Как «Барселона» в меньшинстве вытащила ничью с «Жироной»

Первый гол – классика Месси

«Жирона» в позиционной обороне. Команда играет в пять защитников, мяч у Семеду и Видаля на правом фланге «Барсы». Они разыгрывают, Муньеса и Алеиш Гарсия держат их один в один, Понс страхует зону. Видаль выигрывает борьбу у Гарсии, одновременно Суарес отцепляется от защитника и поднимается к Понсу, отвлекая того и не давая пойти на Видаля. Отличное действие форварда «Барсы», отличный эпизод в исполнении Видаля, это действительно было довольно опасно, но гол забит не из-за них.

Обратите внимание на защитников «Жироны». Хуанпе, Эспиноса, Алькала и Бенитес (можно не запоминать) выстроились в линию на уровне 11-метровой отметки. Ну, в теории, всё правильно: позиционная оборона же. Вот только кого они там держат? Пока четверо защитников «Жироны» держали друг друга и следили за погодой, Месси пешочком трусил в полузащите по направлению к чужой штрафной. За ним смотрел Градель, который отвечает за зону. Всё изменилось в тот момент, когда Видаль выиграл борьбу. Вот чилиец отрывается от соперника – проходит секунда – и Месси в центре штрафной. Один. Потому что Градель повернул голову, чтобы посмотрел на мяч, а Эспиноса не успел выдернуться. Это классика Месси. Держаться подальше от штрафной, чтобы избежать ненужной борьбы, и оказаться в ней в самый нужный момент. Рывок занял чуть больше полсекунды, главное – идеальный момент.

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Удаление Лангле – спорное

Основания для удаления точно были. Во-первых, француз ударил Понса локтем по лицу. Локоть был высоко вверху, в неестественном положении. К тому же, арбитр Хиль Мансано использовал VAR, чтобы избежать любых сомнений. Но сомнения всё равно есть. Потому что кроме скриншота с ударом локтя по лицу, есть ещё предшествующие две секунды. Когда Понс сталкивается с Лангле, и тот уворачивается от удара, что могло повлечь за собой движение локтем. Неужели арбитр посмотрел видео длиной в полсекунды? Или он отмотал момент удара, но не увидел, что это было инерционное движение от того, что Понс и Лангле столкнулись? Сложный эпизод, в котором жёлтая карточка не вызвала бы никаких вопросов.

Вальверде виноват в первом голе «Жироне»

«Барселона» осталась вдесятером за 10 минут до перерыва. Учитывая, что вылетел защитник, перемены были необходимы. Но Вальверде решил продержаться. В центр защиты перешёл Бускетс. Во-первых, метроном «Барсы» в центральном круге сломался. С парой Видаль – Артуро в центре полузащиты «Жирона» получила шанс поднять голову. И подняла. Бенитес получил мяч на правом фланге и сделал длиннющий навес в штрафную.



Там центральный защитник Бускетс сначала не дотянулся головой мимо мяча, пытаясь сделать вынос, А потом так опасался сфолить на Стуани в штрафной, что просто не мешал ему бить по воротам с трёх метров. Счёт сравнялся, потому что «Барселооне» банально не хватило игрока с навыками игры в собственной штрафной.

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Пике привёз – Пике исправил

Второй гол «Жироны» — во многом заслуга Пике. Он проиграл забег Порту, хотя на старте имел два метра форы, пошёл в подкат сзади в собственной штрафной, попал по ногам и не попал по мячу. Красная и пенальти? Нет, Порту сразу поднялся и попытался забить с игры. Тер Штеген спас, но мяч отлетел к Стуани, и тот на добивании попал точно под перекладину. Этот эпизод кончился для «Барселоны» голом, но, пожалуй, могло быть ещё хуже.

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Пике пошёл исправляться. В меньшинстве «Барса» владела мячом и создавала давление, но голевые возможности возникали в основном со стандартов. Гол Пике – это топ. Вратарь потащил после удара Суареса, и мяч взлетел высоко над вратарской. Пике выиграл борьбу у Эспиносы и Алькала при том, что оба были ближе к мячу, чем он. Из этой неудобной позиции Жерар умудрился ударить самым неудобным для вратаря способом: навесным ударом под дальнюю штангу. У Буну не было шансов.

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«Барселона» в меньшинстве хорошо провела второй тайм. Контролировала мяч на чужой половине поля и с после 45-й минуты нанесла 15 ударов по воротам (правда, в основном, издали). Месси три раза опасно бил штрафной, в том числе, попал в перекладину. В концовке гостили поплыли и играли на вынос. Но моменты, которые им подарили по ходу игры, они использовали. У Вальверде по итогам матча могут быть вопросы к арбитру, но должны быть и вопросы к самому себе.