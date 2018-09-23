Вы удивитесь, но Тарасов всё делал правильно

Пока многие ждали главное дерби России, в Питере «Зенит» и «Локомотив» показали шикарный футбол. Возможно, лучший в этом году. Мы уже привыкли, что в РПЛ вместо зрелища мы видим перепасовки на своей половине поля трёх центральных защитников, которых никто не прессингует. На этот раз была куча атак с обеих сторон. А ведь мы уже стали забывать, что такое яркий эмоциональный футбол. Дошло до маразма: комментаторы бледные игры уже называют «пиршеством футбола». Теперь же был тот случай, когда многочисленные эпитеты были действительно уместны.

И именно в такой ситуации, когда количество опасных атак зашкаливает, Дмитрий Тарасов получил удаление. Ирония в том, что футболист провёл на поле лишь четыре минуты. Вышел на 78-й минуте и покинул поле на 82-й. По этому поводу появилось много приколов в «Твиттере» вроде такого: Тарасов удалился, чтобы успеть к началу передачи «Замуж за Бузову». Крайне оригинальная шутка, безусловно. А теперь давайте разберём два эпизода, за которые «железнодорожник» получил по жёлтой карточке.

Кокорин: что мне сказал Дзюба? Он кричал на испанском – ничего нового Форвард «Зенита» и сборной России вернулся после тяжёлой травмы.

На 80-й минуте Тарасов был вынужден сфолить на Ерохине. Полузащитник «Зенита» убегал в контратаку. Если бы не было фола, то Ерохин и Дзюба вдвоём выбегали бы на одного Гилерме. Вероятность, что зенитовцы реализуют такой момент, более 50%. Так что остановить атаку за счёт одной жёлтой – абсолютно грамотное решение со стороны Тарасова.

Менее чем через две минуты случилась похожая ситуация, только на этот раз в штрафную врывался один Дзюба. Тарасов остался последним защитником и не успевал остановить атаку другим способом, кроме фола. В ту секунду счёт на табло был 4:2 в пользу «Зенита». Если бы Тарасов не сбил Дзюбу, то нападающий вышел бы один на один с голкипером (пускай и под углом). Опять же была большая вероятность, что форвард реализовал бы свой момент. Тогда счёт стал бы 5:2, и победа хозяевам была бы гарантирована.

После матча Семак признал, что матч получился нервным. Речь о том, что на 85-й минуте счёт стал 4:3. В этот момент у «железнодорожников» появились шансы уйти от поражения. И вот за эту самую надежду стоит сказать спасибо Тарасову. Вероятно, что без него счёта 4:3 вообще не случилось бы. Если кого и надо винить в удалении «Локо», то Кверквелию. Защитник в абсолютно безобидной ситуации подарил мяч сопернику. Невынужденная ошибка на ровном месте привела к контратаке и красной карточке. Судья был прав – оба фола тянули на жёлтую. При этом прав был и Тарасов. В обоих случаях он делал всё правильно. Юрий Сёмин подтвердил сразу после игры, что решение фолить во втором случае было оправданным.

Правда, выразил сомнения в необходимости фолить в первом случае. Но в любом случае получить первую жёлтую карточку на 80-й минуте – это явно не трагедия. И уж точно намного лучше, чем получить пятый гол «Зенита». Прежде чем издеваться над Тарасовым, просто пересмотрите эпизоды.