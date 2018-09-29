«Лучше бы он играл в фильмах про Бонда». Болельщики «Валенсии» ругают Черышева

В Испании есть сразу несколько команд, у которых не может быть стабильно все хорошо. Раз в пару сезонов обязательно начинается какое-то необъяснимое безумие, которое часто пытаются решить единственным способом: тренерским увольнением. «Валенсия» точно входит в этот не очень почетный пул, и свой кризис переживает прямо сейчас.

Марселино Тораль работает с «лос чес» с прошлого сезона, и с первой попытки ему удалось довести команду до четвертого места. Это фантастический результат в Испании, так как с первыми тремя строчками все примерно понятно заранее. Логично, что этим летом мистеру позволили активно участвовать в трансферной кампании и набирать игроков по своим предпочтениям. В числе тех, кого выбрал Марселино, был Денис Черышев. Он работал с астурийским тренером в «Вильярреале», плюс в «Валенсии» был явный дефицит футболистов на левый край атаки.

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Но первые туры нынешнего сезона провалили и Марселино, и Черышев. Тренер за шесть стартовых матчей использовал шесть вариантов состава, а сегодня в Сан-Себастьяне вышла седьмая версия. В первую очередь это связано с травмами: у «Валенсии» регулярно выбывали ключевые футболисты. Монтойя, Везу, Гарай, Кондогбия, Васс, Мина, Коклен – все они из-за повреждений не могли помочь команде в разных матчах. Плюс проблемы с результативностью – никто из форвардов на старте сезона не мог стабильно забивать. В итоге Марселино постоянно менял состав в поисках оптимального сочетания.

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Черышев стал жертвой сразу нескольких факторов. Во-первых, общих результатов клуба. Во-вторых, конкуренции с Гонсало Гедешем. Фанаты «Валенсии» обожают португальца, который классно провел в клубе прошлый сезон по аренде. В самом конце трансферного окна контракт Гедеша выкупили у ПСЖ. И теперь Черышеву постоянно приходится выдерживать сравнения с португальцем.

Показательная история случилась в игре с «Сельтой». Гедеш сделал голевую передачу, и «Валенсия» вела 1:0. За 15 минут до конца вместо Гонсало вышел Черышев, и в итоге «лос чес» пропустили. И Черышева сделали одним из виновников потери очков. Болельщики критиковали Марселино за то, что он убрал с поля лучшего игрока. Вместе с Черышевым ругали и Кевина Гамейро. В итоге именно эти двое сделали голевую комбинацию против «Реала Сосьедад» и принесли «Валенсии» первую победу в сезоне.



Но это не сильно улучшило мнение болельщиков как минимум по россиянину. Теперь его критиковали за агрессивные фолы, которые могли привести к удалению. А также за то, что он мало отрабатывал в обороне. Вместе с Черышевым на левом фланге играл 20-летний Тони Лато, для которого это был первый матч в сезоне. По мнению болельщиков, Денис должен был больше помогать партнеру.

Конечно, нельзя не выделить то, что Черышев сделал голевой пас сегодня. Но он не оказывал абсолютно никакой помощи своему напарнику, для которого это был дебют.

Очень плохо: Лато, Парехо, Черышев

Парехо провалил 80% передач, а Черышев всего дважды выиграл борьбу за мяч. Я счастлив тому, что команда победила, но нужно играть намного лучше.

Какой позор, что Черышев – футболист. С его фамилией нужно быть персонажем фильмов о Джеймсе Бонде, который целится лазером в промежность главному герою.

Все могло закончиться намного хуже – Черышев и Лато наиграли на две желтых.



Несмотря на критику, у Черышева уже 1+1 в этом сезоне по системе «гол + пас», и это чуть ли не лучший результат в разбитой «Валенсии». 2 октября «лос чес» играть в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Непосредственное участие в первой победе клуба повышает шансы Черышева выйти на «Олд Траффорд» с первых минут.