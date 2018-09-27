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1/16 финала Кубка России. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» побеждают

«Локомотив» победил «Балтику»
Григорий Телингатер
Фото: fclm.ru
Сёмин был очень близок к провалу. Самое сочное из 11 кубковых матчей среды
В этом году клубы РПЛ не стали забивать на Кубок России.
Футбол / Кубок России

В среду прошли 11 матчей кубка России. Практически все команды РПЛ играли смешанными составами – основа и дублёры. Это не помешало фаворитам пройти в 1/8 финала. На сегодняшний день оступилась лишь одна команда из 16.

«СКА-Хабаровск» – «Ахмат» – 3:3 (2:4 – по пенальти)

Лучший матч дня – в Хабаровске

Кубок России. 1/16 финала
26 сентября 2018, среда. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
3 : 3
2:4
Ахмат
Грозный
0:1 – Садаев – 26, 1:1 – Кабаев – 78, 1:2 – Митришев – 85, 2:2 – Дедечко – 87, 2:3 – Балай – 109 (пен), 3:3 – Квеквескири – 119

«СКА–Хабаровск» дважды вырвал ничью у «Ахмата». Сначала хозяева сравняли счет на 87-й минуте (2:2), а затем отличились на последней минуте дополнительного времени (3:3) и устроили сумасшедшую кучу-малу. Однако по пенальти всё-таки победил «Ахмат».

«Сызрань 2003» – «Ростов» – 0:4

За «Ростов» в Кубке России сыграл Михаил Осинов

Кубок России. 1/16 финала
26 сентября 2018, среда. 17:00 МСК
Сызрань 2003
Сызрань
0 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 – Шомуродов – 21, 0:2 – Салетрос – 31, 0:3 – Кьяртанссон – 64, 0:4 – Кьяртанссон – 69

Ладно-ладно. Это не тот Михаил Осинов, о котором вы подумали. Это защитник 2000 года рождения, который появился на 80-й минуте. К тому моменту «Ростов» уже вёл со счётом 4:0 и мог выпускать на поле хоть главного тренера Валерия Карпина, хоть Никиту Кириленко из пресс-службы.

«Луки-Энергия» – «Енисей» – 1:2

«Енисей» и «Луки–Энергию» едва не смыло

Кубок России. 1/16 финала
26 сентября 2018, среда. 17:30 МСК
Луки-Энергия
Великие Луки
1 : 2
Енисей
Красноярск
1:0 – Сагиров – 6, 1:1 – Овсянкин – 35 (автогол), 1:2 – Огуде – 87

Стена дождя накрыла матч между «Луки–Энергия» и «Енисеем». По словам комментатора встречи всем хотелось, чтобы не было дополнительного времени. Всех спас Огуде, отличившийся на 87-й минуте. Он пробил из-за пределов штрафной в угол. У голкипера не было возможности оттолкнуться от скользкого газона, чтобы отбить удар.

«Волгарь» – «Зенит» – 0:4

Первый гол Кокорина за 7 месяцев

Кубок России. 1/16 финала
26 сентября 2018, среда. 18:00 МСК
Волгарь
Астрахань
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Анюков – 8, 0:2 – Мак – 35, 0:3 – Заболотный – 61, 0:4 – Кокорин – 88

«Волгарь», который уже год живет без финансирования «Газпрома» (поэтому и снялся летом с ФНЛ) принимал «Зенит». Гости уверенно победили соперника. Четвёртый гол на счету Кокорина, который появился на поле на 64-й минуте. По словам корреспондента «Матч ТВ», перед заменой во время разминки при счёте 3:0 нападающий успел даже сфотографироваться с мальчиком подающим мячи.

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«Сахалин» – «Арсенал» – 1:2

У «Арсенала» победный мяч забил центральный защитник

Кубок России. 1/16 финала
26 сентября 2018, среда. 11:00 МСК
Сахалин
Южно-Сахалинск
1 : 2
Арсенал
Тула
0:1 – Мохаммед – 10, 0:2 – Беляев – 29, 1:2 – Гаглоев – 69

«Арсеналу» выпал «Сахалин». К с счастью для туляков им не пришлось лететь на самый край России. Лишь в центр нашей страны – в Томск. «Арсенал» уже в первом тайме забил три мяча. Правда один – из оффсайда. Победный гол на счету центрального защитника Беляева, который пробил головой после навеса с углового.

«Черноморец» – «Спартак» – 0:1

Спартаковец выбил мяч за пределы стадиона

Кубок России. 1/16 финала
26 сентября 2018, среда. 18:30 МСК
Черноморец
Новороссийск
0 : 1
Спартак
Москва
0:1 – Зе Луиш – 28
Удаления: Захаров, 90+2 – нет

Про «Спартак» отметим два момента. Красно-белые забили с игры, чего команде Карреры не удавалось сделать в РПЛ на протяжении 8 туров. А на 39-й минуте защитник «Спартака» Маслов выбил мяч за пределы стадионы – в чемпионате России такого не встретишь. После матча Каррера заявил, что играл и на более плохих полях.

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«Химки» – «Рубин» – 0:1

Александр Рязанцев снова забивает за «Рубин»

Кубок России. 1/16 финала
26 сентября 2018, среда. 19:00 МСК
Химки
Химки
0 : 1
ДВ
Рубин
Казань
0:1 – Рязанцев – 97 (автогол)
Удаления: нет – Камболов, 113

Как и 10 лет назад, Рязанцев приносит голы «Рубину». Но есть один нюанс. Разница лишь в том, что теперь на счету Александра автогол. Капитан «Химок» поразил свои ворота в дополнительное время – на 97-й минуте. Полузащитник делал ногой движение от ворот, но что-то пошло не так.

«Чайка» – «Анжи» – 1:2

«Анжи» в кризисе выигрывает второй матч подряд

Кубок России. 1/16 финала
26 сентября 2018, среда. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
1 : 2
Анжи
Махачкала
0:1 – Долгов – 40, 1:1 – Хохлачёв – 57, 1:2 – Чансельор – 84

Это был единственный из 11 матчей, в котором букмекеры называли фаворитом не команду РПЛ. До 84-й минуты счёт был равный, пока венесуэльский защитник Джон Чансельор не забил головой победный мяч.

«Нижний Новгород» – «Уфа» – 0:0 (5:3 – по пенальти)

«Уфа» – единственный клуб РПЛ вылетевший в 1/16 финала

Кубок России. 1/16 финала
26 сентября 2018, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0 : 0
5:3
Уфа
Уфа

Судя по последним результатам, «Уфе» не нравится выступать в нескольких турнирах одновременно. Команда Томарова не может выиграть в 10 матчах подряд (6 – РПЛ, 3 – ЛЕ). «Нижний Новогород» вырвал победу по пенальти в присутствии 17 тысяч зрителей. Хотя прежде, чем восторгаться посещаемостью, лучше прочесть эту статью.

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А ведь и без этого зрителей стало бы больше.

«Торпедо» – «Динамо» – 0:1

Драки у стадиона и летающие файеры на Восточной улице

Кубок России. 1/16 финала
26 сентября 2018, среда. 20:15 МСК
Торпедо Москва
Москва
0 : 1
Динамо
Москва
0:1 – Марков – 34 (пен)

«Торпедо» показало самоотверженный футбол и выглядело точно не хуже «Динамо». Всё решил сомнительный пенальти, который назначил Алексей Еськов. Матч проходил на фоне ожесточенного противостояния фанатов. А ещё болельщикам прилично досталось от ОМОНа.

И это ещё число зрителей было лимитировано до 5000, что является маразмом. Хотя тут уже тема для отдельной статьи.

«Балтика» – «Локомотив» – 2:3

Ротенберг провел на поле 67 минут

Кубок России. 1/16 финала
26 сентября 2018, среда. 21:00 МСК
Балтика
Калининград
2 : 3
ДВ
Локомотив
Москва
1:0 – Касаев – 28, 1:1 – Миранчук – 37, 2:1 – Магаль – 64, 2:2 – Эдер – 87, 2:3 – Миранчук – 105

В июле «Локомотив» отдал Касаева в аренду «Балтике». Тогда никто не мог предположить, что команды встретятся в Кубке России. В контракте футболиста отсутствовал пункт о запрете на выступление против «Локо». В результате Касаев выдал шикарный матч. Сначала открыл счёт, издевательски перекинув мяч через Коченкова, а вскоре пробил издали в перекладину – голкипер проспал эпизод. В другой атаке хозяева поразили крестовину. «Локо» спас Эдер, который смачным ударом в падении послал мяч в ворота. Португалец пробил стоя вне штрафной площади, но выстрел получился таким, что вратарь «Балтики» даже не стал прыгать. Так на 87-й минуте счет стал 2:2, а на 105-й минуте свой момент реализовал Антон Миранчук.

***

Кто с кем встретится в 1/8 финала можно посмотреть тут.

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