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ЦСКА — «Спартак», «Зенит» — «Локомотив», «Челси», «Лион», Роналду и Промес

Куинси Промес
«Чемпионат»
Фото: David Aliaga/NurPhoto via Getty Images
Без «Спартака». «Севилья» забила 11 мячей за 2 игры, на счету Промеса — 0
Сегодня Куинси вышел уже после голевой феерии. Молчание Промеса, главное дерби РПЛ — это и другие события в финальном дайджесте недели.
Футбол

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в московском дерби

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал на своём поле «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Красно-белым удалось открыть счёт на 30-й минуте после точного удара со штрафного полузащитника Лукаса Фернандо. «Армейцы» отыгрались на 63-й минуте благодаря голу полузащитника Николы Влашича, который отличился после результативной передачи от защитника Кирилла Набабкина. Таким образом, ЦСКА продлил до шести матчей серию без поражений в РПЛ (три победы и три ничьи), а «Спартак» не смог победить в третьей игре чемпионата подряд (две ничьи и поражение).

«Спартак» (15 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА (13) – на пятой строчке.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
23 сентября 2018, воскресенье. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 – Фернандо – 30, 1:1 – Влашич – 63
«Спартак» снова пропустил и не забил с игры. Но не проиграл
На «Песчанке» было жарко.
«Очень странно, что мы не выиграли. ЦСКА полностью заслужил победу»
Футболисты ЦСКА недовольны результатом, а спартаковцы признают, что игра не удалась.

Дубль Шатова помог «Зениту» на своём поле обыграть «Локомотив»

«Зенит» одержал победу на московским «Локомотивом» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе «Зенита» отличились нападающие Артём Дзюба и Себастьян Дриусси, а также полузащитники Александр Ерохин и Олег Шатов, оформивший дубль. Авторами голов у «железнодорожников» стали хавбеки Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук, а также форвард Фёдор Смолов.

Отметим, что в конце игры «Локомотив» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Дмитрия Тарасова, который успел провести на поле всего четыре минуты.

«Зенит», набрав 22 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу первенства России, «Локомотив» (9) занимает 11-е место.

В следующем туре московская команда дома сыграет с «Ахматом» (29 сентября), а сине-бело-голубые на выезде встретятся с «Анжи» (30 сентября).

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
23 сентября 2018, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
5 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 – Шатов – 13, 1:1 – Баринов – 17, 2:1 – Ерохин – 48, 3:1 – Дзюба – 57, 4:1 – Шатов – 64, 4:2 – Миранчук – 74, 4:3 – Смолов – 85, 5:3 – Дриусси – 90
Удаления: нет – Тарасов, 82
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«Севилья» разгромила «Леванте» — 6:2, Бен-Йеддер оформил хет-трик

«Севилья» одержала крупную победу в матче 5-го тура испанской Примеры с «Леванте». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Голами в составе «Севильи» отметились Пабло Сарабия, Даниэл Каррису, Андре Силва и Виссам Бен-Йеддер, оформивший хет-трик. За «Леванте» забил Рохер Марти, ещё один мяч защитник андалусийцев Симон Кьер отправил в собственные ворота.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Севилью», провёл на поле около получаса, выйдя на замену в середине второго тайма.

«Севилья» набрала 7 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Леванте» (4) — на 15-м.

Испания - Примера. 5-й тур
23 сентября 2018, воскресенье. 13:00 МСК
Леванте
Валенсия
2 : 6
Севилья
Севилья
0:1 – Бен-Йеддер – 11, 1:1 – Марти – 12, 1:2 – Каррису – 21, 1:3 – Бен-Йеддер – 35, 1:4 – Бен-Йеддер – 45, 1:5 – Силва – 49, 1:6 – Сарабия – 59, 2:6 – Саймон – 90

«Барселона» впервые потеряла очки в Примере, дома сыграв вничью с «Жироной»

«Барселона» не сумела победить «Жирону» в матче 5-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал форвард сине-гранатовых Лионель Месси, отличившийся на 19-й минуте. До перерыва «Жирона» сравняла счёт благодаря точному удару нападающего Кристиана Стуани. В начале второго тайма Стуани оформил дубль. Уйти от поражения каталонцам помог гол защитника Жерара Пике.

Стоит отметить, что с 35-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления защитника Клемана Лангле.

Сине-гранатовые впервые потеряли очки в нынешнем сезоне чемпионата Испании. В предыдущих четырёх турах команда Эрнесто Вальверде одержала четыре победы.

«Барселона», набрав 13 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры, «Жирона» (8) — 6-е.

Испания - Примера. 5-й тур
23 сентября 2018, воскресенье. 21:45 МСК
Барселона
Барселона
2 : 2
Жирона
Жирона
1:0 – Месси – 19, 1:1 – Стуани – 45, 1:2 – Стуани – 51, 2:2 – Пике – 63
Удаления: Лангле, 35 – нет

«Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом», прервав победную серию из 5 матчей в АПЛ

В матче 6-го тура английской Премьер-Лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал на своём поле «Челси». Встреча лондонских команд проходила на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Челси» после пяти подряд побед на старте нового сезона АПЛ впервые потерял очки, а «молотобойцы» впервые в сезоне сыграли вничью после четырёх поражений и одной победы в предыдущих турах.

«Челси» (16 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Вест Хэм» (4) – на 17-й строчке. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри примут на своём поле «Ливерпуль», а команда Мануэля Пеллегрини сыграет в родных стенах с «Манчестер Юнайтед». Обе встречи состоятся 29 сентября.

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
23 сентября 2018, воскресенье. 15:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0 : 0
Челси
Лондон

Дубль Бертрана Траоре помог «Лиону» обыграть «Марсель»

В матче 6-го тура чемпионата Франции «Лион» принимал на своём поле «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил нападающий Бертран Траоре, а ещё по голу на свой счёт записали Уссем Ауа и Набиль Фекир, который реализовал пенальти. За «Марсель» отличились Флорьян Товен и Клинтон Н’Джие. С 83-й минуты «Марсель» играл вдесятером после того, как хорватский защитник Дуйе Чалета-Цар получил красную карточку. Таким образом, марсельская команда прервала серию из трёх матчей без поражений в Лиге 1 (две победы и ничья).

«Марсель» и «Лион» имеют по 10 очков и располагаются на пятом и шестом местах соответственно в турнирной таблице чемпионата Франции.

В ещё одном матче игрового дня ранее «Бордо», который является соперником «Зенита» по группе в Лиге Европы, на выезде обыграл «Генгам» — 3:1.

Франция - Лига 1. 6-й тур
23 сентября 2018, воскресенье. 22:00 МСК
Лион
Лион
4 : 2
Марсель
Марсель
1:0 – Ауа – 27, 1:1 – Товен – 39, 2:1 – Траоре – 51, 3:1 – Траоре – 60, 4:1 – Фекир – 74 (пен), 4:2 – Н'Джие – 82
Удаления: нет – Чалета-Цар, 83

Гол Роналду помог «Ювентусу» одержать пятую подряд победу в Серии А

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Фрозиноне» принимал на своём поле «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Бенито Стирпе» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали нападающий Криштиану Роналду и форвард Федерико Бернардески. Теперь в активе португальца три гола и результативная передача в пяти матчах чемпионата Италии.

Таким образом, туринская команда одержала пятую подряд победу со старта нового сезона Серии А, а «Фрозиноне» продлил серию без побед до пяти игр (одна ничья и четыре поражения). «Ювентус» с 15 очками в активе лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая на три балла «Наполи». «Фрозиноне» (1 очко) – на 20-й строчке.

Италия - Серия А. 5-й тур
23 сентября 2018, воскресенье. 21:30 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
0 : 2
Ювентус
Турин
0:1 – Роналду – 81, 0:2 – Бернардески – 90+4

Гончаренко из-за похорон пропустил пресс-конференцию после дерби со «Спартаком»

Вместо главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на пресс-конференцию после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1) пришёл его помощник Сергей Овчинников, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

«Виктор Михайлович уже по дороге в аэропорт, едет на похороны своего близкого друга Анатолия Капского», — пояснил отсутствие Гончаренко директор департамента по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксёнов.

Напомним, что 22 сентября БАТЭ объявил, что председатель правления клуба Анатолий Капский скончался в возрасте 52 лет. Капский на протяжении многих лет боролся с раком. Первый курс химиотерапии он перенёс в 1987 году. Через 12 лет случился рецидив заболевания, после чего ему вновь пришлось пройти курсы химиотерапии. В 2013 году Капский перенёс сложную операцию на сердце.

Гончаренко работал главным тренером БАТЭ с 2007 по 2013 год.

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