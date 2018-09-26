«Бавария» впервые в сезоне оступилась. Во всём виноват брат Марио Гётце

Как «Бавария» потеряла первые очки?

«Бавария» восхитительно начала сезон при новом главном тренере Нико Коваче. Мюнхенцы одержали семь побед в семи матчах разных турниров с общим счётом 19:2. Своего восхищения не скрывал даже президент клуба Ули Хёнесс:

«Поражён игрой, которую «Бавария» демонстрирует в данный момент, – сказал на днях Хёнесс. – Все эти пасы, действия в атаке и обороне — настоящее безумие! Почти каждый игрок находится в своей лучшей форме прямой сейчас. В игре с «Бенфикой» в Лиге чемпионов мы могли забить и пять мячей».

Тем неожиданнее ничья в домашней встрече 5-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» – 1:1. Причём статистика доказывает, что преимущество команды Ковача по игре оказалось не таким уже и большим (удары 15:11, в створ – 8:4). Хотя «Бавария» была близка к победе в результате гола на 48-й минуте Арьена Роббена. Но в концовке гости спаслись после подачи углового и ошибки голкипера Мануэля Нойера на выходе.

Кто такой Феликс Гётце?

Первых очков в новом сезоне чемпиона Германии лишил Феликс Гётце, пославший мяч в сетку ударом грудью. Гол центрального защитника, вышедшего на замену за полчаса до финального свистка, выглядел забавно, правда, Ковачу и Хёнессу не до улыбок. «Аугсбург» набрал ценное очко после двух поражений подряд.

Феликс – брат автора победного гола сборной Германии на ЧМ-2014 полузащитника Марио Гётце. В «Аугсбурге» он играет с нынешнего сезона: перешёл летом на правах свободного агента… из «Баварии». Гётце-младший был четыре года в системе мюнхенского клуба, однако выступал только за «молодёжку». Это вообще его второе появление в Бундеслиге – в начале сентября он сыграл 15 минут за «Аугсбург» в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

Новичку «Аугсбурга» только в феврале исполнилось 20 лет. Марио придумал оригинальное поздравление для Феликса, опубликовав на своей странице в «Инстаграме» трогательную фотографию из детства. «С днём рождения, маленький брат! Закончилось время, когда я мог носить тебя».

Сколько в семье Гётце футболистов?

В семье Гётце есть ещё один профессиональный футболист – Фабиан. Правда, он уже повесил бутсы на гвоздь, несмотря на то, что возраст позволял ему ещё играть. Старшему из братьев Гётце 28 лет.

Фабиан был выпускником дортмундской «Боруссии». Как правило, выступал на позиции левого защитника. Поиграл за юношескую сборную Германии, а на клубном уровне за вторые команды «Боруссии», «Майнца» и «Бохума». Последним его клубом был «Унтерхахинг». Фабиан так и не сумел подняться выше третьего дивизиона. Сообщалось, что после завершения карьеры он изучал международный бизнес в частной высшей школе в Мюнхене. Заодно помогал братьям, когда они поменяли Дортмунд на «Баварию».

Вот только лучшему клубу Германии не пригодились ни Марио, ни Феликс. Видимо, этот гол назовут местью семьи Гётце. Интересно, что теперь скажет Хёнесс.