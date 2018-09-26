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«Балтика» — «Локомотив», 26 сентября 2018 года. Гол Эдера, видео

«Чемпионат»
Фото: fclm.ru
Сумасшедший гол Эдера, после которого вы не уснёте!
При этом он реально спас «Локомотив»!
Футбол / Кубок России

«Локомотиву» непросто даётся этот сезон. Вот и кубковый матч с «Балтикой» для команды Сёмина складывался трудно.

Кубок России. 1/16 финала
26 сентября 2018, среда. 21:00 МСК
Балтика
Калининград
2 : 3
ДВ
Локомотив
Москва
1:0 – Касаев – 28, 1:1 – Миранчук – 37, 2:1 – Магаль – 64, 2:2 – Эдер – 87, 2:3 – Миранчук – 105

«Локомотив» предсказуемо имел больше моментов в первом тайме, но «Балтика» уже с начала игры остро огрызалась. В середине тайма именно калининградцы смогли первыми открыть счёт, но не удержали преимущество.

Во втором тайме хозяева вышли вперёд и дело шло к сенсации, но «Локо» снова выручил Эдер. Михалик отдал передачу к линии штрафной на португальца, который поднял мяч и потрясающим ударом через себя поразил дальний угол ворот! Этот гол вернул «Локо» в игру, а в дополнительное время Антон Миранчук забил победный мяч. Ну а вы насладитесь шедевром от Эдера.

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