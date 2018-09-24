Теперь он для «Спартака» важнее, чем был Промес

В чемпионский сезон Фернандо стал главным откровением «Спартака»: его игра в начале атак стала фундаментом команды, которой совершенно неожиданно было суждено снять вторую звезду на клубный логотип. В прошлом сезоне полузащитник объяснял проблемы «Спартака». Позиционные атаки выкристаллизовались и стали слишком читаемыми, команда попыталась пересесть на контратакующий стиль, а когда соперник откатывался слишком низко, ответа партнёры обычно искали у бразильца с 11-м номером на спине.

На старте сезона нынешнего результат игр «Спартака» и вовсе становится слишком зависимым от Фернандо — особенно это стало заметно после того, как в Испанию уехал Квинси Промес. Команда даже не искала игрока, на которого могла бы положиться в плане счёта — он сам указал на себя. Не доработал во втором темпе (а если говорить прямо: откровенно бросил играть и смотрел футбол) в матче с «Ахматом» — гол и потеря очков. Роскошно выполненный штрафной — и вот уже победа в дерби, которая считалась бы неожиданной в нынешних условиях, становится реальной. Снова слегка ленивое дефиле по опорной зоне — Влашич пуляет точно в дальний.



Фернандо даёт очки «Спартаку» и сам же их забирает. Вот это действительно должно пугать Массимо Карреру.

В итоге оценить игру красно-белого опорника становится просто невозможно. Дело в том, что его яркие стороны (стандарты, первый пас в быстрых атаках) настолько же очевидно находят отражение именно на итоговом счёте, насколько на том же табло видны и постоянные недоработки Фернандо. По факту его и терпят как раз за умение выдать на заказ результативное действие, потому что в стандартных для игрока его позиции показателях и в оборонительной, и в переходной из атаки в оборону фазах бразилец действует откровенно неважно.

Каррера пытается справиться с этим. Тот самый переход на 4-3-3, о котором сказано в последнее время так много, случился во многом для того, чтобы освободить для Фернандо ровно то, что он делает лучше всего, а всю работу, которую он не доделывает, распределить между оставшимися игроками верхней шестёрки. Ход по крайней мере похожий на логичный, но работает он так себе: с работой за бразильца не справляются, а сам он мечется между званиями главного героя и главного разочарования любого матча. Что-то среднее Фернандо просто не умеет.



Тряска «Спартака» в последний месяц, связываемая с именем другого опорника, на самом деле лежит в первую очередь на совести Фернандо. Если раньше проблемой была его физическая форма, то теперь, похоже, дело в том, что 11-й номер красно-белых, не испытывающий проблем с попаданием в состав, решил, что он остаётся в команде за лидера и на этом успокоился. Каррере нужно срочно ставить Фернандо перед новым испытанием, иначе «Спартак» так и будет барахтаться между отличным настроением и не очень хорошим. Разницей всему становится очередной божественный штрафной, который нужно тащить из угла ковшом экскаватора.



В командной игре, которая длится 90 минут, такого быть не должно. Чтобы иметь место в составе Фернандо пора основательно заняться работой, которую делают простые смертные опорники.

«Спартак» снова пропустил и не забил с игры. Но не проиграл На «Песчанке» было жарко.