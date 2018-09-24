Кому Каррера посылал воздушный поцелуй. 5 новых для вас красок дерби

В войне перформансов – однозначная победа «армейцев»

Любое дерби – это большое сражение. Сражение на всех фронтах – в медийной активности клубов, в красочности перформансов, в голосовой поддержке и, конечно же, на поле. ЦСКА на этот раз оказался лучше почти во всём. За пару дней до игры, например, «армейцы» выпустили эпичное видеопревью с участием трёх новичков – Абеля Эрнандеса, Бекао и Нисимуры. Непосредственно в воскресенье в соцсетях красно-синих вышли ролики с напутствием от недавних героев – Понтуса Вернблума и Бибраса Натхо.

«Спартак» в медийном пространстве вёл себя намного скромнее. Пожелал удачи «бывшим» только Квинси Промес, да и тот сделал это исключительно по своей воле. На трибунах гости тоже проиграли – не только количественно (что было ожидаемо по понятным причинам), но и качественно. Пока «армейцы» перед стартовым свистком устраивали эффектный перформанс – с большим баннером, разноцветными модулями и пиротехникой, сектор их соперников никак не мог развернуть небольшую растяжку со словами «спартаковские болельщики».

Полная зачистка парка

Кулачных сражений болельщиков на этот раз, к счастью, удалось избежать. Полицейских было очень много, и они патрулировали не только метро и выходы из него, но и все окрестные дворы. А ещё органы правопорядка напрочь перекрыли Берёзовую рощу, установив вдоль и поперёк километры забора и организовав масштабный патруль. Людей в атрибутике, пытавшихся попасть внутрь, немедленно разворачивали. Но и семейных парочек с собаками или детьми, желающих отдохнуть на природе в солнечную погоду, почти не нашлось. Парк пустовал.

Почётные гости

Не обошлось на дерби и без почётных гостей. В гости к клубному телевидению ЦСКА, например, пришли знаменитый актёр Олег Меньшиков и лучшая в мире прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

«Месяц назад я уже приходила на матч «Спартака» на «Открытие Арену»! Кого знаю из футболистов? Акинфеева и Комбарова! На этом хватит. Но это не главное. Главное – вперёд, ЦСКА!!!» — рассмеялась Мария и отправилась на трибуну.

Глушакову посоветовали не париться

Во втором тайме фанаты ЦСКА снова разродились едкими баннерами. В них они вспомнили недобрым словом Романа Ерёменко, которому скоро предстоит дебютировать в «Спартаке» («Вырастет из финна свин, если нюхать кокаин»), адресовали послание Глушакову («НЕ ПАРЬСЯ насчёт жены, Денис!»), отметили творческие успехи актёра Назарова («Назаров – это похороны») и посмеялись над последними историями («Как убивали за лайк»).

Фото: «Чемпионат»

В августе КДК уже наказал ЦСКА за баннеры, оштрафовав клуб и условно закрыв фанатскую трибуну на одну игру. Посмотрим, выявит ли дисциплинарный комитет что-нибудь оскорбительное в растяжках на ближайшем заседании.

Каррера не ждёт Глушакова назад На пресс-конференцию после дерби пришёл только один главный тренер…

Обнимашки от тренера

Матч сложился для красно-белых чрезвычайно тяжело. Футбол они снова показали скверный, много времени провели без мяча, совершили уйму ошибок, после перерыва почти всё время отбивались – и не факт, что заслужили даже ничью. А если и заслужили, то не благодаря игре, а за счёт бойцовских качеств.

Каррера всё это прекрасно понимал. Понимал он и то, что одно очко позволит немного снять напряжение вокруг команды и его фигуры лично. Поэтому Массимо сразу же после финального свистка (в отличие от последнего матча в Вене) отправился на поле, пожал руку и поздравил каждого без исключения футболиста, обнял и поцеловал Луиса Адриано. А ещё – послал воздушный поцелуй трибунам.

Болельщики же в эти мгновения в едином порыве скандировали любимые в последнее время слова: «A tutti! Avanti! Массимо Каррера!». Несмотря на явные проблемы с футболом, которые преследуют «Спартак» весь сезон, и чувствительные последние неудачи, в тренера всё ещё безгранично верят.



Посмотрим, к чему эта вера приведёт.