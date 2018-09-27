Истерика вокруг Кубка — эффект одного сезона. Он всё ещё жив

Прошлый сезон Кубка России многих задел за живое.

«Что за отношение, это же КУБОК!!!»

В итоге формат турнира даже изменили (ввели ответную игру со стадии 1/4 финала). Но давайте без эмоций: до того розыгрыша никакого повального вылета клубов РПЛ из Кубка не было. Чтобы не углубляться в дебри, достаточно взглянуть на статистику трёх сезонов, предшествующих триумфу «Тосно». Пожалуй, этого достаточно, чтобы сформировать актуальный тренд и понять настроение общественности.

Сезон-2016/17 — до 1/8 добрались 3 клуба ФНЛ.

Сезон-2015/16 — те же 3 клуба.

Сезон-2014/15 — 5 клубов ФНЛ (из 16 участников стадии).

Тренд на «слив» команд высшей лиги в последнее время как-то не ощущается. Может, шумиха поднялась из-за того, что титул берут сплошь ноунеймы?

Снова нет: почти все Кубки с 2005 года берут «Локо», ЦСКА и «Зенит». Не считая казуса прошлого года, Кубок выигрывал только тот самый «Ростов» с Божовичем и Дзюбой. И бердыевский «Рубин».

Есть одно но

При этом при всём не нужно быть гением, чтобы заметить, что топ-клубы катаются на ранние стадии вторым составом. И лишь ближе к финалу начинают подключать основные силы. Моуринью однажды сказал, что думать о победе в турнире начинаешь с 1/4 финала. Проблема в том, что до этой стадии Кубка России добираются немногие сильные клубы.

Драки, ОМОН и мат. «Торпедо» и «Динамо» на вечер вернули всех в прошлое Дерби, про которое многие успели забыть.

В последние пять лет верхушка РПЛ представлена там не более чем тремя клубами (из восьми участников стадии). «Зенит» и вовсе добирался до неё лишь раз — в победный сезон. Столько же был там «Спартак». Топ-клубы вылетают из турнира, не успев почувствовать запах крови. В то же время наивно осуждать их за игру не основным составом на ранних стадиях. Особенно когда участнику еврокубков нужно ехать за тридевять земель играть на синтетике.

И можно было бы говорить, что клубам просто чихать на турнир, если бы летом они собственноручно не продавили упомянутые реформы. Второй матч с 1/4 финала — он ведь и нацелен на то, чтобы дать им шанс по-настоящему включиться в турнир. Хотя бы со второй попытки. Но для начала нужно начать попадать хотя бы туда.

Последнее чудо Сёмина. «Локомотиву» надо просыпаться здесь и сейчас Больше так не повезёт.

Как сейчас?

Все (!!!) команды высшей лиги, кроме одной, прошли в следующую стадию турнира. Если в своих матчах не начудят ЦСКА и «Краснодар», первая восьмёрка РПЛ будет представлена в Кубке полным составом. Можно говорить, что «Локо» и «Спартак» сейчас в том положении, когда нужно выигрывать хоть что-то. Можно припомнить, что было много команд из ПФЛ, а «Зенит» выносит в России всех и вся. Можно даже похвалить прессу, как это сделал Владислав Радимов.

Наверное, каждое из этих объяснений вполне уместно. Суть в том, что в этом сезоне намечается ещё один классный турнир. Только представьте: весной мы можем увидеть двухматчевые рубки «Локо» с «Зенитом» и ЦСКА со «Спартаком». Кубок может вернуть себе репутацию уже в этом сезоне.