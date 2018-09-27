Драки, ОМОН и мат. «Торпедо» и «Динамо» на вечер вернули всех в прошлое

Из всех пар 1/16 Кубка России хоть какой-то глобальный интерес был только к игре «Динамо» – «Торпедо». Все из-за болельщиков, отношения между которыми уже давно огненные. Начали все динамовцы, которые пробрались на стадион имени Стрельцова и возвели там «могилу» своих соперников.

«Торпедо» ответило уже в преддверии матча. Игроки по инициативе болельщиков снялись в грозном видеоролике.

«Динамо» уже дерби приелись, а у нас таких матчей не было три года. Они таким способом привлекли внимание к этому матчу», – рассказывал «Чемпионату» Василий Петраков, глава фан-клуба «Торпедо». Видимо, именно поэтому всю последнюю неделю страницы клуба в социальных сетях наполняли достаточно пафосные посты с призывами биться до последнего – на поле и за его пределами. У «торпедовцев» даже была своя разминка: 4 дня назад они в чемпионате на своем поле играли с «Динамо» из Брянска. Отрепетировали нужные заряды, а команда победила соперника со счетом 1:0.

***

За 1,5 часа до матча казалось, что всех обманули – никакого дерби не будет. В метро вообще не было полиции, только дежурные наряды. Снаружи небольшое количество полицейских, но не мощный ОМОН. И почти ноль людей у ворот стадиона. Два направления для потенциального потока зрителей, которые соорудила полиция, казались лишними. Для этого пришлось полностью перекрыть движение, но зато пресекались даже малейшие провокации. Болельщики обеих команд могли только кричать друг другу гадости, но их разделяли не только заборы и полиция, но и 10 метров пространства. В какой-то момент полиции стало достаточно много для типичного матча принципиальных соперников в России.

Местный малый бизнес страдал. Из-за матча запретили продавать алкоголь, и персонал практически со слезами отказывал покупателям. «Сколько надо за пиво? Вот, тут даже больше – просто продайте», – то ли умолял, то ли требовал один из парней. «Не можем!», – держался продавец.



В один момент стало понятно, что меры безопасности от полиции не были лишними. Болельщиков «Торпедо» собралось достаточно много, чтобы у входа на стадион начались беспорядки. Иногда они начинались из-за провокаторов со стороны «Динамо», иногда на ровном месте. Как правило, решение было одним: фанатов хватали под руки и уносили к автобусу полиции. «Дайте мне подраться нормально!», – кричал один из болельщиков. Другой требовал от сотрудника ОМОНа объяснить, зачем его коллеги вчетвером избивали лежащего на земле фаната «Торпедо». «ОМОНовец» в какой-то момент не выдержал: «Слушай, вы раньше дрались в полях – вот туда бы и гнали. Чего сейчас устраиваете: показуха, перед полицией, перед камерами?».

Хуже всех приходилось жителям домов, расположенных рядом со стадионом. По пути с работы они столкнулись с толпой заряженных людей в спортивных костюмах, а дальше с ОМОНом и решетками. Кто-то искал альтернативные пути, кто-то пытался ругаться и пробиваться. «Вы не видите, что там творится? Вам ваше здоровье не дорого?», – недоумевал полицейский. За его спиной в это время ОМОН наводил порядок дубинками.

***

«Динамо», ты нас слышишь? Иди *****», – заряжал сектор фанатов «Торпедо». «Черно-белые ублюдки», – доносилось из угла трибуны напротив. С реализацией билетов на игру все вышло достаточно странно. Сначала объявили, что продавать будут только на западную трибуну, так как «Восток» находится в аварийном состоянии. Затем, когда фанатов гостей усадили именно на часть восточной трибуны, позиция поменялась. Было объявлено, что болельщиков развели исключительно ради безопасности. В целом это сработало – фанатов разделяло слишком большое расстояние, чтобы устроить драку. Но сам подход к реализации билетов на главный матч сезона вызывает вопросы. В итоге одна трибуна засасывала пустотой, окончательно возвращая в 90-е.

Стадион на Восточной улице во вторник был машиной времени. Было абсолютно невозможно понять, какой вообще сейчас год. Поле, трибуны, команды, ОМОН, бабушки с семечками – все это осталось в каком-то прошлом. Но ожило вечером среды в районе Автозаводской.

Именно на арене имени Стрельцова наступает понимание прогресса, который случился с российским футболом за все прошедшие годы. Как изменилась атмосфера на аренах, сервис и развлечения зрителей, даже поддержка команд. Для кого-то это минус, но это шаг к единому формату потребления зрелища с Европой. В которую все клубы так стремятся.



Лучший момент матча случился после финального свистка. Футболисты обеих команд пошли к своим фанатам, чтобы немного пошизить. Кирилл Панченко через все поле совершил ускорение, чтобы успеть к партнерам. На противоположном краю в это время болельщики «Торпедо» благодарили своих. Хозяева проиграли, но пропустили с сомнительного пенальти, а весь второй тайм наваливали на ворота Лещука.

***

«115-й, у тебя там сейчас пойдут болельщики «Динамо». Уберите лавку с шарфами «Торпедо» – перевернут же к чертям», – какой-то полицейский начальник устало раздавал подчиненным последние указания. Целостность сувенирной палатки, к счастью, была его главной проблемой после игры. Дерби, которое началось с надгробий и вил, закончилось миром и благодарностями участникам.