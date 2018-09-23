«Спартак» снова пропустил и не забил с игры. И, представьте себе, не проиграл

Девять премьер на одном поле

К первому дерби сезона-2018/19 телевизионная группа ЦСКА изготовила стильный и в меру пафосный ролик с новыми легионерами в главных ролях. Но сразу окунуться в атмосферу самого горячего междусобойчика РПЛ смог только один из интернациональной троицы – бразильский защитник Бекао. Японец Нисимура с начала игры остался ждать своего шанса в запасе, тогда как Абель вовсе не попал в заявку. И ещё несколько матчей не попадёт – травма.

Убеждён, не было в противоборствующих командах ни одного человека, не слышавшего о специфике взаимоотношений пары московских грандов. Но далеко не все участвовали в этих битвах прежде. Из «армейцев» такой чести впервые удостоились шесть человек – Бекао, Бийол, Влашич, Ахметов, Обляков и, как ни странно, Чернов. До сих пор Никита пересекался со «Спартаком» только в составе «Урала» и очень мимолётно – на дюжину минут. У «Спартака» в старте новичков «российской классики» оказалось вдвое меньше: Ханни не играл с ЦСКА вовсе, а Максименко и Рассказов – только на молодёжном уровне. У каждого из этой девятки присутствовал дополнительный личный мотив показать себя в лучшем свете.

Гончаренко сделал ставку на атаку

Виктор Гончаренко после Пльзеня ограничился одной заменой: Ахметов вместо Ефремова. Интереснее другое: главный «армеец» отказался от базовой игровой модели с тройкой стопперов. Неважно сработавшей в первом «чешском» тайме схеме он предпочёл более агрессивную расстановку из тайма второго. С одной ЦСКА два пропустил, с другой столько же забил – так что всё логично.

Каррера амнистировал Адриано

У Массимо Карреры поводов для недовольства командой посреди недели, а стало быть, и оснований для ротации было больше. Он и поменял почти половину полевых игроков. Практически сохранив в целости оборонительный блок, он капитально модернизировал созидательный. Тимофеев, Роша, Ломовицкий и Зе Луиш присели на лавку. Соответственно Попов, Ханни, Самедов и Луис Адриано с неё поднялись.



Очевидно, что при выборе основы итальянец принимал в расчёт не только сугубо игровые характеристики кандидатов, но и опыт. В важнейшем и, возможно, определяющем для себя матче осени Каррера вдвое сократил представительство в составе вчерашних дублёров.



Особенно любопытно было понаблюдать за Луисом Адриано. За последние три тура строптивый нападающий получил от тренера всего девять игровых минут. На «Песчанке» бразилец впервые за месяц вышел в старте. Воспитание лавкой не прошло для него бесследно: Адриано не только старательно цеплялся за мячи впереди, но и добросовестно отрабатывал «дома». Безрассудных выходок в противоборстве с земляком Бекао себе не позволял. Единственный спартаковский удар по воротам с игры до перерыва нанёс как раз таки он, Адриано.

«Спартак» снова забил со стандарта

В первую треть матча ЦСКА больше владел мячом, разнообразнее комбинировал и острее атаковал. «Спартак» благоразумно занял выжидательную позицию – и преуспел! Вы будете смеяться (если, конечно, не смотрели игру и не относитесь к красно-синей армии), но красно-белые снова забили со стандарта. Зобнин заработал штрафной, Фернандо его искусно реализовал. Первый же прицельный и всего второй за матч удар гостей принёс им результат. Поистине итальянская расчётливость! Синьору на гостевой лавке она, без сомнения, согрела душу. Тем более что одет он был не вполне по погоде – в лёгкий костюм с жилеткой.

Чалов не убедил Карасёва. И Адриано – тоже

Не мной первым и не сегодня замечено: после общения с тренером в раздевалке при неблагоприятном счёте «армейцы» регулярно прибавляют после перерыва. В данном случае серьёзных причин для недовольства подопечными у Гончаренко, думаю, не было. Но определённые ЦУ он команде, разумеется, дал. Усиление давления на ворота Максименко вылилось ещё в серию опаснейших эпизодов. Набабкин пальнул рядом со штангой, Дзагоев – в перекладину, а Чалову не дал пробить Рассказов. По мнению нападающего – с нарушением правил. Судья Карасёв придерживался другой точки зрения и от назначения пенальти воздержался. Падение Адриано на другом конце поля рефери тоже оставил без внимания. Что ж, как минимум в последовательности Сергею Геннадьевичу не откажешь.

Влашич попал и на обложку, и на табло

Перед игрой мы предупреждали красно-белых, кого из соперников им стоит опасаться больше всего. Наверняка не только мы – тренеры тоже. Тем не менее нейтрализовать Влашича гости не сумели. Хорватский хавбек полностью оправдал своё появление на обложке матчевой программки породистым голом – в обвод вратаря, впритирку со штангой.

ЦСКА до последнего играл на победу

В то время как травмированный Магнуссон в компании друзей-соотечественников переживал за одноклубников на трибуне, его младший земляк Сигурдссон первым удостоился права вступить в игру с хозяйской лавки. Последующая переброска на газон Жамалетдинова с Нисимурой только подтвердила намерение Гончаренко до конца искать победный гол.



Дебюту японца в РПЛ предшествовала забавная сценка: как только начальник ЦСКА Сергей Якунчиков вызвал Такуму из разминочного сектора, его переводчик лихо перемахнул через заборчик, отделяющий VIP-трибуну от технической зоны, и тут же был остановлен бдительным стюардом. После выяснения обстоятельств толмач благополучно добрался до своего клиента и разъяснил ему смысл тренерской инструкции. Только безошибочно воплотить в жизнь рекомендации Гончаренко ни Нисимуре, ни его партнёрам не удалось.

Впрочем, итоговая ничья не должна была раздосадовать ни одну из сторон. В этот раз они были достойны друг друга и каждый вправе немного погордиться собой.