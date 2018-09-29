Продажа Гулиева – очень странный трансфер «Спартака». И, похоже, ошибочный

По своим качествам он мог бы усилить родной клуб уже сейчас, но в воскресенье сыграет против него в футболке другой команды.

Зуев – пример логичного трансфера

Сразу хочется оговориться, что аренда или продажа молодых игроков – процесс для топ-клубов абсолютно естественный и неизбежный. И иногда, как бы ни было грустно, приходится жертвовать даже самыми талантливыми воспитанниками.

Например, в случае с Зуевым, который тоже ушёл перед началом сезона в «Ростов», «Спартак» вёл себя абсолютно логично: сначала попробовал его в главной команде, убедился, что игрок ещё недостаточно готов, отдал в аренду, затем – ещё в одну, а потом отпустил на полноценный контракт. Конкуренция на флангах атаки у красно-белых в последние годы всегда была бешеной. Да и сейчас, после ухода Промеса, есть многомилионный Педро Роша, только-только приобретённый Ташаев, опытный Самедов, готов раскрыться Ломовицкий, плюс не исключён прогресс Бакаева, которого временно одолжили «Арсеналу».

Поэтому даже если Зуев засверкает в «Ростове», станет вдруг лучшим футболистом страны и перейдёт в условный «Зенит», критиковать «Спартак» будет абсолютно не за что. Красно-белые всё равно поступили абсолютно верно – в родном клубе рост Зуева оказался бы затруднён, с высокой долей вероятности он потерял бы время и занял место более молодого игрока.



Тогда как история Аяза Гулиева – совершенно другая.

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Лидер «Ростова» почти по всем параметрам

При Валерии Карпине молодой полузащитник стал одним из ключевых футболистов «Ростова». Его влияние на игру команды матч за матчем становится всё больше, он стабильно один из лучших по объёму проделываемой работы (лишь в одном туре – меньше 70 ТТД, в остальных – ближе к 90), всегда показывает высокую динамичность.

Важную роль Аяз играет как в общем прессинге и других оборонительных действиях (третий показатель в команде по количеству отборов), так и в конструктивном футболе (первое место по общему количеству ударов и голевых передач, третье – по средним показателям ключевым пасов и попыток дриблинга). За счёт мобильности и быстрого мышления отлично находит свободные зоны.

Гулиев оброс мясом и, несмотря на возраст, играет в настоящий мужской футбол, здорово выглядит в силовых единоборствах (54 процента победных дуэлей – даже больше, чем у Зобнина). Полезен не только в контратакующем стиле, но и в позиционном – например, в последней игре с «Уфой» едва ли не лучше всех освобождался от опеки за счёт стартового рывка и дриблинга с места.



Да, есть недостатки – например, злоупотребление дальними ударами в ущерб более интересным вариантам развития атаки, большое количество фолов, но всё это можно списать на чрезмерное желание и нехватку опыта. И важно понимать, что прогресс Аяза возник не на пустом месте. Ещё полтора года назад, во второй части сезона-2016/17, он достойно проявлял себя в «Анжи» при Александре Григоряне, и уже тогда казалось, что по возвращении его можно постепенно пробовать в главном «Спартаке».



Но за главную команду красно-белых он не провёл ни минуты.

Аз есмь Аяз. Ещё одна молодая звёздочка РФПЛ Самый юный спартаковец, который притормозил «Зенит».

Почему не рассчитывали?!

А теперь ещё раз вспомним кадровую ситуацию «Спартака» перед началом нового чемпионата.

1) Клуб знал, что обновлённый тренерский штаб собирается внедрять на постоянной основе систему 4-3-3, где универсальность и мобильность для центральных полузащитников – качества, необходимые по умолчанию.

2) Все понимали, что Глушаков находится в подвешенном состоянии и в любой момент Каррера может отказаться от его услуг, если найдёт повод. Да и с чисто спортивной точки зрения 31-летний капитан начал сдавать.



3) Тимофеев после тяжёлой травмы, да и по своим умениям – никакой не «бокс-ту-бокс», а нижний опорник-разрушитель. Вернувшийся из «Рубина» Попов – тоже не универсальный центральный полузащитник, а скорее оттянутый нападающий для скоростного футбола (там его, кстати, и использовал в аренде Бердыев).



4) Роман Ерёменко, приход которого в «Спартак» давно стал для всех секретом Полишинеля, раньше 10-го тура на поле не выйдет. И большой вопрос, кто больше заслуживает доверия – возрастной футболист после двухлетнего простоя или молодой способный воспитанник.

Роман Зобнин Денис Глушаков Артём Тимофеев Ивелин Попов Аяз Гулиев Минуты на поле 771 517 84 263 599 Удары (в створ) 18 (3) 12 (3) 1 (0) 3 (0) 15 (5) Фолы (на нём) 11 (20) 6 (5) - 5 (2) 15 (5) Передачи в ср. (точность) 39 (86%) 39 (84%) 27 (80%) 38 (81%) 37 (76%) Ключевые передачи в ср. (точные) 1,2 (0,5) 1,2 (0,3) - 1 (0,3) 2 (0,9) Передачи в штрафную в ср. (точные) 2,2 (1,4) 1,7 (1) 3,2 (1,1) 2,1 (0,3) 4,4 (1,5) Единоборства в ср. (победные) 18 (9) — 50% 12 (4) — 33% 19 (8) — 39% 13 (7) — 54% 18 (10) — 54% Обводки в ср. (удачные) 4,4 (2,9) 1,4 (0,7) 2,1 (0) 2,4 (1,8) 3,6 (2,5) Отборы в ср. (удачные) 2,1 (1,5) 4 (2,3) 4,3 (2,3) 3,4 (1.7) 4,4 (2,1)

Однако красно-белые, несмотря на недостаточную укомплектованность средней линии для действующей схемы, отказались от игрока, который как раз мог бы очень пригодиться прямо сейчас. Да, скорее всего, Гулиев играл бы не так часто, как в «Ростове», но у него всё равно были бы очень (очень!) серьёзные предпосылки для роста именно в «Спартаке».



И уж совсем странным выглядит решение о полноценной продаже, а не аренде. Пусть даже с опцией обратного выкупа – возможный процесс возвращения всё равно теперь окажется куда сложнее. Логичных объяснений случившемуся просто нет. Разве что в дело вмешались неспортивные факторы.