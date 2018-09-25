Символическая сборная восьмого тура РПЛ

Юрий Дюпин («Анжи»)

В матче с «Динамо» махачкалинцы не заслуживали даже ничьей, не говоря уже о второй победе в сезоне. Хозяева осадили штрафную «Анжи», создали много моментов, даже проверили перекладину, но так и смогли забить. За место не в зоне вылета команда должна качать своего вратаря. Дюпин совершил несколько убойных сейвов, среди которых взятый в самой концовке встречи пенальти, и стал главным виновником самой большой несправедливости тура.

«Всю неделю этого боялся». Игроки «Динамо» решили, что легко обыграют «Анжи» Бедствующий «Анжи» сотворил сенсацию, обыграв «Динамо».

Йонуц Неделчару («Уфа»)

Лучший защитник уфимцев в игре с «Ростовом», сделавший её максимально скучной На счету румына 10 выносов мяча, 2 перехвата и 2 блокированных удара. Неделчару не лез вперёд, зато надёжно отыграл у своих ворот, не допустив ошибок.

Итальянский защитник провёл практически образцовый матч, всегда оказывался в нужном месте в своей штрафной, вовремя выдёргивался из линии на подстраховку центральных полузащитников «Спартака» и жёстко встречал игроков ЦСКА между линиями. Когда было необходимо, Боккетти фолил, но при этом не позволял себе лишней жёсткости и закончил матч без жёлтой карточки. На счету итальянца 10 выносов мяча из штрафной и 6 перехватов мяча. Во многом благодаря нему «Спартак» ушёл от поражения в дерби.

«Спартак» снова пропустил и не забил с игры. Но не проиграл На «Песчанке» было жарко.

По сравнению с Боккетти допустил гораздо больше ошибок в обороне, но интенсивным движением обеспечивал переход «Спартака» из обороны в атаку. В отсутствие Промеса «Спартак» продолжает больше использовать левый фланг, где Мельгарехо взял на себя внушительную часть функционала голландца. В игре защитника есть недостатки. В дерби, например, точность передач вперёд Лоренсо оставила желать лучшего. При этом перевод на левый фланг под забегающего из глубины Мельгарехо остаётся самым отработанным вариантом развития атак красно-белых, а сам защитник продолжает принимать активное участие в голевых атаках. Своей игрой в последних матчах Мельгарехо впервые с 2013 года заслужил вызов в национальную сборную. Включаем его и в нашу команду.

«Я делал подачу, но фортуна оказалась на моей стороне», — честность автора одного из самых безумных голов в сезоне подкупает. После игры Шатову приписали аномальное исполнительское мастерство и незаурядное видение поле, но полузащитник вернул так называемых экспертов на землю. Шатов был активен на обоих флангах, в начале атак смещениями в середину создавал в зоне мяча численное преимущество, создал очень опасный момент для Ерохина и несколько раз помог своей команде в обороне. Так что даже без случайного гола Олег провёл топовый матч.

8 голов и удаление Тарасова. Лидер и чемпион устроили феерию «Зенит» и «Локомотив» забили восемь голов на двоих, а Александр Кокорин вернулся на поле.

И Каборе, и Газинский провели классный матч, поэтому, выбирая между двумя центральными полузащитниками, остановились на том, кто был полезен во всех третях поля. Каборе совершил лишь две ключевые передачи, зато собрал весь подбор, совершил несколько важных отборов и улучшал позиционные атаки «Краснодара» подготовительными пасами.

Полузащитник «Арсенала» отлично контролировал розыгрыш мяча в центре поля, вырезал голевой пас со штрафного и отдал предголевой перед забитым Бакаевым мячом. На счету Горбатенко 5 ключевых передач во встречи с «Рубином» — больше всех в этом туре.

Должен был пройти первую проверку топ-соперником, в итоге заставил «Спартак» проходить проверку Влашичем. Хорват был самым активным игроком ЦСКА, постоянно врывался в оба полуфланга под обостряющие передачи, отрабатывал подбор, тащил мяч из глубины в финальную треть, оставлял у себя за спиной Зобнина, кошмарил Фернандо дриблингом и не стеснялся бить. Один из его ударов завершился красивейшим голом в дальний угол. Никола продолжает набирать ход в РПЛ и не думает останавливаться.

Кого «Спартаку» нужно опасаться больше, чем лучшего бомбардира РПЛ Никола Влашич гарантированно создаст проблемы красно-белым в дерби.

Филип Уремович («Рубин»)

Самая эффективная замена тура. Уремович вышел вместо проведшего слабый первый тайм Чико и своей активностью заставил «Рубин» атаковать через другую зону – после перерыва у команды Бердыева стало получаться гораздо больше на чужой половине поля. Участием в двух голевых атаках Филип по-настоящему спас свою команду от поражения – в эпизоде с первым забитым мячом сделал ключевой progressive run, а в конце встречи забил сам.

Иногда складывается впечатление, что нападающий «Зенита» играет против обороны соперников на лёгком уровне сложности. Дзюба не обладает выдающейся скоростью, далеко не всегда играет на опережение, но его корпус позволяет ему цепляться за любые мячи и контролировать их столько, сколько нужно его партнерам. Шикарное исполнение роли ложной девятки от Артёма, а его гол – форменное издевательство над защитной линией «Локомотива».

Ари («Краснодар»)

До середины второго тайма нападающий проводил довольно средний матч, но двумя ударами в створ за три минуты сделал результат в непросто складывающейся гостевой игре с «Крыльями Советов». Ни до, ни после забитых голов Ари даже не попытался пробить по воротам – стопроцентная эффективность. В начале сезона бразилец с российским паспортом испытывал большие проблемы с реализацией моментов. Голевое чутьё вернулось?

Впервые в сезоне отказался от пары нападающих и выстроил качественный низкий блок против одного из лидеров нынешнего чемпионата, не позволив «Ростову» создать хоть что-нибудь серьёзное у своих ворот. Уфимцы переживают кризис, и Томаров решил начать выход из него с отработки действий в обороне. Ждём дальнейших улучшений и возвращение из зоны вылета.