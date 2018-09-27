Смолов получил травму. Опять не сможет показать себя Европе?

Что случилось со Смоловым?

У Фёдора Смолова травма плеча. Как сообщил официальный сайт «Локомотива», нападающий получил повреждение в единоборстве с защитником Андреем Буйволовым на 74-й минуте матча 1/16 финала Кубка России с «Балтикой». Судья Алексей Амелин из Тулы не зафиксировал нарушения правил, а сам Смолов, несмотря на проблему, доиграл до финального свистка.

Правда, Фёдор в Калининграде не забил. Команда Юрия Сёмина спаслась от поражения в основное время благодаря голу-шедевру Эдера. Потом и серии пенальти избежала после того, как ворота представителя ФНЛ поразил Антон Миранчук. Интересно, подошёл бы травмированный Смолов к «точке» в случае серии одиннадцатиметровых? Исполнил бы опять Паненку? Это мы вряд ли уже узнаем.

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Сообщается, что Фёдор прошёл медобследование в Москве. По его результатам стало понятно: новичку «железнодорожников», скорее всего, потребуется операция. В пятницу 28-летний футболист отправится в Рим, где пройдёт ещё ряд обследований с целью определить тактику лечения. Будем ждать новостей из Италии.

Как много матчей Фёдор может пропустить?

Раз нет окончательного диагноза и решения, точно на этот вопрос не ответишь. Но, похоже, Смолов пропустит как минимум месяц. Это означает, что Сёмин потерял своего нападающего на матчи чемпионата России с «Ахматом» (дома), ЦСКА (в гостях), «Ростовом» (дома), «Енисеем» (в гостях) и «Арсеналом» (дома). Кроме того, при таких раскладах Фёдор пропустит три тура группового этапа Лиги чемпионов – домашнюю встречу с «Шальке» и две игры с «Порту». Требуется ведь не только восстановиться, а ещё и набрать нужную форму, чтобы завоевать место в основе. Напомним, первый тур ЛЧ он посмотрел как болельщик из-за дисквалификации.

Смолов и после трансфера из «Краснодара» в «Локомотив» не скрывал, что по-прежнему мечтает о переходе в приличный клуб из топового европейского чемпионата. «Мне всего 28 лет, и жизнь покажет, где я окажусь дальше. Поживём — увидим. Мои планы на выступление в Европе? Можно сказать, что они ещё в силе», – говорил Фёдор. Помочь ему засветиться на международной арене должно было как раз выступление за «железнодорожников» в Лиге чемпионов. Быть может, это последний шанс кандидата в сборную России.

Предпоследний, на чемпионате мира, он упустил. Дела «Локо» пока идут плохо. К сожалению, есть риск, что Смолов сыграет лишь в двух матчах на групповом этапе ЛЧ, а евровесны у команды Сёмина с такой игрой не будет.

Сколько Смолов забил в 2018 году?

В последнем туре Премьер-Лиги новичок «железнодорожников» забил «Зениту» в Петербурге. Это второй гол Смолова за «Локомотив»: до этого он огорчил «Анжи». Всего же за 2018 год (именно за календарный год, а не за сезон) Фёдор наколотил семь мячей в 17 матчах чемпионата России.

Цифра для Смолова довольно-таки скромная на фоне предыдущих лет. В 2017-м у него было 18 голов в 23 матчах Премьер-Лиги, в 2016-м – 24 гола в 23 матчах, и даже в 2015-м он забил побольше – 11 голов в 30 матчах. Два дубля в ворота «Ростова» и своей нынешней команды, гол «Рубину», а также пара мячей за «Локомотив»: вот и все успехи снайпера в 2018-м. Кажется, Фёдору надо просто дождаться окончания этого неудачного года и поскорее забыть его. Бог с ней, с Европой! Главное – здоровье.