В плей-офф Кубка России сыграет команда из села

Кубок России критикуют за то, что топ-клубы относятся к нему не очень серьёзно. Но даже представители ФНЛ часто вылетают из турнира на ранних стадиях. В этом розыгрыше к 1/16 финала их даже меньше, чем из ПФЛ. Рассказываем о командах, о которых вы наверняка почти ничего не слышали.

«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

Место в ПФЛ: 2 (зона «Восток»)

Соперник по Кубку России: «Арсенал» (Тула)

Если вы сильно переживали за болельщиков из Красноярска из-за кратковременного переезда в Тюмень, то вдохните поглубже. «Сахалин» проводит свои домашние в Томске — почти в 4 тыс. км от родного города. Сначала сообщалось, что это решение продавили клубы ПФЛ, не желая разоряться поездками на далёкий остров. Но клуб официально объяснил переезд тем, что на домашнем стадионе ведутся ремонтные работы. По этой причине свою и без того скудную историю («Сахалин» существует с 2004 года) придётся писать за пределами родного города. Шансы на это есть: в 1/8 Кубка России команда никогда не выходила. Зато в 2014-м заняла первое место во второй лиге. Прочувствуйте атмосферу футбольного андерграунда!

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«Сызрань-2003» (Сызрань)

Место в ПФЛ: 4 (зона «Урал-Приволжье»)

Соперник по Кубку России: «Ростов»

Клуб появился на свет после расформирования команды завода «Тяжмаш» (вы уже поняли, в каком году). В 2018-м была близка к кончине и нынешняя команда. О ликвидации клуба даже сообщили официально, но чуть позже опомнились и признали, что поспешили. Забавно, что «Сызрань» уже побеждала «Ростов» в 2014 году (3:0). Гости тогда приехали к клубу ПФЛ в статусе действующего обладателя кубка, а после игры Миодраг Божович ушёл в отставку. Та встреча запомнилась не только неожиданным результатом.

«Луки-Энергия» (Великие Луки)

Место в ПФЛ: 12 (зона «Запад»)

Соперник по Кубку России: «Енисей»

Большую часть своего существования (с 1991 года) команда была в любителях. Всё изменилось лишь несколько лет назад, но и сейчас в ПФЛ результаты очень скромные. В игре против этого клуба Филимонов закончил свою карьеру футболиста. Между прочим в Великих Луках начинал сам Дмитрий Аленичев. Клуб из Псковской области менял своё название почти 10 раз, и, кажется, самое время озаботиться новым ребрендингом. Может, освежить логотип или подумать о новых шрифтах… Но это второстепенно. Главное — выдать спектакль с «Енисеем», который отправился на игру поездом.

«Чайка» (Песчанокопское)

Место в ПФЛ: 1 (зона «Юг»)

Соперник по Кубку России: «Анжи»

Специально для тех, кто уповает на частные средства в российском футболе, в 1/16 финала Кубка России есть целая пара клубов, формально существующих не за счёт государства. В одном из них рулит Андрей Чайка, сделавший состояние на дистрибуции компании Shell. Часть суммы он решил вложить в футбольный клуб. В родном селе — с населением, не сильно превышающем 10 тысяч человек. А так как отец в молодости занимался развитием местной колхозной команды, клуб назвали в честь Чайки-старшего. Сейчас он вовсю развивается и всего за несколько лет существования в профессиональном статусе привёз домой команду РПЛ. В планах — открытие академии, партнёрка с известными клубами и прочие прелести. Ещё не начали симпатизировать этим парням? Просто посмотрите, как они представили новое лого.