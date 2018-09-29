Гончаренко снова обратил сильные стороны соперника в слабые. Пока этого хватает

Много говорится о том, как Виктор Гончаренко влияет на конкретную игру, и матч с «Оренбургом» вновь даёт повод объяснить, как именно это происходит. На «Спартак» и «Оренбург» тренер ЦСКА определил одинаковый стартовый состав, но функции игроков при этом были совершенно разными. Гончаренко подстраивает их так, чтобы обратить сильные стороны соперников в слабости.

Рассмотрим это на примере Николы Влашича. Выше — тепловая карта действий хорвата в матче со «Спартаком», ниже — оренбургская тепловая карта. Одного взгляда на них достаточно, чтобы заметить: Влашич имел разные игровые задания в этих встречах. Максимум действий на последней трети поля в дерби и работа в середине и даже на своей половине против «Оренбурга», который как минимум по именам слабее «Спартака» в атаке. Как это объяснить?

Обратимся к соперникам ЦСКА. Сильная сторона «Спартака» — первый пас от Фернандо, который начинает быстрые атаки. С первых же минут дерби красно-белые обозначили, что собираются действовать вторым номером, а потому перекусить действия Фернандо необходимо было вдвойне. Можно сделать это сразу после потери мяча, но Гончаренко считает иначе. Своими действиями в атаке — простыми забросами в штрафную под сброс во второй темп — он заставляет Фернандо опускаться глубже.

В момент, когда «Спартак» получает мяч, бразилец находится в позиции минимальной эффективности, и первый пас берут на себя и центральные защитники, и крайние. Влашич же получает возможность играть строго перед штрафной — в первую очередь это касается проникающих передач, но и ударов с дистанции тоже. И забьёт Влашич как раз через Фернандо (это дополнение к плану, но дополнение крайне приятное).

В Оренбурге предстояла другая игра. Соперник плотно перекрывает зоны перед штрафной (Вадим Афонин вообще делает это на уровне топ-5 игроков чемпионата) и максимально насыщает оборонительную линию. Через центр с «Оренбургом» пробиться сложно, вертикальные забросы, которые проходили со «Спартаком», будут едва ли эффективны.



В то же время есть игра «Оренбурга», одна из главных особенностей которой — подключение крайних защитников в атаку. При этом если стартовую пару фуллбеков составляют Терехов и Малых, то в ней явно виден атакующий крен в сторону левого края — Терехов здорово помогает на чужой половине поля и умеет и обострить, и создать давление. При этом на том же фланге Терехова и у ЦСКА есть Марио Фернандес, который и сам всегда крайне активен в наступлении.



Выход? Функцией Влашича становится не последний пас и игра перед штрафной, а помощь при организации переходной фазы из обороны в атаку. Именно поэтому на тепловой карте видно, что чаще под мяч хорват опускается в правый полуфланг: как только ЦСКА получает владение, хорват максимально продуктивно продвигает его вперёд, доводя мяч до свободных зон/зон, из которых можно бить.

При этом ЦСКА, оставляя или Влашича, или Облякова в правом полуфланге, полностью освобождает фланговую зону для Фернандеса, и когда в штрафную подключается лишний игрок ЦСКА (иногда это был даже Набабкин), Терехову приходится сужаться к воротам. Мгновенный перевод оставляет Фернандеса наедине с мячом и парой лишних секунд, а этого ему достаточно — идёт максимально смертоносный навес в штрафную.



Четыре таких прошли только за первый тайм в Оренбурге. Один привёл к пенальти и голу, два возникли после хорошего перехода из обороны в атаку. Переход из обороны в атаку прямо отметил в игре соперника после матча и тренер «Оренбурга» Владимир Федотов. Активность Терехова «армейцами» была практически нивелирована. Победа по всем фронтам.



Гончаренко снова сыграл от соперника и добыл результат, но в матче с «Реалом» этого может не хватить.