Сумасшедший гол Эдера, после которого вы не уснёте!

«Локомотиву» непросто даётся этот сезон. Вот и кубковый матч с «Балтикой» для команды Сёмина складывался трудно.

«Локомотив» предсказуемо имел больше моментов в первом тайме, но «Балтика» уже с начала игры остро огрызалась. В середине тайма именно калининградцы смогли первыми открыть счёт, но не удержали преимущество.

Во втором тайме хозяева вышли вперёд и дело шло к сенсации, но «Локо» снова выручил Эдер. Михалик отдал передачу к линии штрафной на португальца, который поднял мяч и потрясающим ударом через себя поразил дальний угол ворот! Этот гол вернул «Локо» в игру, а в дополнительное время Антон Миранчук забил победный мяч. Ну а вы насладитесь шедевром от Эдера.