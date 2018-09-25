Ари громит «Крылья»! «Краснодар» обошёл ЦСКА и «Спартак»

Модрич — лучший футболист года, «Зенит» — лидер по посещаемости, УЕФА ужимает численность ЛЕ, а «Краснодар» выходит на второе место в РПЛ.

Модрич — лучший футболист 2018 года по версии ФИФА

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим футболистом 2018 года по версии ФИФА.



На награду претендовали также египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, в прошлом сезоне бывший одноклубником Модрича.

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В этом году Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где «клетчатые» уступили французам со счётом 2:4. Ранее 33-летний игрок был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА и лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18.



Модрич получил награду на церемонии ФИФА, которая проходит в эти минуты в Лондоне в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.

«Зенит» — лидер по средней посещаемости домашних матчей после 8 туров РПЛ

«Зенит» — лидер по посещаемости домашних матчей после 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Четыре домашних матча петербургской команды в этом чемпионате в среднем собирали 51 052 болельщика (всего — 204 209).

Второй по посещаемости — московский «Спартак» (34 451 болельщик, всего — 137 803), третий — «Ростов» (31 232 болельщика, всего — 156 160). По итогам 8 туров санкт-петербургский «Зенит» (22 очка) занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на втором — «Краснодар» (16), на третьем — «Ростов» (15). Действующим чемпионом России по футболу является московский «Локомотив».



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«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» и вышел на второе место в РПЛ

«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



На 69-й минуте Ари открыл счёт, исполнив идеальный удар со штрафного над стенкой под перекладину ворот Сергея Рыжикова. Спустя две минуты Ари оформил дубль — Виктор Классон отдал пас низом на левый край чужой штрафной, откуда форвард нанёс удар в касание в дальний верхний угол ворот.

На 81-й минуте в ходе контратаки «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной и мощным ударом положил мяч в сетку.



«Краснодар» набрал 16 очков и вышел на второе место в таблице. «Крылья» (7) — на 13-м.



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УЕФА планирует сократить количество клубов в Лиге Европы с 48 до 32

Президент «Ювентуса» Андреа Аьелли подтвердил, что ведётся работа над третьим еврокубковым турниром. Турнир, в котором предполагается участие 32 команд, будет введён в дополнение к Лиге чемпионов и Лиге Европы.



«Мы работаем над введением третьего турнира. Это было бы очень хорошо для клубов, чтобы у них было больше шансов участвовать в европейских соревнованиях. С УЕФА мы также рассматриваем возможность сократить количество команд в Лиге Европы — с 48 до 32.

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Мы хотим большего баланса в этом фантастическом спорте, потому что он остаётся самым красивым видом спорта в мире. Мы должны думать о том, какой футбол мы хотим оставить для наших детей. В 70-х и 80-х годах Кубок европейских чемпионов выигрывали такие команды, как «Аякс» и «Бенфика».



Сейчас сложно увидеть их наверху из-за огромного экономического неравенства между ними и клубами из Испании, Англии и Германии. Футбол за последние 10 лет вырос с невероятной скоростью. Наиболее важным фактором является доход от телевизионных прав, но треть доходов от футбола приходится на 12 самых богатых клубов", — цитирует председателя Европейской клубной ассоциации Football Italia.

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Руководство «Локомотива» не намерено отправлять Сёмина в отставку

По информации «Чемпионата», руководство московского «Локомотива» не намерено производить изменения в тренерском штабе команды, несмотря на неудачное выступление в начале нынешнего сезона.



В настоящий момент в стане «железнодорожников» не склонны к принятию скоропалительных решений относительно судьбы главного тренера Юрия Сёмина. Российский специалист продолжит работу с командой.



В прошлом сезоне «Локомотив» завоевал первый за 14 лет титул чемпиона России. После восьми стартовых туров нынешней кампании московский клуб располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 9 очков. В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «железнодорожники» на выезде потерпели разгромное поражение от «Галатасарая» (0:3).