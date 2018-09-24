«Реал» тоже хочет стадион с раздвижной крышей. Как в Петербурге

Мадридский «Реал» затеял реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Окончательное решение (оно упиралось в финансы) было принято на внеочередном собрании представителей клуба. Почти 93% голосов позволили совету директоров начать реализацию проекта. Новый дизайн стадиона должен совместить в себе многолетнюю историю и современные тренды. Последнее обновление было ещё в 2001-м году, и тут действительно есть, куда расти.

Что изменится?

В ходе модернизации на стадионе появится экран на 360 градусов и две новые башни. Они ускорят процесс выхода со стадиона, но основная идея наверняка в том, чтобы сдавать внутренние помещения в аренду. Как в случае с одним московским клубом.

Фото: realmadrid.com

Также вероятен вариант, при котором изменится название. По крайней мере, потенциальным спонсорам предложат такую возможность. Но главным новшеством станет раздвижная крыша. Посмотрите, как это будет выглядеть.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» мадридского «Реала».

Сроки и финансы

По словам Переса, предварительный план был одобрен ещё в мае прошлого года. Теперь клуб официально объявит тендер на реконструкцию. Планируется, что работы начнутся в следующем году и продлятся примерно три с половиной года. То есть «Реалу» уже сейчас пора озаботиться местом проведения домашних матчей.

Фото: realmadrid.com

Изначально стоимость обновления оценивали в 400 млн евро, но после некоторых решений суда Мадрида стоимость увеличилась до 525 млн (!!!). Впрочем, тут стоит отметить, что по предварительным оценкам стадион будет приносить 150 млн евро за сезон. Если так, уже через несколько лет затраты будут компенсированы. Перес прямо говорит, что увеличение доходов — такой же важный фактор реконструкции как улучшение комфорта.

Фото: realmadrid.com

Стадионы с раздвижной крышей

Сказать честно, ажиотаж вокруг раздвижной крыши на стадионах отчасти надуман. Подобные конструкции используются довольно давно, и не только на топовых стадионах. Такие стадионы есть в Турции, Польше и Канаде.

На стадионе с крышей («Гелредом») играет, например, «Витесс» Леонида Слуцкого.

Подобная система используется на арене соперника «Зенита» по группе в Лиге Европы. «Копенгаген» играет на ней не один год. «Паркен» уникален тем, что его мобильную крышу возвели на уже построенном стадионе. Подобный трюк провернут и в Мадриде.

И даже на территории СНГ стадионы с такой крышей существуют. Арена, построенная в Астане, изначально называлась в честь известного борца Хаджимукана. Но потом соседи пошли по известному пути и назвали его именем города — «Астана Арена».