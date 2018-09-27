Русский вратарь стал чемпионом Финляндии. Кто это?

В то время как «Зенит» громил «Волгарь», в 2500 км от Астрахани его воспитанник становился чемпионом Финляндии.

Ленинградские/петербургские киперы пользуются высоким авторитетом в соседней Финляндии. Это ещё с начала 90-х повелось, когда Михаил Бирюков дважды становился «Вратарём года» в Вейккауслиге. Ученики Михаила Юрьевича тоже держат марку. В прошлом сезоне Александр Васютин удостоился аналогичной награды за работу в «Лахти», а в этом Максим Рудаков стал чемпионом страны с ХИКом. В России реализовать себя им было бы неизмеримо сложнее.

«От слов Адвоката мурашки побежали по коже…» Уникальный человек – он единственный причастен ко всем пяти чемпионствам петербургского «Зенита».

Быть вратарём в Петербурге – тяжёлый крест. Традиции сильны, конкуренция – бешеная. Да хоть у Егора Бабурина спросите, который дебютировал в РФПЛ пятилетку назад у Спаллетти, а у другого итальянца, Манчини, был третьим-четвёртым по рангу «стражником». Неприкосновенным запасом. У более молодых «продуктов» академии шансов выбиться на первые роли в родном клубе ещё меньше. Их практически нет. Случай Рудакова (как и Васютина, как и Обухова) – лишнее тому подтверждение.

Внимательный болельщик «Зенита» ещё летом 2012-го обратил внимание на новую фамилию в заявочном листе резервной команды. Под 51-м номером в нём значился некто Рудаков. В сентябре Максим дебютировал в молодёжном первенстве и, несмотря на трёшку от «Локомотива» (сине-бело-голубые уступили 2:3), ещё дважды выходил на поле – раз в основе и раз на замену, после удаления во Владикавказе коллеги Цветкова.

Фото: из архива Максима Рудакова

Осень 2013-го – новые увлекательные вызовы: Лига УЕФА и звонкие имена соперников. Дмитрий Черышев ротировал вратарей и пару памятных матчей Рудакову тоже выделил. С Максимом в «рамке» зенитовский молодняк «попал» в Мадриде «Атлетико» — 2:4 и совершил яркий камбэк в Порту, превратив 0:2 в 2:2.

Бригада у Черышева-старшего подобралась интересная, перспективная, но лишь единицам удалось добраться до высшего российского дивизиона. В настоящее время таких счастливцев трое – Ходжаниязов в «Урале», Долгов в «Анжи» и Шейдаев в Самаре. Многие разъехались по сопредельным странам либо увязли в ФНЛ/ПФЛ. Четверо сидят без клуба, двое – закончили.

Фото: из архива Максима Рудакова

У Рудакова до поры до времени карьера шла по восходящей. В следующем сезоне он уже котировался во вратарской команде молодёжки, пожалуй, выше всех сверстников. Александр Селенков Максиму доверял, и тот платил тренеру той же монетой. Самые яркие воспоминания у зенитовских дублёров той поры связаны с «Бенфикой». В Лиссабоне ни будущая звезда «Баварии» Ренату Саншеш, ни его менее одарённые партнёры не сумели пробить Рудакова. На берегах Невы португальских «орлят» и вовсе ощипали. Пускай и без своей главной звёздочки.

— Хорошо помню те матчи, — подтверждает Максим. — Сумасшедший уровень, накал, атмосфера. С «Бенфикой» на выезде 0:0 сыграли. Дома 0:1 «горели» и потом пять забили. Они вообще ничего сделать не могли! В 1/16 финала на «Челси» вышли. Нам забил Соланке, который сейчас в «Ливерпуле».

Эпизод номер два – победа в Монако над одноимённым клубом. Зенитовцы тогда, должно быть, и не обратили внимания на мальчишку под номером 25, выскочившего на поле за полчаса до конца. Спустя три с половиной года Килиан Мбаппе выиграет чемпионат мира и будет выкуплен «ПСЖ» за 120 млн евро. А главный герой Монако-2014 Илья Кубышкин будет пылить в Курске…

— Мбаппе? Серьёзно?! Его я даже не запомнил, — кажется, Максим только спустя годы узнал о столь примечательной детали памятной французской гастроли.

Фото: из архива Максима Рудакова

Кому-то, как тому же Мбаппе, переход из юношеского футбола во взрослый даётся безболезненно, но обратных примеров в разы больше. Вот и Рудаков на этой переправе забуксовал. В 2016 году он прошёл курс молодого бойца в другом «Зените», из Пензы, во второй лиге. А с первой – не сложилось.

Рудаков долго ждал своего шанса в «Зените-2», а когда получил, в полной мере использовать не сумел. Возможно, переволновался, перегорел. Да и соперники достались не «подарочные» — «Волгарь», «Тосно», «Тамбов». Все – играющие, бегущие, по-спортивному злые. Взрослые.

От первых двух Максим получил по четыре штуки. От «Тосно» — три «со второго этажа», в том числе два – от Антона Заболотного. Роковой для Рудакова стала встреча с «Тамбовом», сумасшедшая по накалу и драматургии. В тот день «Зенит-2» и 0:2 проигрывал, и 3:2 вёл, а закончил вничью. Точный удар Делькина в компенсированное время лишил хозяев трёх очков, а местного вратаря – остатков тренерского доверия. Владислав Радимов «зачехлил» Рудакова и более на поле не выпускал.



Смена тренера не сильно отразилась на позициях серебряного призёра Евро-2015. Анатолий Давыдов только раз поставил на Рудакова и после поражения 1:2 в Ярославле сделал ставку на более опытного Бабурина.

— Ощущения были не из приятных, — вспоминает Максим. — Начало в ФНЛ как-то сразу не задалось. Не знаю почему. Такого, чтобы привозил голы, не было. Но залетало всё, что можно! Из «Зенита-2» вернулся в дубль, доиграл там все матчи. С основой на сборы съездил. А потом сообщил о желании уйти в аренду – и перестал даже в заявку «Зенита-2» попадать. С лета до зимы только тренировался. По большому счёту, близко к основе я никогда не был – в лучшем случае третьим вратарём попадал в заявку. Конкурировать с кем-то из основных тогда объективно не готов был.

Когда «Зенит» следом за Васютиным пристроил в Финляндии ещё и Рудакова, этого в Петербурге никто почти и не заметил – кроме родни Саши и Максима да Михаила Бирюкова, остро переживающего за каждого из своих подопечных.

— С ХИКом интересная история получилась, — рассказывает Рудаков. — Тренер вратарей, с которым я с детства работаю, Андрей Николаевич Михайлов, общался с коллегой из второй команды ХИКа. Поинтересовался, могу ли там получить практику. Я приехал на просмотр, всем понравился – и попался на глаза тренеру вратарей основы. Съездил на сборы с первым составом, зарекомендовал себя, и мне предложили контракт. В плане адаптации Дмитрий Чудайкин помог. В России он за «Химки» играл, а потом уехал в Финлянию, устроился в ХИК, сейчас подготовкой вратарей в академии клуба заведует. Очень признателен ему за помощь.

Фото: из архива Максима Рудакова

Поначалу и в Хельсинки дела у высокого питерского блондина складывались неважно: один выход на поле за семь туров. Зато потом – попёрло!

— Я играл все матчи на предсезонке, а со старта сезона сел в запас. Потом вышел раз – проиграли – и опять на три игры выпал. Но когда дождался нового шанса – уже не отпускал.

Следующий выход Рудакова в основе ХИК положил начало отличной серии – 7 побед. С мая по сентябрь 2018-го чемпион Финляндии проиграл всего один матч – «Лахти» с Васютиным в воротах и Вяткиным в центре защиты – и 26 сентября в Тампере досрочно стал чемпионом страны.

— Для меня это первое такое достижение на профессиональном уровне, эмоции самые положительные, — признаётся Максим. — Поздравлений из Питера поступила масса: звонили и писали родные, близкие, друзья, люди, с которыми работал в «Зените». Но как таковых празднований ещё не было – в субботу у ХИКа принципиальное дерби с «Хонкой». Сейчас готовимся к нему, а отмечать будем позже. После сезона будет командный ужин, на котором подведём итоги и отпразднуем титул.

«За продуктами гоняем в Швецию». Единственный россиянин в чемпионате Норвегии Воспитанник «Зенита» синхронно с родным клубом выступит в плей-офф Лиги Европы.

О вкладе единственного русского легионера в очередной триумф ХИКа красноречиво скажут цифры: 23 матча, 15 пропущенных мячей, 13 «сухарей».



Что дальше? Согласно условиям соглашения, в январе Рудакову надлежит вернуться в Петербург, но вряд ли «Зенит» станет сильно возражать против продления «загранкомандировки» 22-летнего кипера. У него опытных вратарей столько – в запасе все не помещаются! Вот и приходится Бабурина пристраивать в Казань – лишь бы практику получал. «Европейский» вектор видится для Рудакова более перспективным. Даже в Финляндии, наверное, интереснее играть, чем сиднем сидеть на российской лавке.

— Сезон закончится в конце октября, но после его окончания будем ещё месяц тренироваться в городе и только потом уйдём в месячный отпуск, — рассказывает свежеиспечённый чемпион Финляндии. — В январе снова соберёмся, а чемпионат стартует только в конце марта. О будущем сейчас сложно что-то говорить. Скажу одно, получится другое – решат, что за слова не отвечаю. Надо подождать немного.