Плюс один стадион. 6 событий игрового дня РПЛ

1. «Анжи» больше не проигрывает…

В матче «Динамо» — «Анжи» с фаворитом всё было очевидно. К той игре гости проиграли шесть встреч подряд, а хозяева потрепали «Локо» в прошлом туре. Бело-голубые ожидаемо играли первым номером, но упустили быструю атаку. В ней Понсе забил первый мяч в России. «Динамо» должно было сравнивать в концовке, если бы Луценко был чуть изобретательнее. Дюпин взял его удар с пенальти и загладил свою вину за неудачную игру с «Краснодаром».

2.… и, похоже, пока продолжает жить

На послематчевой пресс-конференции важную информацию озвучил главный тренер «Анжи»: «Надеемся, что доиграем до конца сезона. Президент прилагает усилия, и есть позитивные сдвиги. Раньше мы думали, как бы протянуть три тура. А сейчас идут разговоры, что до зимы продержимся». Что будет дальше — не уточняется, но пока хоть так.

«Всю неделю этого боялся». Игроки «Динамо» решили, что легко обыграют «Анжи» Бедствующий «Анжи» сотворил сенсацию, обыграв «Динамо».

3. «Рубин» отыграл два мяча за 15 минут

Команда Бердыева наконец-то близка к первой пятёрке. В этом туре его парни выдали сильный камбэк в Туле. Кононов, напротив, в поиске своей игры. В этот раз он оставил на скамейке героев прошлого сезона Ткачёва и Беляева. Несмотря на расклады, к 76-й минуте казанцы горели 0:2. Минуту спустя Игорь Коновалов (не путать с Иваном) забил дебютный мяч в РПЛ, а в следующей атаке его клуб заработал пенальти. Байрамян исполнил его в стиле Луценко, и счёт не изменился. Потрепав нервы болельщикам минут пятнадцать, «Рубин» всё же сравнял в дополнительное время. Отличился Уремович.

4. «Енисей» привёз РПЛ в родной город

В битве одних из главных неудачников сезона победил «Урал». Встреча примечательна тем, что «Енисей» впервые провёл матч РПЛ в своём городе. Максим Семакин на радостях забил автогол, а чуть позже хозяева пропустили второй мяч. Исторический гол «Енисея» забил Петар Занев, но на большее клуб себя не сподвиг. К слову, от первого матча в Красноярске можно было ожидать аншлага. Сегодня до него было далеко. Примерно как «Енисею» до первой восьмёрки.

5. Рахимов вернулся в Грозный

Первый домашний матч после возвращения Рахимова «Ахмат» не проиграл. Может, после победы над «Спартаком» болельщики ждали большего, но москвичи сейчас слишком непредсказуемы, чтобы делать серьёзные выводы по той игре. Успешный старт «Оренбурга» оказался лишь вспышкой. Казалось, что в лиге появился новый андердог, и вот он уже болтается в середине таблицы.

6. «Ростов» передал стадион Басте

Если верить словам работников пресс-службы «Ростова», этот матч может стать последним на новой арене в этом сезоне. Якобы концерт Басты, который пройдёт через неделю, может сильно повредить газон (и не надо тут про фестивали на «Открытие Арене» и современные технологии). 35 тысяч пришли посмотреть на третью ничью «Ростова» подряд, которая завершила серию поражений «Уфы». Не самые весёлые нули, посмотрим, как будет с концертом.

«Это абсолютно сумасшедшая ситуация!» Баста vs «Ростов» — конфликт из-за поля Рэпер удивлен проблемой и считает, что это чей-то каприз.

Бонус!

Ещё одно интересное событие случилось в матче молодёжных команд. В дерби ЦСКА — «Спартак» сыграли Ещенко и Глушаков. Интересно, Каррера хоть на секунду задумался, как глупо он будет выглядеть, говоря про короткую скамейку в Лиге Европы? «Они набирают форму», — продолжили гнуть своё в пресс-службе. Осталось понять, после чего.