.



Познань, Краков, Гданьск, Катовице – в какой город ни приехать, везде готовы оказать «тёплый» прием. На любой выезд польские фанаты собираются как на войну и заранее планируют маршрут, составляют план нападения на врага и определяют состав бойцов.