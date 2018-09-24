Без «Спартака». «Севилья» забила 11 мячей за 2 игры, на счету Промеса — 0

Сегодня Куинси вышел уже после голевой феерии. Молчание Промеса, главное дерби РПЛ — это и другие события в финальном дайджесте недели.

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в московском дерби

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал на своём поле «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



Красно-белым удалось открыть счёт на 30-й минуте после точного удара со штрафного полузащитника Лукаса Фернандо. «Армейцы» отыгрались на 63-й минуте благодаря голу полузащитника Николы Влашича, который отличился после результативной передачи от защитника Кирилла Набабкина. Таким образом, ЦСКА продлил до шести матчей серию без поражений в РПЛ (три победы и три ничьи), а «Спартак» не смог победить в третьей игре чемпионата подряд (две ничьи и поражение).

«Спартак» (15 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА (13) – на пятой строчке.

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Дубль Шатова помог «Зениту» на своём поле обыграть «Локомотив»

«Зенит» одержал победу на московским «Локомотивом» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.



В составе «Зенита» отличились нападающие Артём Дзюба и Себастьян Дриусси, а также полузащитники Александр Ерохин и Олег Шатов, оформивший дубль. Авторами голов у «железнодорожников» стали хавбеки Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук, а также форвард Фёдор Смолов.

Отметим, что в конце игры «Локомотив» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Дмитрия Тарасова, который успел провести на поле всего четыре минуты.



«Зенит», набрав 22 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу первенства России, «Локомотив» (9) занимает 11-е место.



В следующем туре московская команда дома сыграет с «Ахматом» (29 сентября), а сине-бело-голубые на выезде встретятся с «Анжи» (30 сентября).

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«Севилья» разгромила «Леванте» — 6:2, Бен-Йеддер оформил хет-трик

«Севилья» одержала крупную победу в матче 5-го тура испанской Примеры с «Леванте». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.



Голами в составе «Севильи» отметились Пабло Сарабия, Даниэл Каррису, Андре Силва и Виссам Бен-Йеддер, оформивший хет-трик. За «Леванте» забил Рохер Марти, ещё один мяч защитник андалусийцев Симон Кьер отправил в собственные ворота.



Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Севилью», провёл на поле около получаса, выйдя на замену в середине второго тайма.



«Севилья» набрала 7 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Леванте» (4) — на 15-м.

«Барселона» впервые потеряла очки в Примере, дома сыграв вничью с «Жироной»

«Барселона» не сумела победить «Жирону» в матче 5-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:2.



Автором первого мяча стал форвард сине-гранатовых Лионель Месси, отличившийся на 19-й минуте. До перерыва «Жирона» сравняла счёт благодаря точному удару нападающего Кристиана Стуани. В начале второго тайма Стуани оформил дубль. Уйти от поражения каталонцам помог гол защитника Жерара Пике.



Стоит отметить, что с 35-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления защитника Клемана Лангле.



Сине-гранатовые впервые потеряли очки в нынешнем сезоне чемпионата Испании. В предыдущих четырёх турах команда Эрнесто Вальверде одержала четыре победы.



«Барселона», набрав 13 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры, «Жирона» (8) — 6-е.

«Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом», прервав победную серию из 5 матчей в АПЛ

В матче 6-го тура английской Премьер-Лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал на своём поле «Челси». Встреча лондонских команд проходила на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 0:0.



Таким образом, «Челси» после пяти подряд побед на старте нового сезона АПЛ впервые потерял очки, а «молотобойцы» впервые в сезоне сыграли вничью после четырёх поражений и одной победы в предыдущих турах.



«Челси» (16 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Вест Хэм» (4) – на 17-й строчке. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри примут на своём поле «Ливерпуль», а команда Мануэля Пеллегрини сыграет в родных стенах с «Манчестер Юнайтед». Обе встречи состоятся 29 сентября.

Дубль Бертрана Траоре помог «Лиону» обыграть «Марсель»

В матче 6-го тура чемпионата Франции «Лион» принимал на своём поле «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил нападающий Бертран Траоре, а ещё по голу на свой счёт записали Уссем Ауа и Набиль Фекир, который реализовал пенальти. За «Марсель» отличились Флорьян Товен и Клинтон Н’Джие. С 83-й минуты «Марсель» играл вдесятером после того, как хорватский защитник Дуйе Чалета-Цар получил красную карточку. Таким образом, марсельская команда прервала серию из трёх матчей без поражений в Лиге 1 (две победы и ничья).



«Марсель» и «Лион» имеют по 10 очков и располагаются на пятом и шестом местах соответственно в турнирной таблице чемпионата Франции.



В ещё одном матче игрового дня ранее «Бордо», который является соперником «Зенита» по группе в Лиге Европы, на выезде обыграл «Генгам» — 3:1.

Гол Роналду помог «Ювентусу» одержать пятую подряд победу в Серии А

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Фрозиноне» принимал на своём поле «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Бенито Стирпе» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали нападающий Криштиану Роналду и форвард Федерико Бернардески. Теперь в активе португальца три гола и результативная передача в пяти матчах чемпионата Италии.



Таким образом, туринская команда одержала пятую подряд победу со старта нового сезона Серии А, а «Фрозиноне» продлил серию без побед до пяти игр (одна ничья и четыре поражения). «Ювентус» с 15 очками в активе лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая на три балла «Наполи». «Фрозиноне» (1 очко) – на 20-й строчке.

Гончаренко из-за похорон пропустил пресс-конференцию после дерби со «Спартаком»

Вместо главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на пресс-конференцию после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1) пришёл его помощник Сергей Овчинников, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



«Виктор Михайлович уже по дороге в аэропорт, едет на похороны своего близкого друга Анатолия Капского», — пояснил отсутствие Гончаренко директор департамента по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксёнов.



Напомним, что 22 сентября БАТЭ объявил, что председатель правления клуба Анатолий Капский скончался в возрасте 52 лет. Капский на протяжении многих лет боролся с раком. Первый курс химиотерапии он перенёс в 1987 году. Через 12 лет случился рецидив заболевания, после чего ему вновь пришлось пройти курсы химиотерапии. В 2013 году Капский перенёс сложную операцию на сердце.



Гончаренко работал главным тренером БАТЭ с 2007 по 2013 год.