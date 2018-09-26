«Спартак» идёт дальше в Кубке. Но это было непросто

Соперник

«Спартаку» предстояло играть с командой, которая идёт на шестом месте в зоне «Юг» второго дивизиона. «Черноморец» уже прилично отстаёт от конкурентов и вернуться в борьбу за повышение в классе команде будет трудно.

Ажиотаж

Визит «Спартака» вызвал серьёзный ажиотаж в Новороссийске. Если на матчи «Черноморца» в чемпионате ходит 1,5-2 тысячи человек, то сегодня на стадион пришло 12,5 тысяч болельщиков. Аншлаг!

Состав

По сравнению с воскресным дерби, Массимо Каррера поменял состав почти на 100 процентов. Софьян Ханни был единственным, кто снова оказался в основе. Плюс Александр Ташаев и Артём Тимофеев в игре против ЦСКА вышли замену. Кроме них в составе оказались: Ребров, Комбаров, Мамин, Маслов, Петкович, Пантелеев, Ломовицкий и Зе Луиш.

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Поле

Оно было ужасным. Просто констатируем. Почему в южном городе такое поле — вопрос отдельный.

Петкович

Марко Петкович в семи матчах чемпионата был в заявке, но не сыграл ни одной минуты. В кубковом матче он получил шанс, но сыграл только 9 минут. Илья Стефанович ударил серба сзади по ногам и он покинул поле на носилках. Сальваторе Боккетти вошёл в игру.

Ханни

Ханни в этом сезоне играл мало и даже через соцсети демонстрировал своё недовольство подобным положением вещей. Каррера дал игроку шанс. В последних матчах полузащитник играет в основе, и играет хорошо. В Новороссийске Ханни вышел в центре поля и явно выделялся. Через него шли атаки «Спартака». От него исходила главная угроза.

На 28-й минуте Ханни развернулся и из центрального круга сделал заброс к штрафной, Зе Луиш открылся на грани офсайда, выскочил один на один и пробил точно в угол.

На 67-й минуте вместо Ханни вышел Лукас Фернандо. Каррера укреплял оборону.

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Второй тайм

Да, Каррера укреплял оборону. Потому что во втором тайме хозяева прибавили, а в середине тайма их преимущество стало ощутимым. До голевых моментов дело не доходило, но давил «Черноморец» серьёзно. Подходы у новороссийцев были, но вот последний пас никак не получался.

А «Спартак» мог решить все вопросы на 64-й минуте, Тимофеев классной передачей разрезал оборону соперника, Зе Луиш убежал один на один и попытался аккуратно перебросить вратаря, но Швагирев спас команду и сохранил интригу. Которая держалась до финального свистка.

Концовка

На 87-й минуте «Черноморец» получил великолепный шанс отыграться. Стандарт прямо напротив ворот, рядом с линией штрафной. Гаранжа пробил поверх стенки, но мяч прошёл чуть выше перекладины. И сразу же хозяева провели ещё две острые атаки. Арбитр добавил 5 минут и в начале этого времени «Черноморец» остался в меньшинстве. Илья Захаров вышел на замену на 42-й минуте, заработал две жёлтые и отправился в раздевалку.

Джано

На последние минуты матча на поле вышел Джано Ананидзе (вместо Пантелеева), это был его первый матч после тяжёлой травмы. На 88-й минуте он с линии штрафной пробил на исполнение в верхний угол — Швагирев в красивом броске перевёл мяч на угловой.