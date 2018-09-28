Евро-2024 пройдёт в Германии. Это трусливое решение

Никто не сомневался, что так всё и будет.

В Ньоне прошло финальное голосование за место проведения Евро-2024. Исполнительный комитет УЕФА ожидаемо поддержал Германию. За единственного соперника — Турцию — проголосовали лишь 4 человека из 17 (ещё один воздержался).

Начнём с того, что Германия может принять турнир хоть в этом году. Нет, не завтра, определённые работы придётся провести (например, у УЕФА есть конкретные требования к VIP-ложам). Что касается прочего (транспорта, инфраструктуры, отелей), в стране уже сейчас есть всё необходимое для турнира. Специально к Евро не будет построено ни одного стадиона.

С другой стороны — Турция. Восточная страна со спорным отношением к свободе самовыражения и довольно слабой (в сравнении) инфраструктурой. Отношение к правам и свободам человека стало одной из главных претензий к заявке турков. Только не очень понятно, как изоляция может помочь в этом вопросе.

Если УЕФА нужен лёгкий и безопасный вариант, никаких вопросов нет и быть не может. Но если уж кто-то произносит громкие речи с трибуны про то, что футбол призван менять мир, это решение выглядит удивительным лицемерием. Или банальной трусостью.

Чеферин такой Чеферин

Структура Чеферина вообще проявляет себя очень неповоротливой организацией. Сам словенец на каждом мероприятии зубрит комплиментарные речи, как по бумажке, и крайне опасается реформ. Ну, если не считать того, что он спец по созданию второстепенных турниров. VAR, например, до сих пор не введён ни в одном из турниров под эгидой УЕФА. Несмотря на то что есть ЛЧ, которая, в отличие от ЧМ, проводится каждый год. Там повторы появятся лишь в следующем году, когда у ФИФА позади уже два крупных турнира с использованием системы.

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Коллега Инфантино в этом смысле куда более либерален. Как и его организация. Посмотрите на страны—хозяйки ЧМ. ЮАР, Бразилия, Россия, Катар, даже Мексика примет мундиаль в трио с США и Канадой. А теперь места проведения Евро: Португалия, Франция, Австрия со Швейцарией… Удивительно, как эта ассоциация осмелилась дать турнир Украине с Польшей. Пока это единственный после 1976 года шаг в сторону от проверенных вариантов.

Вообще, вчерашнее решение отчётливо показало, что у двух организаций совершенно разные ориентиры. Пока УЕФА критикует Турцию за права и свободы, ФИФА выбирает страной-хозяйкой Катар и пытается нащупать общие точки. Первые видят проблему в том, что турецкое законодательство запрещает рекламу алкоголя и сигарет, вторые договариваются об исключительном праве на продажу пива на стадионах в России в обход закона.

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В решении отдать Евро Германии есть ещё один важный момент. Этот турнир станет для неё вторым полностью домашним Евро в истории. При ещё двух проведённых ЧМ. Последний был относительное недавно — в 2006-м. Турция, которая пыталась стать страной-хозяйкой турнира в третий раз за последние десять лет, никогда не принимала ни один из турниров.

Ну и последнее. Евро-2020 пройдёт по всей Европе. Эта разовая акция сделана для того, чтобы как можно больше стран почувствовали себя причастными к турниру. Идею продавили ещё при Инфантино, который был тогда генсеком УЕФА. Мюнхен будет одним из городов, которые примут этот турнир. Иными словами, Германия примет у себя два чемпионата Европы подряд. Турция — ни одного.

Политическое решение

Есть и другая сторона. Решение против Германии могло нанести серьёзный вред репутации УЕФА. Все же помнят, что происходило, когда дикая и милитаристская Россия выиграла право на проведение турнира у аристократичной Англии?

Здесь ситуация не менее острая. Вспомните, что ждало Озила и Гюндогана на родине после встречи с президентом Турции. Велика вероятность, что получение Евро Турцией европейские СМИ восприняли бы не как шаг в сторону развития футбола, а как победу турок над немцами. В контексте подобного мышления особенно возмутительна фраза президента «Баварии» Ули Хённесса.

«Я убеждён, что Германия получит право проведения чемпионата Европы в 2024 году, потому что было бы безответственно присуждать его Турции, учитывая её нынешнее состояние».

Хёнесс: Евро-2024 пройдёт в Германии, было бы безответственно отдать его Турции

Безответственно не присуждать турнир Турции, а делать такие заявления. Безответственно и беспардонно. Выбор страны—хозяйки крупного турнира — это не выбор лучших и самых развитых, а выбор тех, кому он нужнее. Такими были последние тренды, которые УЕФА не поддержал.