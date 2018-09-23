6 адских историй про дерби ЦСКА – «Спартак»

Сегодня, 23 сентября, на «ВЭБ Арене» встретятся ЦСКА и «Спартак» – это самое жёсткое дерби в России. Вот несколько эпизодов, которые позволят вам прочувствовать уровень ненависти между двумя фанатскими движениями.



11 марта 2006 года

«Спартак» – ЦСКА – 2:3



Легендарное фанатское столкновение случилось рядом с метро «Улица 1905 года» в день матча за Суперкубок. Среди болельщиков это называлось «общак» на «общак» – лучшие бойцы из всех группировок «Спартака» и ЦСКА. На тот момент красно-белые доминировали в околофутболе, регулярно побеждая в массовых стычках. Однако в тот раз выиграли именно «армейцы». Причём безоговорочно. Это стало во многом переломным моментом в позициях хулиганов. По разным данным, в драке принимало участие более 500 человек. Небольшое численное преимущество было на стороне фанатов ЦСКА. То была последняя фанатская потасовка такого масштаба в публичном месте. Столкновение шло более 10 минут (по другим данным — около 20-ти), тогда как сейчас счёт, как правило, идёт на секунды. Милиция не вмешалась в разборки фанатов.

26 июля 2009 года

ЦСКА – «Спартак» – 1:2



Фанаты «Спартака» делали в Люблино огромный баннер. На нём была изображена фреска «Сотворение Адама», где бог и Адам прикасаются не друг к другу, а к гербу красно-белых. Один из фанатов ЦСКА, живший в том районе, обнаружил работу спартаковцев. В результате поздним вечером, когда полотно было готово, в Люблино приехало около 30 «армейских» хулиганов и сожгли баннер. Фанаты «Спартака» умудрились за ночь восстановить огромный рисунок, собрав внушительную бригаду художников. Поскольку света не было, работали при свете фар автомобилей. Полотно восстановили к 8 утра, доставили на согласование в «Лужники» к 10 утра и растянули при выходе футболистов на поле. А ещё спартаковцы сделали растяжку с надписью: «Шедевры не горят».

Баннер Сотворение Адама Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

30 апреля 2011 года

ЦСКА – «Спартак» – 0:1



Фанаты «Спартака» украли баннер «армейцев» с их трибуны прямо по ходу дерби. Болельщики красно-белых пробрались по закрытой галлерее, которая находилась за последним рядом в «Лужниках». Обойдя половину стадиона, фанаты забрали баннер за спинами болельщиков ЦСКА. Те сразу обнаружили пропажу и решили вернуть украденное. Однако ОМОН отреагировал оперативно и закрыл проход по галерее. В результате фанаты ЦСКА не смогли дойти до трибун соперника. А спартаковцы сожгли вражеский баннер на своей трибуне уже по ходу матча.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

ВИДЕО

28 августа 2011 года

«Спартак» – ЦСКА – 2:2



За полтора часа до дерби фанаты ЦСКА свесили на леске с моста шесть свиных голов (каждая – 12-13 килограмм). Это случилось у станции метро «Спортивная», когда болельщики шли на стадион под ТТК. Из шести голов две сразу упали в толпу идущих фанатов — леска не выдержала (обошлось без пострадавших), — а еще четыре провисели несколько минут. Затем их сняли сотрудники полиции.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

7 октября 2012 года

«Спартак» – ЦСКА – 0:2



Неизвестные завалили тремя мешками конского навоза вход в офис «Фратрии» (объединение болельщиков «Спартака»). Кроме того, на двери появилась аббревиатура одного из скандирований фанатов ЦСКА. Это случилось за день до дерби.



12 августа 2017 года

ЦСКА – «Спартак» – 2:1



Те, кто думает, что дикая фанатская нетерпимость осталась в прошлом, гляньте это видео. На нём люди в ложе прессы празднуют гол, встав на стол и показывая средний палец. Это было на последнем матче между этими командами на «ВЭБ Арене».