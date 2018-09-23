Каррера не ждёт Глушакова назад

Главный тренер «Спартака» на пресс-конференцию после дерби пришёл явно воодушевлённым. Было заметно, что радость от итогового результата перевешивает у Массимо Карреры досаду из-за пропущенного мяча. Он не стал этого отрицать.



— Создалось впечатление, что у «Спартака» не было запасного плана игры на второй тайм. Или был?

— Мы пытались играть. В первом тайме почему-то боялись это делать, а во втором тайме играли в футбол так, как умеем. Я доволен результатом и игрой своих ребят. Можно отдать неточный пас, но главное, что они полностью выложились. Я благодарю парней за то, что они сегодня отдали игре всю душу.

— Почему Попов так долго находился на поле? Показалось, что он не попал в игру.

— Он выполнил свою работу и сделал то, что должен был. Если он столько времени провёл на поле, значит, всё делал правильно. Если тебе не нравится, я не знаю, что сказать.



— Будут ли изменения в составе? Ожидается ли возвращение Глушакова?

— На данный момент – нет.



— У Дениса плохая физическая форма?

— Я так решил.



— Смотрели матч «молодёжки»?

— Нет, у нас в это время была тренировка.



— Как решились выпустить в такой игре молодого Игнатова?

— Этот парень готов играть. Он и в четверг вышел в Лиге Европы. Я знаю, что он может дать команде. Знаю, что может ошибаться, но Игнатов хорошо работает и поэтому играет.

От хозяев ответ перед прессой держал Сергей Овчинников. «Виктор Михайлович уже по дороге в аэропорт, уехал на похороны своего близкого друга Анатолия Капского», — пояснил отсутствие главного тренера директор департамента по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксёнов.



— Хотелось бы поблагодарить болельщиков обеих команд за антураж, — сказал Овчинников. – Стадион был заполнен до отказа. Думаю, игра тоже понравилась – и зрителям, и специалистам, хоть и вышла валидольной. Что мы ожидали от «Спартака», то и подтвердилось. Наша команда ровно провела матч, без провалов. Хотелось выиграть, но результатом довольны.



— Было видно, что ЦСКА хочет победить. Замены центральных полузащитников – это был оправданный риск?

— Замена Алана была вынужденной: ему пока тяжело играть весь матч в определённом ритме. Что касается Бийола, то да, немного рисковали. «Спартак» силён на стандартах, а Яка очень полезен в таких ситуациях. Риск – благородное дело. Мы хотели выиграть.



— Виктор Михайлович в концовке швырнул бутылку. Чем был недоволен?

— Это стандартная ситуация. Видимо, реакция на судейское решение. Наверное, что-то не понравилось нашему главному тренеру.