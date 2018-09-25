Лэмпард – тренер и сыграет против Моуринью. Это знак, Жозе пора меняться

1 июня 2004 года Абрамович уволил занявшего второе место в АПЛ Раньери. Моуринью, который занял его место, сразу стал эпатировать журналистов и провоцировать коллег. Ах да, и ещё получил новичков на 160 млн евро. Через 15 лет сам Жозе скажет об этом так: «Мы покупали чемпионство». Надо отдать ему должное, он купил чемпионство красиво. Отбил каждую копейку.

Великий рекорд АПЛ по пропущенным голам (15 за сезон), броня в воротах, вождь в атаке и Фрэнк Лэмпард. «Челси» тогда играл по той разновидности схемы 4-2-3-1, которую Арриго Сакки называет неотличимой от 4-3-3. С двумя опорными полузащитниками и одним атакующим, который не столько дирижирует игрой, сколько ведёт второй темп атаки, ловит подборы и находит пространство между линиями у чужой штрафной.

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Лэмпард, играя на позиции атакующего полузащитника у Раньери, набрал в АПЛ 17 голов и голевых передач и ещё шесть в остальных турнирах. В 2004 году казалось, что для игрока его амплуа это потолок. Но Моуринью всё изменил. «Фрэнк – лучший игрок, с которым я работал. Он не бывает доволен своей игрой. Если он ошибётся – на следующий день тренируется на час больше. У многих игроков есть талант, но Лэмпард постоянно работает, чтобы развить свой талант». Такая похвала звучит банально, но у слов Моуринью экстраординарное выражение в цифрах. В первый сезон под его руководством Лэмпард набрал 29 голов и голевых передач в АПЛ и ещё 10 в остальных турнирах. Не играя нападающего.

Другого столь же эффективного полузащитника Моуринью так и не нашёл – хотя никогда не перестаёт искать. Снейдер, Озил, Погба… в пиковый сезон в «Интере» голландец был прекрасен, но Лэмпард показывал топ-футбол 10 лет подряд. А Погба настолько талантлив, что нетрудно догадаться, почему Жозе постоянно требует от него большего. Причина проста: он видит, что француз способен дать команде ещё больше. Моуринью пропустил, что футбол стал другим, и его методы управления коллективом перестали давать результат.

«Лэмпард в 23 года был мужчиной. Нынешние футболисты в 23 года дети. Я называю их мальчиками, потому что не могу назвать мужчинами». В этой фразе, сказанной прошлой весной, чувствуется личная драма португальца, которой он сам, возможно, и не заметил. Мир изменился, футбол изменился, типичный стиль поведения звёзд изменился. Таких, как Фрэнк Лэмпард, больше нет. Есть такие, как Поль Погба. А Моуринью по-прежнему ждёт от своих парней модели поведения, принятой, когда в раздевалках не втыкали в смартфоны.

Другой олдскульный профессионал Джон Терри недавно вспомнил: «Мы выиграли чемпионат Англии, а Моуринью подошёл ко мне и сказал: Если ты продолжишь так терять мяч, куплю вместо тебя кого-нибудь за 50 млн фунтов». Я тогда подумал: «Как же так? Я выкладываюсь за тебя, а ты меня унижаешь? Но мне сразу захотелось бегать больше, идти в подкаты, бороться. Моуринью так мотивировал меня. И других тоже: Лэмпарда, Дрогба, Баллака. С ними он делал то же самое. Это работало». Больше не работает. Представьте, как сейчас на такое отреагирует Погба.

Пусть Моуринью и выиграл титул после возвращения в «Челси», а его «МЮ» занял солидное второе место в прошлом сезоне – разговоры о том, что он устарел/сдулся/разучился тренировать, не прекращаются. И неважно, громит «МЮ» на выезде «Янг Бойз» или теряет очки дома с «Вулверхэмптоном» на глазах Алекса Фергюсона. В топы новостей он попадает не из-за игры. Бьются ли за него игроки? Правда ли, что Погба намерен уйти летом? Его манеру управления командой критикуют журналисты, и даже бывшие футболисты «МЮ» (особенно Пол Скоулз). А вот Лэмпард не согласен. Он понимает Моуринью.

Когда Погба по ходу прошлого сезона оказался в запасе, мнение Лэмпарда утонуло в потоке инфошума, хотя его стоило услышать. «Моуринью показывает, что любит Погба. Он не боится принимать решения и делает всё, чтобы игрок добился успеха. Почему-то все решили, что если Поль в запасе, значит, он уйдёт. Почему? У Погба огромный потенциал, и Жозе хочет, чтобы он старался ещё сильнее». Сильные слова поддержки. И сказанные человеком, у которого пока ноль личного опыта в тренерской работе. Зато он учился у топ-тренера 14-летней давности.

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1 июня 2018 года Лэмпард начал работать тренером. С тех пор как он стал образцом игрока для Моуринью, прошло 14 лет. Возможно, когда Жозе увидит его в костюме на бровке, он на секунду подумает о том, как сильно изменился мир за эти 14 лет и как сильно изменились методы управления футбольной командой. Это не повредит португальцу и упростит жизнь не только ему, но и его клубу. Но вряд ли такое возможно: изменять своему стилю не в его стиле.

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