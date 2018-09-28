«Карпин даст бой, но „Спартак“ победит». Прогнозы на 9-й тур РПЛ

Валерий Карпин будет гостить на «Открытие Арене» с «Ростовом», который сейчас выше «Спартака» в таблице. Ваш прогноз?

В очередном туре нашего конкурса читатели снова поменялись в таблице местами, при этом сократив отставание от лидера. Первое и последнее места теперь разделяет всего 14 очков, это отставание в принципе можно отыграть за тур.

Наш читатель из Тюмени Дмитрий Карпов заработал 14 очков. Он угадал счёт матча «Крылья Советов» – «Краснодар» (респект, счёт игры не был уж таким прогнозируемым) и разницу в поединках «Енисей» – «Урал», «Арсенал» – «Рубин» и «Зенит» – «Локомотив».

Обозреватель «Чемпионата» Антон Третяк угадал счёт дерби ЦСКА – «Спартак», разницу в игре «Арсенал» – «Рубин» и исходы встреч «Зенит» – «Локомотив» и «Крылья Советов» – «Краснодар». Итого — 10 баллов.

Руслан Нигматуллин предсказал разницу в матчах «Арсенал» — «Рубин» и ЦСКА – «Спартак», а также исход игры «Зенит» — «Локомотив». 7 очков.

В основе «Спартака» три новых лица. Кто они? В основе «Спартака» дебютировали Пантелеев, Маслов и Мамин. Вот что о них известно.

Таблица после 8-го тура

Специалисты – 89 очка

Читатели – 77 очков

Журналисты – 75 очков.

Истерика вокруг Кубка — эффект одного сезона. Он всё ещё жив Клубы РПЛ прошли своих соперников. Все, кроме одного.

Прогноз специалистов

Ринат Билялетдинов, известный российский тренер:

«Оренбург» — ЦСКА — 0:2

ЦСКА очень преобразился после третьего тура за счёт новых игроков. Видно, что команда не впустую потратила август на переформатирование команды. Чистая победа ЦСКА.



«Урал» — «Арсенал» — 1:1

Команды хорошо знают друг друга, знают слабые и сильные стороны. Одна команда более успешна на стандартах, в другом компоненте лучше другая. Думаю, будет ничья.



«Уфа» — «Енисей» — 1:2

У «Уфы» очень туго с мячами, если и забьют, то не больше одного. «Енисей» выглядит поопытнее, там всё-таки пермяцкие корни, надеюсь, что они скоро прорастут. Поставлю на победу «Енисея».



«Локомотив» — «Ахмат» — 0:0

«Локомотив» чудом спасся в Кубке, «Ахмат» неудачно скатался на Дальний Восток, оба потратили достаточное количество сил. Могут победить оба клуба, но в этом матче будет ничья.



«Анжи» — «Зенит» — 0:3

Таких подарков, как «Динамо», «Зенит» для «Анжи» делать не будет. Питерцы не будут ронять свой престиж, в отличие от прошлого года они не сорят очками. Пока у «Зенита» идёт, то будет идти и дальше. Может, счёт будет и больше, но нужно беречь силы перед еврокубками и сборными, поэтому 0:3.



«Краснодар» — «Динамо» — 2:0

С учётом последних матчей «Краснодара», как домашних, так и выездных, динамовцам несдобровать на юге. Поставлю на победу «Краснодара».



«Спартак» — «Ростов» — 2:1

Здесь напрашивается принципиальная битва. Бывший тренер «Спартака» вместе с бывшими игроками «Спартака». «Ростов» свой гол забьёт, но «Спартак» дожмёт и победит.



«Рубин» — «Крылья Советов» — 2:0

Волжское дерби. Я в нём участвовал, в далёком 2014 году мне удалось выиграть в Самаре 4:0. Затем, спустя какое-то время, Самара выбила из Кубка «Рубин» в Казани. С учётом последних матчей «Крыльев» что-то там в команде происходит, потеря формы, может быть, им надо разобраться. Сумеет ли Тихонов собрать команду на дерби? Не знаю, но мой прогноз — в пользу победы «Рубина».

«Спартак» идёт дальше в Кубке. Но это было непросто Массимо Каррера выставил в Новороссийске второй состав.

Прогноз читателей

Павел Иванов (Москва):

«Оренбург» — ЦСКА — 1:2

«Оренбург» – крепкая команда, но молодые «армейцы» набрали неплохой ход. Не без сложностей, но ЦСКА победит.

«Урал» — «Арсенал» — 2:2

Непонятный пока мне «Урал» против весёлого «Арсенала». «Урал» играет дома, но «Арсенал» чуть стабильнее. Думаю, что будет ничья.

«Уфа» — «Енисей» — 2:0

Уфимцы должны наконец начать оправляться от дебюта в еврокубках и выходить из зоны вылета. Где ещё это делать, как не в матчах с новичками чемпионата.

«Локомотив» — «Ахмат» — 3:1

«Локомотив» потихоньку находит свою игру, по крайней мере в атаке. А подъём после смены тренера у «Ахмата» уже должен пройти.

«Анжи» — «Зенит» — 0:4

Крайне сложно угадать счёт этого матча. Одно можно сказать, что лимит побед махачкалинцы исчерпали матчей на пять вперёд.

«Краснодар» — «Динамо» — 3:0

Амбициозный «Краснодар» обязан уверенно побеждать крепких середняков.

«Спартак» — «Ростов» — 2:1

Валерий Карпин на «Открытие Арене» – это, конечно, главная интрига тура. Но «Спартак», несмотря ни на что, просто объективно сильнее.

«Рубин» — «Крылья Советов» — 2:0

Прагматичный Бердыев должен разобраться с обмякшими в последнее время «крылышками», но и лишние силы тратить на эту победу не станет.

Последнее чудо Сёмина. «Локомотиву» надо просыпаться здесь и сейчас Больше так не повезёт.

Прогноз журналистов

Михаил Гончаров, корреспондент «Чемпионата»:

«Оренбург» — ЦСКА – 1:2

Две отличные тренерские команды, за игрой которых лично мне в этом чемпионате наблюдать интереснее всего. Но ЦСКА – явный фаворит. Его молодые игроки поймали бешеный кураж и, несмотря на все сложности, должны выиграть.

«Урал» — «Арсенал» — 1:1

У тульской команды за спиной трехматчевая беспроигрышная серия, и промежуточные итоги работы Олега Кононова просматриваются уже сейчас. Класс «Арсенала» повыше, игра – симпатичнее, но «Уралу» поможет фактор домашнего стадиона.

«Уфа» — «Енисей» — 2:0

Хозяева – на 15-м месте, гости – на 16-м. Предвидится искромётный футбол! А если серьёзно, считаю падение «Уфы» временным событием, ставшим следствием тяжёлого летнего графика. В этом туре команде Сергея Томарова нужно побеждать. «Енисей» же до сих пор не забил ни одного гола на выезде.

«Локомотив» — «Ахмат» — 1:1

Уровень исполнителей у «железнодорожников», безусловно, намного выше. Но выстроенной игры нет. «Ахмат» с опытным Рашидом Рахимовым вполне может зацепиться за очки.

«Анжи» — «Зенит» — 0:4

Две победы за неделю, в чемпионате и Кубке, можно считать настоящим подвигом для махачкалинцев. Пока достаточно. С «Зенитом» шансы появятся лишь в одном случае – если сине-бело-голубые выйдут на игру не только недонастроенными, но ещё и пьяными.

«Краснодар» — «Динамо» — 2:2

Думаю, Дмитрий Хохлов устроил своим игрокам после поражения от «Анжи» большую словесную взбучку, а некоторых игроков ещё и отлупил. С мотивацией у «Динамо» точно всё будет в порядке. А «Краснодар» слишком уж хорошо стартовал – по теории вероятности и по закону подлости рано или поздно должна случиться осечка.

«Спартак» — «Ростов» — 1:0

Красно-белые сыграют плохо, но кое-как сохранят свои ворота сухими, а в чужие забьют опять со стандарта. Потом вся футбольная общественность снова начнёт спорить. В общем, ничего нового.

«Рубин» — «Крылья Советов» — 2:0

В Самаре всё плохо. Команда совсем не играет, потерпела два крупных поражения подряд, а Андрей Тихонов смотрит на всё происходящее грустными глазами, которые служат предвестником скорой отставки. Шансов у «Крыльев» в «волжском дерби» не вижу.