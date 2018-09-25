Модрич, Снейдер, Хави и Рибери. Почему игроком года стал только один

Не суперзвезда. Не лучший бомбардир. Не лучший ассистент. Не чемпион страны. Не чемпион мира. И мы все довольны. Награда ФИФА идеально отражает общее настроение: наконец-то не ЭТИ. Лука Модрич сломал систему. Аве.

Лука Модрич – лучший игрок-2018. Салаха не взяли в сборную года ФИФА раздала награды.

В качестве лучшего игрока сезона Модрич радует далеко не только тем, что «это что-то новое». Ещё его победа выглядит как торжество справедливости. Награду получил футболист, который провёл сезон на высочайшем уровне и выиграл Лигу чемпионов, а на десерт дошёл со своей маленькой страной до финала чемпионата мира, причём в сборной он был и лидером, и лучшим игроком. Это справедливо. Вот только…

Трудно избавиться от мысли, что, если бы он провёл ровно такой же сезон году в 2014, никакой награды бы не получил.

Даже сейчас принцип выбора вызывает вопросы. Ведь ФИФА награждает не за календарный год, а за прошедший сезон целиком. Вспомните, как лучшим тренером в 2016 году стал Клаудио Раньери: осенью, когда вручали призы, его «Лестер» шёл в зоне вылета. В рамках сезона «Лестер» был сказкой, и, по идее, это отлично объясняет, почему лучшим игроком года сейчас стал именно Модрич, а не, например, Кевин Де Брёйне. Нужна сказка.

Клаудио Раньери Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Бельгиец отыграл прошлый сезон даже сильнее Модрича – если называть сезоном все турниры на протяжении всей дистанции и учитывать общую сумму сыгранных минут (кстати, у Кевина минут на тысячу больше). Да и разница между вторым и третьим местами на чемпионате мира, в общем, относительная – куда меньше, чем разница между первым местом и вторым. Но в достижениях Де Брёйне нет ощущения сказки. Модрич со сборной Хорватии больше похож на Золушку, чем Де Брёйне со сборной Бельгии.

Проблема только в том, что ещё недавно Золушка была никому не нужна: все гонялись за принцессами. Футбол определяло противостояние Роналду и Месси. Его сравнивали с сериалом, но по ожесточённости борьбы в интернете это напоминало средневековую Столетнюю войну, сами участники которой не всегда помнили, из-за чего, собственно, дерутся. Поэтому сейчас можно сколько угодно говорить, что всё дело именно в Модриче. Что он гений. Что Месси сдулся. Что Роналду уже не тот. Да что угодно. Но это неправда: дело в другом.

На самом деле, дело в нас всех. Усталость от наград Криштиану и Лео накапливалась долго, но ни к чему не приводила. Конечно, принято было жаловаться на них и раньше, но только сейчас противостояние утомило всех настолько, что футболисты, тренеры и журналисты просто взяли и проголосовали за кого-то, кто не Месси и Роналду. Есть два доказательства, что дело не в футболе и не в том, что нам нужна сказка, а в том, что эта пара просто всем надоела. Вот эти доказательства.

1. Криштиану провёл прошлый сезон не хуже, чем сезон-2012/13. Да, сейчас он меньше забил в Примере (если это вообще имеет значение). Но как минимум в последнем сезоне его голы были важнее, особенно в Лиге чемпионов. И кстати, ему уже 32 года – так что сейчас его результаты можно назвать даже более выдающимися. Тем более что в тот раз «Золотой мяч» пришёлся на спад, ведь португалец провёл сезон-2012/13 хуже, чем предыдущий. Так почему Роналду получил совмещённую награду ФИФА и France Football в 2013 году? Это что, было похоже на сказку? Нет, просто тогда сказка была никому не нужна.

Месси точно провёл прошлый сезон не хуже, чем сезон-2009/10. И в плане статистики, и в плане трофеев. А по влиянию на игру «Барселоны» он вообще вышел на новый уровень. Даже вылет с разобранной, тонущей и поливаемой критикой сборной Аргентины с Сампаоли на ЧМ от будущих чемпионов, французов, по факту оказался более достойным, чем 0:4 с Марадоной от Германии в 2010 году. Оглядываясь на 2010 год сейчас, трудно назвать его выдающимся для аргентинца. Хотя, конечно, любой другой игрок мог бы только мечтать о таком сезоне. Аргентинец выиграл чемпионат Испании, забил больше 40 голов во всех турнирах, но… разве сейчас Месси не сделал всё то же самое? Больше 40 голов, выигранный чемпионат – и он не попал даже в тройку номинантов.

Уэсли Снейдер Фото: Julian Finney/Getty Images

2. Сезон Модрича, безусловно, выдающийся. Но можно ли его назвать более выдающимся, чем сезон Уэсли Снейдера в «Интере»? «Интер» выиграл все турниры, в которых принял участие, а Снейдер присоединился к команде в последний момент и под руководством Моуринью выдал год, похожий на боевик Зака Снайдера (лишения, пафос, героизм, слоу-мо). А потом ещё добрался до финала чемпионата мира, причём он был лидером команды, лучшим игроком и заодно разделил звание лучшего бомбардира турнира. Эй, да он же был круче Модрича.

То же самое можно сказать про Франка Рибери. Только в его случае всё ещё проще, потому что его пиковый сезон пришёлся на год, когда не было чемпионата мира или Европы, что могло бы повлиять на голосование. Одновременно случился средний сезон Криштиану. Пардон, любой другой игрок, конечно, мечтал бы о таком сезоне. Но в плане личных показателей – сезон был куда более скромный, чем предыдущий. А если говорить о командных трофеях, то в 2013 году Рибери выиграл всё, Криштиану – ничего.

Да, Франк вёл себя слишком самодовольно в ожидании награды, но ведь ФИФА оценивает футбол и трофеи, а не завышенное чувство собственной важности, не правда ли? А если уж с Франком что-то совсем не так, всегда есть Хави. В конце концов, Хави для «Барселоны» 10 лет был именно тем, кем Модрич в последние годы стал для «Реала». Символом качества игры. А ещё – идеологом, новатором и изобретателем собственной позиции.

Тогда всего этого оказалось мало, чтобы его выбрали лучшим. Несколько лет назад Модрич не стал бы игроком года. Сейчас Снейдер получил бы награду. Главная полка в жизни Рибери могла бы не стоять бы пустой.

Конечно, сослагательное наклонение – это условность. Но очень полезная условность, которая помогает заметить, что справедливость не столько торжествует, сколько просто ловит момент.

Премия ФИФА: за кого голосовали Роналду, Месси и Акинфеев Капитан сборной России помог Модричу победить.

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