У Погба конфликт с Моуринью. Погба прав

Бесконечный, как очередь за новой моделью айфона (и такой же утомительный), конфликт между Погба и Моуринью не имеет явного деления на героя и антигероя. Утомляют оба. Моуринью конфликтует всегда и со всеми, но раньше ему многое прощалось за результаты. В последнее время результатов нет. С Погба всё ещё сложнее. Он – один из символов нового поколения футболистов, игроков с имиджем и моделью поведения поп-звезды. Пожалуй, даже главный символ после Неймара. Скандальный агент Мино Райола только усугубляет ситуацию.

Поэтому, когда вместо Погба в старте внезапно выходит молодой воспитанник Скотт Мактоминай; когда Моуринью говорит, что Погба не играет за клуб так же хорошо, как за сборную; когда Пол Скоулз объясняет, что Погба никогда не станет лидером «МЮ»; когда Погба перестаёт быть вице-капитаном… симпатии большинства не на стороне Погба. Его легко критиковать, тем более что он на самом деле даёт достаточно объективных поводов.



Поэтому, как бы ни критиковали Моуринью в английской прессе (а внимание к нему в Англии просто безумное, возможно, даже выше, чем к «Спартаку» в России), когда он начинает в своём стиле воспитывать Погба, к этому относятся с пониманием. Это же Погба.



Но это неправильно.

Их последний на данный момент конфликт – прекрасный пример того, что иногда полезно отбросить весь бэкграунд, забыть о репутации и имидже участников и просто послушать, что они говорят.

Как именно всё произошло?

«МЮ» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном». Сам по себе результат не позорный, «волки» отлично начали сезон. Но на этом матче присутствовал Алекс Фергюсон. Весной он перенёс инсульт, был погружён в состояние искусственной комы, неделю после операции провёл в отделении интенсивной терапии. В июне он выписался из больницы и собирался посетить матч «МЮ» ещё в августе, но состояние здоровья не позволяло. Только сейчас он восстановился настолько, чтобы приехать на стадион и присутствовать на матче. Посмотрите, как встретил его «Олд Траффорд».

А «МЮ» не выиграл у «Вулверхэмптона». И дело не только в том, что не выиграл: дело в том, как. После 80-й минуты, когда хозяева устроили навал, Давид Де Хеа вступил в игру дважды, Руй Патрисиу – ни разу. Ни одного удара из пределов штрафной, ничего, кроме кроссов с флангов, – так «МЮ» пытался вырвать эту победу.

Моуринью – Моутинью – 1:1. Как Жозе сыграл вничью с командой своего агента И всё это случилось на глазах впервые в сезоне посетившего «Олд Траффорд» сэра Алекса Фергюсона.

В том матче Погба не был капитаном – вернулся Антонио Валенсия. Он был самым активным в составе «Юнайтед». Отдал три паса под удар (больше всех в команде), 11 точных пасов в штрафную (больше всех в команде), выиграл 12 единоборств (второй в команде), девять раз обвёл соперника (больше всех на поле). Вступал в игру чаще любого другого футболиста.

Но главное, что сделал Погба, случилось уже после матча. Его флеш-интервью после финального свистка. «Мы должны играть лучше. Это же «Олд Траффорд»! На своём стадионе мы должны атаковать, атаковать, атаковать! Когда соперники приезжают сюда, и мы атакуем, они боятся. Это наша ошибка. Мы провели здесь три игры и набрали четыре очка. Слишком мало. Возможно, дело в отношении. Повторяю, мы на «Олд Траффорд». Мы должны давить. Атаковать и прессинговать. Как мы делали в прошлом сезоне с «Тоттенхэмом», «Ливерпулем», «Арсеналом», «Челси». (Все эти домашние матчи «МЮ» выиграл.)



Журналист уточнил у Поля, значит ли это, что ему не нравится стиль игры Моуринью. Футболист ушёл от прямого ответа, но выразился достаточно ясно. «Нет, я не могу этого сказать. Я футболист, а не тренер. Скажу только, что мне кажется: мы должны больше двигаться. Быть более голодными. Возможно, мы немного устали после матча Лиги чемпионов. Но мы должны были выиграть сегодня, должны выигрывать такие матчи. Сезон только начался, ещё ничего не упущено, но мы должны подбираться ближе к лидерам. Нужно делать это уже сейчас».



В следующем матче «МЮ» — в Кубке Англии против «Дерби Каунти» — Погба участия не принял. Он наблюдал с трибун, как Моуринью по пенальти проиграл команде из Чемпионшипа, которую тренирует Фрэнк Лэмпард.

Лэмпард теперь тренер, он выбил Моуринью из кубка. Это знак: Жозе пора меняться Мы предупреждали. Нельзя управлять командой так, как будто сейчас 2004 год.

Тем же вечером The Times и ESPN почти синхронно со ссылкой на собственные источники в клубе сообщили: после этого интервью Моуринью объявил команде, что Погба больше никогда не будет капитаном его команды. Что «Погба понятия не имеет о том, как это – быть капитаном. Что он не считает команду важнее себя». На следующее утро Жозе подтвердил информацию сам. «Между нами нет никакого конфликта. Решение о том, что Погба больше не вице-капитан, принял тот же человек, который назначил его вице-капитаном. Это я. Я тренер и принимаю такие решения. И я не обязан их объяснять».



Неизвестно, успел ли Моуринью предупредить об этом Погба до того, как он объявил своё решение остальной команде и миру, или подготовил ему сюрприз. Утром, когда Погба подошёл поприветствовать тренерский штаб, журналист Sky Sports снял вот это видео.

Почему Погба прав?

Нельзя выносить внутренние проблемы из клуба. Это недопустимо и должно наказываться. Но где грань между вынесением внутренних проблем и мотивацией команды? Когда Моуринью говорит про серию пенальти: «Знал, что у нас будут проблемы в серии пенальти с Джонсом и Байи» — это ведь такая мотивация? Или бессмысленное вынесение внутренних проблем, которое недопустимо? Когда он говорит: «К травмам Валенсии пора привыкнуть» — это такая мотивация? Или что вообще?



Моуринью сам размывает грань между допустимым и недопустимым, когда подвергает публичной жёсткой критике собственных игроков. Но Погба не критиковал партнёров по команде. Он сказал, что «Манчестер Юнайтед», играя на «Олд Траффорд», должен больше атаковать. Его критика игрового стиля «МЮ» была одновременно завуалированной и конструктивной. Тем более что Погба привёл в качестве положительных примеров матчи, которые «МЮ» выиграл с Моуринью.



Это не критика вредителя, который хочет нанести тренеру ущерб. Если Моуринью ищет «крыс», то он явно ищет не в том месте. В «Челси» некоторые игроки ходили пешком в важнейших эпизодах, когда команда шла на 10-м месте, и это стоило Жозе работы. Но ведь Погба говорит, что нужно больше бегать и давить соперника. Чёрт, да он мотивирован больше самого Моуринью!



Если фраза «Это же «Олд Траффорд», дома мы должны атаковать!» вредит клубу, с этим клубом что-то не так.

«С точки зрения геополитики, мы не проиграли». Лучшая пародия на Моуринью Как тренер «МЮ» оправдывается после поражения. Версия английского журналиста.

Можно вспомнить о том, что Погба не образец игровой дисциплины. Что он часто теряет позицию в обороне. Что он слишком много говорит. Но Моуринью не прав: эти качества Погба теряет не только в сборной Франции. В «Ювентусе» он тоже пахал в защите и не болтал лишнего. Точнее всего сказать, что недоработки в игре и неуместные комментарии Погба проявляются исключительно в работе с Моуринью.



Кстати, о неуместных комментариях. Слова Погба стоили ему выговора и повязки. Как тогда быть с Эшли Янгом? После поражения от «Дерби» он сказал: «Нам не хватило интенсивности. В таких матчах нужно сохранять интенсивность всё время, нужно идти до конца. Нам не хватало этого, и нас наказали». Не похоже на то, что сказал Погба? Про голод, движение, про страх соперника? Если похоже, Янга тоже надо как-то наказать.



В «МЮ» есть ещё один человек, которого надо наказать за неуместные комментарии. За вот эти слова: «Результат справедлив. Они начали матч более мотивированными. Нам не хватило движения, интенсивности. Без динамики трудно рассчитывать на лучший результат. Нужно показывать свой максимум в каждой игре, нужны интенсивность и страсть». И за вот эти: «Я думал, что Вулверхэмптон» послужит уроком. Уроком, который я повторяю каждую неделю, но не все слышат. Когда команды приезжают на «Олд Траффорд», они играют с «Манчестер Юнайтед», как будто это финал чемпионата мира. Мы должны быть готовы к такому уровню мотивации. Мы должны быть столь же мотивированы. Столь же агрессивны. Нам нужно больше желания».



Вы догадались, да? Это цитаты из последнего на данный момент флеш-интервью Моуринью. После матчей с «Вулверхэмптоном» и «Дерби». Ничего не напоминает? Вам не кажется, что в последние дни три человека из Манчестера сказали примерно одно и то же? Только одного из них за это почему-то наказали.

В статье использованы данные InStat.

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