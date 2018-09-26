Пропавшие таланты «Спартака» 2000-х. Где они сейчас? Часть 2

Александр Козлов, 25 лет, нападающий

В «Спартаке»: с 2010 по 2016 год

За главную команду: 27 матчей, 1 гол



Он был одним из самых талантливых футболистов страны своего возраста. Всегда и везде имел фантастическую результативность – за юношеские сборные, например, забил 33 гола в 44 матчах! Сумасшедшая взрывная скорость, мощный дистанционный рывок, отличная техника, координация, удар с обеих ног — это всё про него.



В стартовый состав «Спартака» Александр ворвался в 2010-м, когда ему едва исполнилось 17. Выходил, правда, только на замену, зато в важные для команды минуты, когда требовалось усилить игру в атаке. В матче с «Ростовом» в октябре (2:1)он заработал победный пенальти. В ноябре помог команде соорудить гол в ворота «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (1:4). В августе 2011-го впервые забил на взрослом уровне, причем сделал это в своем фирменном стиле – влетел в штрафную «Анжи», убрал защитника финтом и неожиданно пробил в ближний угол с левой.

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Увы, в том самом 2011-м развитие Козлова и остановилось. Стабильно играть в основе он не мог из-за конкуренции (Веллитон! Эменике! Дзюба!), плюс помешали непростой характер и, как рассказывали осведомленные люди, влияние агента. Пришлось сначала съездить в аренду в «Химки», а потом опуститься в «Спартак-2». Зимой 2014-го на сборах нападающий получил тяжелейшую травму – порвал все без исключения связки колена. «Нога висела на мышцах и коже», — рассказывал врач красно-белых Михаил Вартапетов. Потребовались две операции и 2,5 года восстановления.



Вернуться хотя бы на прежний уровень Александр пока не смог. После родного клуба в его карьере были «Тосно», «Факел», «Окжетпес» и «Тюмень». Сейчас ему 25, и он снова в «Химках». Статистика в текущем сезоне – три матча, ноль голов.

Александр Козлов Фото: РИА Новости

Дмитрий Каюмов, 26 лет, полузащитник

В «Спартаке»: с 2011 по 2016 год

За главную команду: 4 матча, 1 гол



Как и любого плеймейкера со светлой головой и изысканной техникой, его сравнивали с Черенковым. Он прошёл все ступени клубной структуры, был лидером «молодёжки» «Спартака», которая в 2010-м выиграла золотые медали. В 2011-м в первенстве дублеров забил 17 мячей в 29 турах и стал лучшим бомбардиром турнира.



В том же 2011-м Карпин потихоньку начал привлекать полузащитника к работе с главной командой, а в октябре в матче с «Томью» впервые выпустил на поле. Дебют сложился сказочно: через 20 минут после выхода на поле Каюмов, получив мяч в левом полуфланге, ускользнул от защитника, продвинулся к штрафной и по красивой траектории метров с 20 закинул мяч в дальнюю девятку. К сожалению, спустя месяц в матче с «Локомотивом», ставшим лишь третьим для него в Премьер-Лиге, полузащитник на ровном месте порвал крестообразные связки. Это был рецидив травмы, перенесённой двумя годами раньше. Руководство тут же продлило контракт, выразив поддержку не словами, а делом, но после восстановления Дмитрий за главную команду провёл только одну официальную игру.

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В 2013-м он безуспешно съездил в аренду в «Амкар» к Станиславу Черчесову, затем пару лет поиграл за «Спартак-2», помог молодым партнёрам выйти в первый дивизион и принял участие в первом матче на «Открытие Арены» против «Црвены Звезды». В 2016-м Каюмов покинул родной клуб, попробовался в «Тамбове», неудачно слетал на просмотр в «Младу Болеслав», затем переехал в «Факел», а с 2018-го выступает за «Армавир». В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник в основном сидит в запасе и выходит на поле в концовках.

Дмитрий Каюмов Фото: РИА Новости

Антон Ходырев, 26 лет, защитник

В «Спартаке»: с 2010 по 2016 год

За главную команду: 3 матча



Быстрый крайний защитник с хорошей левой ногой в 2009-м начал выступать за дублирующий состав красно-белых, а год спустя, когда ему было всего 18, не только стал лидером «золотой» «молодёжки», но и впервые сыграл в основе. Сначала – в Кубке России в матче с липецким «Металлургом» в июле, а затем и в чемпионате в октябрьской встрече с «Ростовом». Карпин оценил первые выступления Ходырева ёмким эпитетом «великолепно» и доверил ему игровое время в двух дерби подряд – с ЦСКА (1:3) и «Динамо» (1:1).

После осени 2010-го подававший надежды защитник в Премьер-Лиге ни разу не сыграл, проиграв конкуренцию и Дмитрию Комбарову, и Макееву, и Кудряшову. Главной его командой на сегодня остаётся «Спартак-2», за который Антон провёл 60 матчей в ПФЛ и ФНЛ с 2013 по 2016 год. Ещё за спиной Ходырева отрезки в «Сибири», «Соколе», «Анжи-Юниоре» и «Калуге». В июне он находился на просмотре в «Луче», но контракт не подписал. Сегодня – без профессионального клуба.

Антон Ходырев Фото: РИА Новости

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Евгений Шпедт, 32 года, защитник

В «Спартаке»: с 2005 по 2007 год

За главную команду: 2 матча



Воспитанник новосибирского футбола в 2003-м был признан лучшим игроком финальной части юношеского чемпионата России. В 2005-м, после удачной игры за сборную, центрального защитника пригласили в «Спартак». В дублирующем составе красно-белых Евгений быстро освоился и даже получил в скором времени от Мирослава Ромащенко капитанскую повязку. Летом того же года Шпедт дебютировал за основу, слетав в Находку на кубковую игру с «Океаном». В августе 2006-го провёл первую игру и в чемпионате – и снова на Дальнем Востоке, против «Луча-Энергии».



В заявку основы Евгений время от времени попадал и в дальнейшем, но по-настоящему перепрыгнуть уровень дубля ему всё же не удалось. В 2007-м, после почти сотни матчей за дубль, он покинул «Спартак» и ушёл на понижение, в КАМАЗ. Может, по своему уровню ему было действительно сложно пробиться в главную команду красно-белых, но в другом клубе Премьер-Лиги при определённой доле удачи Шпедт вполне мог бы и закрепиться. А так, лучший период в его карьере пришёлся на «Нижний Новгород» в ФНЛ. Последней его профессиональной командой стал «Новокузнецк» в 2015-м.

С тех пор Евгений играл только в пляжный футбол. Сейчас живёт в родном Новосибирске и всей душой болеет за дортмундскую «Боруссию».

Иван Комиссаров, 30 лет, вратарь

В «Спартаке»: с 2004 по 2012 год

За главную команду: 0 матчей



Попал в школу «Спартака» в семь лет, прошёл все этапы клубной подготовки вместе с верным товарищем Артёмом Дзюбой. С 2004-го начал играть за дублирующий состав. Вызывался в юношеские сборные, очень долго находился в структуре красно-белых, выигрывал золотые медали с «молодёжкой», и казалось, что постоянно где-то рядом с основой. Но именно что казалось — регулярно попадая в заявку на сезон, Комиссаров так и не провёл ни одного матча за родной клуб.

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Более того, Иван вообще ни разу не сыграл в Премьер-Лиге – ни в «Томи», куда уехал в аренду в 2010-2011 годах, ни в «Ростове», где был резервистом Джанаева в сезоне-2016/17 и тренировался у Курбана Бердыева и Виталия Кафанова. Лучшим в карьере для голкипера на сегодня остается период в «Черноморце», где его даже признали лучшим игроком команды.



Прошлый сезон Комиссаров провёл в «Армавире». Сейчас – без команды. А по отношению к родному клубу его имя в последний раз упоминалось в апреле 2017-го – болельщики писали в социальных сетях, как Иван пришёл на матч «Спартака» и «Зенита» (2:1), очень громко радовался голу Дзюбы, оскорблял окружающих и в итоге оказался выдворен с трибун.