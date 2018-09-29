«Болельщики «Локомотива», всё должно быть в порядке»

Пресс-конференция после игры началась с обсуждения судейских ошибок. Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов выразил недоумение некоторыми решениями рефери.

«Видите, даже вы обратили внимание», — отреагировал тренер на вопрос о судействе.

«Не люблю это обсуждать, но было много спорных моментов, которые вызывали удивление. Только что я увидел игру рукой. Если говорить как в баскетболе, с кольца сняли мяч. Наверное, арбитр глаз протирал или не видел… Ситуация меня сильно удивила, но что поделать. Также как в том моменте, когда вратарь получил живот».

Ману плевать на контракт. Он снова приносит очки «Локомотиву» Так будет, по крайней мере, до зимы.

Мысль продолжил Олег Иванов: «Идову сыграл рукой. Кому-то ставят за такие нарушения, а нам не повезло».

Судейство оставим Александру Егорову, а победителем этой игры остался «Локомотив». Юрий Палыч пришёл общаться с прессой в хорошем настроении. Видно, что последние недели дались ему очень непросто, и победа над «Ахматом» его очень обрадовала.

«Выиграли и сдвинулись с мёртвой точки. Имею в виду не только очки, но и игру: как в атаке, так и в обороне. Идову? Не могу комментировать игроков в этом зале. Только у нас в комнате, где у нас проходят разборы. Все выиграли, все молодцы.

— У «Локо» был сложный старт...

— Пришли новые игроки, некоторые приехали из национальных сборных. Полноценного тренировочного лагеря у команды не было. Перед чемпионатом был полный разнобой: один две недели тренировался, один — три и так далее. Можно взять какого угодно игрока, но если он не натренированы, результата ты не добьёшься. Обратите внимание, сегодня не играли Фарфан, Фернадеш, Смолов, Рыбус. Все эти люди пришли за три дня до чемпионата. Болельщикам хочу сказать: вы чуть-чуть подождите. Пусть все наберут кондиции, в «Локомотиве» всё должно быть в порядке.

— Травма Смолова стала большой потерей?

— В Калининграде он не забил пять моментов, но играл потрясающе. А если нападающий имеет моменты, голы обязательно будут. Конечно, это большая потеря, он только набрал кондиции, появился азарт, агрессивность. Но всегда бывают неожиданности.



— Сегодня играли в два центральных защитника и выиграли. Будете использовать эту схему в дальнейшем?

— У нас всего три центральных защитника. Кто меньше ошибается, тот и будет играть чаще. По поводу схемы — будем использовать оба варианта. Но схема не играет основной роли. Главную роль играют сердце и агрессия.

— Что с Денисовым?

— Будет готовиться к следующей игре.

— Фернандеш сегодня забил первый мяч. Как оцените его роль в «Локо»?

— Фернандеш сделал для «Локомотива» очень много. Моё мнение — он должен остаться, но не знаю, как выйдет. Несмотря на всю ситуацию, Фернандеш — тот человек, который учит молодёжь играть в хороший футбол. В этом плане я им восхищён.



— «Локомотив» возвращается в чемпионскую гонку?

— Сложно сказать, «Зенит» сильно ушёл вперёд. Но «Локомотив» всегда борется. Наш девиз — не сдаёмся, пока не проиграли всё».



— Теперь впереди матч с «Шальке», команда к нему готова?

— «Шальке» будет завтра, а сегодня «Ахмат». Хотелось бы, чтобы болельщики заполнили трибуны, а иначе — что за это Лига чемпионов? Видите, как бывает, есть победы — болельщик идёт. Только результатами можно завлечь их на трибуны