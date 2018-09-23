Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Футбол /

«Зенит» – «Локомотив». Дмитрий Тарасов и две жёлтые карточки за 4 минуты

Удаление Дмитрия Тарасова
Григорий Телингатер
Фото: РИА Новости
Вы удивитесь, но Тарасов всё делал правильно
Не стоит глумиться над четырьмя минутами Дмитрия Тарасова.
Футбол / РПЛ

Пока многие ждали главное дерби России, в Питере «Зенит» и «Локомотив» показали шикарный футбол. Возможно, лучший в этом году. Мы уже привыкли, что в РПЛ вместо зрелища мы видим перепасовки на своей половине поля трёх центральных защитников, которых никто не прессингует. На этот раз была куча атак с обеих сторон. А ведь мы уже стали забывать, что такое яркий эмоциональный футбол. Дошло до маразма: комментаторы бледные игры уже называют «пиршеством футбола». Теперь же был тот случай, когда многочисленные эпитеты были действительно уместны.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
23 сентября 2018, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
5 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 – Шатов – 13, 1:1 – Баринов – 17, 2:1 – Ерохин – 48, 3:1 – Дзюба – 57, 4:1 – Шатов – 64, 4:2 – Миранчук – 74, 4:3 – Смолов – 85, 5:3 – Дриусси – 90
Удаления: нет – Тарасов, 82

И именно в такой ситуации, когда количество опасных атак зашкаливает, Дмитрий Тарасов получил удаление. Ирония в том, что футболист провёл на поле лишь четыре минуты. Вышел на 78-й минуте и покинул поле на 82-й. По этому поводу появилось много приколов в «Твиттере» вроде такого: Тарасов удалился, чтобы успеть к началу передачи «Замуж за Бузову». Крайне оригинальная шутка, безусловно. А теперь давайте разберём два эпизода, за которые «железнодорожник» получил по жёлтой карточке.

Кокорин: что мне сказал Дзюба? Он кричал на испанском – ничего нового
Форвард «Зенита» и сборной России вернулся после тяжёлой травмы.

На 80-й минуте Тарасов был вынужден сфолить на Ерохине. Полузащитник «Зенита» убегал в контратаку. Если бы не было фола, то Ерохин и Дзюба вдвоём выбегали бы на одного Гилерме. Вероятность, что зенитовцы реализуют такой момент, более 50%. Так что остановить атаку за счёт одной жёлтой – абсолютно грамотное решение со стороны Тарасова.

Менее чем через две минуты случилась похожая ситуация, только на этот раз в штрафную врывался один Дзюба. Тарасов остался последним защитником и не успевал остановить атаку другим способом, кроме фола. В ту секунду счёт на табло был 4:2 в пользу «Зенита». Если бы Тарасов не сбил Дзюбу, то нападающий вышел бы один на один с голкипером (пускай и под углом). Опять же была большая вероятность, что форвард реализовал бы свой момент. Тогда счёт стал бы 5:2, и победа хозяевам была бы гарантирована.

После матча Семак признал, что матч получился нервным. Речь о том, что на 85-й минуте счёт стал 4:3. В этот момент у «железнодорожников» появились шансы уйти от поражения. И вот за эту самую надежду стоит сказать спасибо Тарасову. Вероятно, что без него счёта 4:3 вообще не случилось бы. Если кого и надо винить в удалении «Локо», то Кверквелию. Защитник в абсолютно безобидной ситуации подарил мяч сопернику. Невынужденная ошибка на ровном месте привела к контратаке и красной карточке. Судья был прав – оба фола тянули на жёлтую. При этом прав был и Тарасов. В обоих случаях он делал всё правильно. Юрий Сёмин подтвердил сразу после игры, что решение фолить во втором случае было оправданным.

Правда, выразил сомнения в необходимости фолить в первом случае. Но в любом случае получить первую жёлтую карточку на 80-й минуте – это явно не трагедия. И уж точно намного лучше, чем получить пятый гол «Зенита». Прежде чем издеваться над Тарасовым, просто пересмотрите эпизоды.

8 голов и удаление Тарасова. Лидер и чемпион устроили феерию
«Зенит» и «Локомотив» забили восемь голов на двоих, а Александр Кокорин вернулся на поле.
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент