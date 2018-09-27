Такой «Севилье» Промес не нужен. «Реал» разгромлен без голов голландца

Соперник «Краснодара» против соперника ЦСКА

Матч «Севилья» – «Реал» – это помимо всего прочего ещё и противостояние соперников российский клубов в еврокубках. Красно-белые играют в одном квартете Лиги Европы с «Краснодаром», а «сливочные» наверняка выиграют группу с ЦСКА в Лиге чемпионов. Согласно календарю ЛЕ Квинси Промес, перешедший в «Севилью» в конце лета, должен вернуться в Россию на выездную встречу с «быками» 4 октября.

Кстати, о голландце. Адаптация экс-форварда «Спартака» в севильском клубе затягивается. В предыдущих двух матчах со «Стандардом» и «Леванте» команда Пабло Мачина забила 11 мячей, но на счету Промеса не было ни голов, ни голевых передач, несмотря на то, что он сыграл 120 минут. Хуже того, Квинси едва не сорвал третий гол «Севильи» в ворота бельгийцев, поскольку залез в офсайд во время прострела с фланга. К счастью для команды, голландец не коснулся мяча. Вот как тяжело перестраиваться после Премьер-Лиги!



Встречу с обладателем Кубка чемпионов Промес начал на скамейке. Его теме «Чемпионат» посвятил отдельный материал:

Промес в «Севилье» почти месяц. Пока ни одного гола и один матч в основе Почему адаптация затягивается?

Три гола «Реалу» за тайм

Футболки так называемого насыщенно-розового цвета, в которых «сливочные» вышли на игру с «Севильей», резали глаз. Гости выбрали в этот вечер третий комплект формы. Потеряв традиционные цвета, «Реал» потерял и своё лицо. Возможно, Мадрид надеялся обогнать соперника на минимальной скорости, учитывая календарь: через три дня команду Хулена Лопетеги ждёт дерби с «Атлетико» в Примере. Ещё через три – матч 2-го тура Лиги чемпионов с ЦСКА в Москве.

«Севилья» создала первый момент уже на… 17-й секунде! Хозяева сразу же показали свой настрой: атака, атака и ещё раз атака. Мачин опять сыграл с парой форвардов Андре Силва – Виссам Бен-Йеддер. Кроме того, севильцы постоянно имели преимущество в центре поля за счёт каких-то тактических деталей и прессинга от полузащитников.



Хесус Навас пользовался слабостью Марсело как защитника. Если в одном случае Начо после подачи Наваса вынес мяч с линии ворот на угловой, то другой привёл к голу «Севильи». Марсело подставил Каземиро плохим пасом: в результате хозяева перехватили мяч, а Навас сделал голевую передачу на Андре Силву. Всего через четыре минуты португалец оформил дубль. «Реал» умудрился пропустить, подавая угловой: команда Мачина организовала идеальный контрвыпад.



До перерыва «Севилья» ещё попала в перекладину и забила третий гол. Теперь Марсело проиграл подбор после углового хозяев. Бен-Йеддер до поры до времени прощал Мадрид, но было бы странно, если бы он не забил, получив мяч прямо перед воротами Тибо Куртуа. Кажется, бельгийский голкипер позавидовал сидевшему на скамейке Кейлору Навасу.

Невезение Бэйла

Гарет Бэйл пытался тащить «Реал». До перерыва самый опасный момент гости создали благодаря индивидуальным действиям валлийца, пробившего в штангу. Вообще же форвард нанёс восемь ударов на «Рамон Санчес Писхуан», однако ему не везло. Особенно в эпизоде на исходе часа матча. Эта сумасшедшая «Севилья» умудряется пропускать выход один на один от «Реала», даже ведя в счёте: Бэйла лишил гола красивый сейв Томаша Вацлика левой рукой.



Всё было против «Реала» в жаркий севильский вечер (игру дважды прерывали на водопой). Гол лучшего игрока мира 2018 года по версии ФИФА Луки Модрича судья отменил из-за минимального офсайда благодаря системе VAR. Марсело получил травму и ушёл с поля вскоре после того, как Лопетеги сделал третью замену на 70-й минуте. Тренер «розово-сливочных» попытался изменить что-то, отзеркалив тактику соперника и отдав фланги Лукасу Васкесу с Марсело, вот только из-за травмы бразильца перестановки потеряли всякий смысл. «Реал» вдесятером был обречён на поражение.



Промес появился на поле на 69-й минуте вместо Бен-Йеддера. Экс-спартаковец мало был в игре, он пока в новой командой как будто сам по себе. Да и партнёры не давали голландцу передачи в контратаках, когда Квинси открывался и просил мяч. Такая «Севилья» не нуждается в Промесе, но сезон длинный – всё может поменяться.

Статистика Промеса в матче с «Реалом»

Минуты: 26

ТТД: 16 (56% успешных)

Передачи: 10 (60% точных)

Удары: 0

Единоборства: 3 (0% успешных)

Дриблинг: 1 (0% успешных)

Потери мяча: 4

«Реал», как и «Барселона» проиграл в 6-м туре Примеры, упустив шанс захватить единоличное лидерство.

«Реал» тоже хочет стадион с раздвижной крышей. Как в Петербурге «Сливочные» показали видео проекта нового «Сантьяго Бернабеу».

При подготовке материала использованы данные InStat.