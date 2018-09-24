Лука Модрич – лучший игрок-2018. Салаха не взяли в сборную года

Как правило, все футбольные мероприятия, связанные с вручением наград, получаются максимально унылыми и затянутыми. Долгие сборы всех действующих лиц, бесконечные нарезки моментов, запредельный пафос. Минут 10 в общей сложности уделяют на то, чтобы вручить награды – то, ради чего все собираются и смотрят трансляции мероприятий.

ФИФА в этот раз удалось сделать что-то нетипичное для футбольного мира. Вечеринку, за которой было интересно наблюдать. Трансляция началась с этапа зеленой дорожки (альтернатива красной). Гостей встречали несколько ведущих и задавали самые разные вопросы. Азара и Модрича спрашивали о костюмах: бельгиец пришел в непривычном для своей футбольной жизни красном костюме, а у хорвата на пиджаке был закреплен огромный медальон. Мбаппе рассказывал истории фотографий презента от Пеле в инстаграме и комментировал свое фирменное празднование. Отдельная зона была для бразильцев, ее ведущей была Лейла Анна-Ли: журналистка, отец которой – англичанин, а мама – бразильянка. Если друг просит инстаграм журналистки, то вот:

К Анне-Ли Марсело пришел с детьми, и старшему быстро объяснили, где можно найти мяч. Пацан оперативно сориентировался, прокинул мячик между ног оператору, а дальше очень зря пробежал мимо Зеедорфа. Кларенс откровенно на желтую сгреб мальчишку в захват и тут же со смехом отпустил. Торжественный вечер впервые обрел атмосферу не унылого обязательного торжества, а тусовки для своих, где можно расслабиться.

Эден Азар Фото: Dan Istitene/Getty Images

Отдельное удовольствие смотреть трансляцию было для тех, кто родился хотя бы в 90-х. Все наше детство проходило перед камерами. Дзанетти, Роберто Карлос, Шмейхель (две персоны), Роналдиньо и Роналдо, Кафу. Марсель Десайи в модных очках. Бритый налысо Дрогба. К счастью не бритый налысо Баллак. Мелькнули Алексей Смертин и Ринат Дасаев.

Роналдиньо Фото: Dan Istitene/Getty Images

Вечеринку ФИФА, к сожалению, пропустили два главных гостя. Роналду отказался приезжать из-за матча «Ювентуса» посреди недели. Месси – по семейным обстоятельствам. Отсутствие обоих ФИФА, как утверждают источники испанской газеты Marca, осудила и заявила, что это дискредитирует футбол.

Мохамед Салах Фото: Dan Istitene/Getty Images

Зато довольно неожиданно на празднике оказались Ноэл Галахер (Oasis) и сэр Патрик Стюарт с сыном и внуком. Старший Стюарт в итоге даже выходил на сцену в шарфе своего любимого «Хаддерсфилда».

Патрик Стюарт Фото: Dan Istitene/Getty Images

Другое отличие – бодрый темп самого вручения. Главный минус обычно в том, что организаторы стремятся растянуть торжественную часть. Зовут бесконечные ансамбли, включают видео, читают поздравительные речи. На этот раз все начал рэпер Big Shaq со своим хитом Man’s not hot. Посреди трека по сценарию исполнителя утащили со сцены стюарды, и вместо него вышел Идрис Эльба. Британский актер пару минут потратил на шутки: устроил скетч с вручением приза за лучший гол системе VAR. А дальше просто пошли подряд вручения призов.

Идрис Эльба Фото: Dan Istitene/Getty Images

Лучший гол неожиданно отдали Салаху. Неожиданно, потому что среди претендентов были два удара через себя от Роналду и Бэйла и авторская версия удара скорпиона от Райли Макгри. Не говоря уже про безумный выстрел Павара в матче ЧМ-2018 против Аргентины. Короче, странный выбор, но Салах остался доволен.

Лучшим вратарем предсказуемо признали Тибо Куртуа, и бельгиец крайне благородно поблагодарил за эту награду в том числе и своих бывших партнеров по «Челси». А чуть раньше вратарь «Мадрида» попросил ФИФА задуматься о премии за лучший сейв. «Я точно заберу ее», – под смех зала пообещал Тибо.

Тибо Куртуа Фото: Dan Istitene/Getty Images

С лучшим тренером вышло еще круче. Француз Венгер объявил победителем француза Дешама, которого пришлось пропускать на сцену французу Зидану.



Есть и минус: с премиями у ФИФА уже откровенный перебор. Вручают примерно за все, за что можно вручить. Есть даже номинация лучших болельщиков, победу в которой в этот раз одержали перуанцы. Латиноамериканская делегация довольная вышла к микрофонам и даже немного пошумела. Но именно из-за таких эпизодов вечер в итоге казался затянувшимся.



Есть определенные вопросы и к символической сборной года.

Фото: Michael Steele/Getty Images

Де Хеа в воротах, Салаха вообще нет в составе. Камон, вообще ни одного игрока «Ливерпуля» в составе!

Самый эмоциональный момент вышел с вручением награды лучшей футболистки. Бразильянка Марта не смогла сдержать слез, когда произносила свою речь.



Чем плохо отсутствие Роналду – теряется элемент шоу. Модрич и Салах – два ботаника от футбола, которые способны только благодарить всех за поддержку. Победа досталась хорвату. На прекрасном восточноевропейском английском под крики «Браво, Лука» он не сказал ни одного неожиданного слова. Назвал Салаха и Криштиану классными, сказал, что испытывает невероятные эмоции. Поблагодарил партнеров по «Мадриду» и сборной, тренеров. Марсело невероятно угарал, снимая речь Луки на айфон. Зато свои благодарности Модрич повторил на испанском и хорватском.

Фото: Dan Istitene/Getty Images

ФИФА все еще продолжает только учиться делать бодрые вечеринки, но получается неплохо. Осталось превратить во что-то бодрое главную церемонию года – вручение «Золотого мяча».