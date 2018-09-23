«Очень странно, что мы не выиграли. ЦСКА полностью заслужил победу»

После главного дерби страны в основном говорили футболисты ЦСКА. Все они были расстроены результатом.

«Спартак» снова пропустил и не забил с игры. И, представьте себе, не проиграл На «Песчанке» было жарко.

— Как оцените игру, чего не хватило? – вопрос Никите Чернову, который первым остановился в зоне для журналистов.

— Сегодня было неплохо, настроение хорошее у нас. А не хватило фарта. Большую часть матча мы доминировали. Знали, что у «Спартака» хорошая реализация стандартных положений. Большинство мячей они забили с них. То, что разбирали, то и увидели. Кроме штрафного со стороны соперника, ничего и не увидели.

— За счёт чего смогли запереть «Спартак» на их половине поля?

— Мы проигрывали 0:1, и нам нечего было терять. В первом тайме играли хорошо и знали: если прибавим, будем вообще на голову сильнее. Гол забили и могли забивать ещё.



— Адриано много раз падал после борьбы с защитниками. Симулировал?

— Да, были такие моменты. Просто специально стукался спиной о нас и падал. Судья пару раз купился на это. Пару-тройку раз — нет.



Новичок ЦСКА Иван Обляков посетовал на то, что ЦСКА не повезло.

— У нас было больше моментов и подходов, очень хотели выиграть сегодня, к сожалению, не дожали в конце. Вторая половина была более уверенная от нас, «Спартак» подсел, мы их поджали, и они только пару раз убегали в контратаку.



— С уходом Чалова опасность в атаке пропала?

— Я не думаю, что тут есть какая-то связь. Федя немного подустал, и вышел Жама. На мой взгляд, ничего не поменялось.



— Как вам атмосфера?

— Она прекрасная. Приятно играть, когда болельщики гонят вперёд, орут и создают шум.



— Удивлены, что «Спартак» такой слабенький?

— Это их дело, наше дело выходить и играть. Конечно, мы настраиваемся на такой матч, это самое главное дерби. И всегда оно получается интересным, вне зависимости от того, где команды располагаются в турнирной таблице.



— Результатом довольны?

— Нет, хотели выиграть.



Лучший бомбардир РПЛ Фёдор Чалов согласился со своими партнёрами.



— Обидная ничья?

— Очень обидная, много моментов, которые надо было реализовать. У меня был шанс в первом тайме, когда не удалось забить с левой ноги.



— Фанаты скандируют ваше имя, вы — лидер. Как вам в новом статусе?

— Большое спасибо фанатам, что они так лестно отзываются обо мне. Делаю всё, что в моих силах, стараюсь не обращать внимание на то, что говорят вокруг. Обстановка на трибунах – кайф! Хорошо, когда столько фанатов на на игре.



— Как вам Влашич?

— Влашич — большой молодец, профессионал. Для ЦСКА многое зависит от его действий на поле.



— Он лучше Головина?

— Это совершенно разные футболисты.

— Три года назад вы забили в ворота Максименко пять мячей в игре академий ЦСКА и «Спартака». Сейчас вы оба во взрослом футболе.

— Очень круто, что мы теперь играем во взрослом дерби. Представить я этого себе, конечно, не мог.



Ильзат Ахметов попросил прощения у партнёров за штрафной, с которого Фернандо забил гол.



— Мы играли хорошо, очень здорово. Очень странно, что не выиграли. По такой игре, я считаю, мы полностью заслуживали победы, но чуть-чуть не повезло.



— Вы вышли на новой для себя позиции. Как ощущения?

— Тренер поставил меня на эту позицию, я больше начинал атаки. Нужно быть разносторонним игроком. Это не было неожиданностью.



— Что получилось сегодня, а что нет?

— Свой гол забили, а я привёз абсолютно ненужный штрафной, считаю, что это детская ошибка. Я виноват, извиняюсь перед партнёрами. Ничья — несправедливый результат.

Каррера не ждёт Глушакова назад На пресс-конференцию после дерби пришёл только один главный тренер…

Спартаковцы же говорили после матча совсем немного. Многие просто проходили мимо. Первым молчание нарушил Александр Самедов.



— Как оцениваете результат?

— Очко с ЦСКА в гостях — достойно.



— Что не удалось?

— У нас был определённый план на игру, и он не получился в плане атакующей игры и контроля мяча. ЦСКА был более мобильным. Игра у нас сегодня не получилась.



Вторым высказался капитан «Спартака» — Георгий Джикия.



— ЦСКА удивил?

— Не могу сказать, что они нас удивили. Что ожидали, то и увидели.



— А «Спартак» удивил?

— Странный вопрос. Меня моя команда полностью устраивает. Нужно двигаться дальше. Результат, думаю, закономерный. ЦСКА – крепкая команда, а мы сегодня добились ничьей на выезде. Хотя, естественно, хотели выиграть.