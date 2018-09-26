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Курский «Авангард» троллит Дениса Глушакова, Фёдора Чалова и «Краснодар»

«Чемпионат»
«Куда ведёт голос Глушакова в навигаторе? Налево». Футбольное шоу от «Авангарда»
Курский «Авангард» жёстко троллит Глушакова, Лодыгина, Неймара и других.
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

Курский «Авангард» из ПФЛ опубликовал первый выпуск шоу «Футбольная несмешная лига» (ФНЛ). В нём болельщики и футболисты «Авангарда» по очереди зачитывают шутки. Задача участников шоу не рассмеяться.

Объектами подколов стали Антон Заболотный, Денис Глушаков, Юрий Лодыгин, Неймар, «Ювентус», «Шинник», «Торпедо», «Краснодар», «Авангард» и другие. Ролик является анонсом матча 1/16 финала Кубка России «Авангард» – «Краснодар». Встреча пройдёт завтра, 27 сентября, в Курске.

Полная версия шоу «Футбольная несмешная лига»:

Другие видео с канала курского «Авангарда».

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