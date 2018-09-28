Юрген Клопп поит игроков секретным напитком. Он помогает побеждать

Режим питания современных футболистов в топ-клубах считается такой же важной темой, как тренировки или восстановление. Неймара после переезда в Барселону из Бразилии готовили к европейскому футболу не только тренировками. Футболист регулярно пил приготовленный врачами «Барсы» коктейль, благодаря которому у него увеличивалась мышечная масса, но сохранялась природная скорость работы мышц. Лео Месси в 2014 году, когда его показатели снизились, нашёл личного диетолога, а потом ещё одного. Теперь аргентинцу практически запрещено есть любимую пиццу и бесконечные аргентинские десерты. Про то, как сходит с ума по питанию Роналду, всем и так известно.

«Зачем нужен VAR, если вы боитесь решений?» Клопп сорвался на судей Суперматч в Англии, который вы могли пропустить. И удивительное решение судьи.

Но, как правило, подобные истории индивидуальны, потому что организм каждого футболиста уникален. И нет универсальной формулы для еды или напитка, которая делала бы лучше сразу всех. По крайней мере, такого не было раньше, пока журналисты из Bild Sport не опубликовали инсайд из «Ливерпуля». По их информации, в английском клубе теперь футболистов угощают напитками с секретным составом. Это изотоники, которые позволяют быстрее и лучше восстанавливаться после нагрузок и выдавать лучшие результаты на тренировках и в матчах.



Информации про напитки невероятно мало. Известно только, что они двух вкусов: апельсиновый и лимонный. Плюс узнали имя разработчика. Им стал Марк Варнеке – в прошлом немецкий пловец. Своего титула чемпиона мира он добился в 35 лет, став одним из самых возрастных победителей в истории. А затем, работая с Дарой Торрес, помог ей в 41 год взять три серебряные медали на Олимпиаде-2008. Сейчас у Варнеке целая компания Amsport, которая занимается исследованиями, разработкой и производством пищевых добавок и эргогенных добавок для топовых спортсменов. Среди клиентов на сайте в основном указаны триатлонисты, велосипедисты, участники турниров по кроссфиту и пловцы.

У Погба конфликт с Моуринью. Погба прав Относитесь к Погба как хотите, но сейчас он говорит всё по делу.

Для «Ливерпуля» Варнеке работает не один, а совместно с клубным нутрициологом Моной Неммер. Её Клопп два года назад увёл из «Баварии», а в Мюнхен девушка попала по приглашению Хосепа Гвардиолы. Также Неммер работала с молодёжными сборными Германии, а ещё она отказывается называть себя диетологом: «Моя главная задача в объединении науки и практики. То есть я формирую меню и продукты, из которых оно будет приготовлено. Вплоть до того, чем футболисты будут перекусывать в автобусе после матча.

Сложность футбола в том, что это командный вид спорта. Многие игроки хотят готовить дома или есть то, что им готовят их жены. Наша задача – обговорить и донести до них главные принципы питания. Вдобавок в футболе нельзя победить только за счёт выносливости, силы или скорости – нужно умудриться совместить это», – говорила Неммер после переезда в «Ливерпуль». Эффект от её прихода футболисты ощутили почти сразу, об этом рассказал сам Клопп: «Обычно игроки приходят в столовую, едят как можно быстрее и уходят. Но с появлением Неммер наше меню изменилось, футболисты начали дольше и с интересом выбирать новые блюда. Им понравились изменения».

Никто не заметил этот гол. Но он принёс «Ливерпулю» победу Раньше он наверняка бы вызвал грандиозный скандал.

Разнообразие в меню немного компенсировало страдания игроков от другого назначения – одновременно с Неммер в клуб приехал тренер по фитнесу Андреас Корнмайер. Он так же работал в «Баварии», и Клопп называет его «сержантом, который орёт на игроков, чтобы они работали больше». Зато за Неммер довольно быстро закрепился образ заботливой и внимательной приятельницы. «Все игроки любят её. Для многих тут она как мама», – удивлялся Адам Лаллана. В «Ливерпуле» питаются по принципу «ничего не запрещено». Если игроки хотят пудинг, то его сделают. Только вместо традиционных ингредиентов используют то, что не навредит. Миндальное молоко, качественный какао-порошок, мелассу.



Теперь к режиму питания от Неммер добавились секретные напитки от Варнеке. И «Ливерпуль» выиграл 6 матчей чемпионата Англии из 6 – лучший старт в истории. Интересно, что в антидопинговых агентствах уже знают про секретные ливерпульские напитки. И даже проверили их, но не нашли ничего запрещённого. В Англии же их называют исключительно магическими зельями Клоппа.