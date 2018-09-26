«Куда ведёт голос Глушакова в навигаторе? Налево». Футбольное шоу от «Авангарда»

Курский «Авангард» из ПФЛ опубликовал первый выпуск шоу «Футбольная несмешная лига» (ФНЛ). В нём болельщики и футболисты «Авангарда» по очереди зачитывают шутки. Задача участников шоу не рассмеяться.



Объектами подколов стали Антон Заболотный, Денис Глушаков, Юрий Лодыгин, Неймар, «Ювентус», «Шинник», «Торпедо», «Краснодар», «Авангард» и другие. Ролик является анонсом матча 1/16 финала Кубка России «Авангард» – «Краснодар». Встреча пройдёт завтра, 27 сентября, в Курске.



Полная версия шоу «Футбольная несмешная лига»:

Другие видео с канала курского «Авангарда».