«МЮ» ведёт переговоры с Зиданом, Смолов перенёс операцию, а Черышев подвергается критике. Главное — в обзоре дня.

Баста убил газон «Ростов Арены». А ведь его предупреждали

Смолов перенёс операцию на ключице

Сегодня, 29 сентября, нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перенёс операцию на повреждённой ключице, сообщает официальный сайт «железнодорожников».



Отмечается, что операция в Риме прошла в штатном режиме, без осложнений. Уже 2 октября футболист сможет вернуться в Россию. Реабилитацию Фёдор будет проходить на базе «Локомотива» в Баковке. Ориентировочный срок реабилитации составит 30–40 дней.

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Смолов получил травму в результате единоборства в гостевом матче 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» (3:2). В той встрече форвард отдал результативную передачу. Несмотря на травму и выраженные болевые ощущения, Смолов играл до финального свистка в матче, исход которого решился в дополнительное время.

«Валенсия» в гостях обыграла «Реал Сосьедад»

В матче седьмого тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» принимал «Валенсию». Встреча состоялась на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 36-й минуте встречи нападающий «Валенсии» Кевин Гамейро забил с подачи российского полузащитника Дениса Черышева. Во втором тайме у хозяев поля был шанс сравнять счёт, однако бразильский форвард Виллиан Жозе не смог реализовать пенальти. Таким образом, «Валенсия» довела серию игр без поражений до пяти матчей.

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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» в гостевом матче АПЛ

В матче седьмого тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 3:1.

Счёт на пятой минуте открыл полузащитник «Вест Хэма» Фелипе Андерсон. В конце первого тайма защитник «красных дьяволов» Виктор Линделёф отправил мяч в собственные ворота. На 71-й минуте форвард Маркус Рашфорд стал автором единственного мяча гостей. Через три минуты нападающий лондонцев Марко Арнаутович упрочил преимущество хозяев в счёте.

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Газон «Ростов Арены» пострадал из-за защитного покрытия для концерта Басты

В Сети появился снимок повреждения поля стадиона «Ростов Арена», на котором сегодня, 29 сентября, пройдёт концерт российского рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста.



Специально для выступления артиста газон покрыли защитным покрытием, однако там, где оно было закреплено, появились проплешины.

Напомним, в начале сентября между Бастой и руководством «Ростова» произошёл конфликт из-за предстоящего концерта. Представители клуба хотели отменить выступление рэпера и предупреждали, что газон получит серьёзный урон.



Ближайший матч «Ростов» проведёт на своём стадионе 6 октября с «Оренбургом» в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

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«Локомотив» прервал трёхматчевую серию без побед в РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» в игре 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в столице на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Мануэл Фернандеш, отличившийся на 81-й минуте. В компенсированное время второго тайма хавбек Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество «Локомотива», результативную передачу отдал полузащитник Алексей Миранчук.

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«Ювентус» победил, Роналду отдал 2 голевых паса

«Ювентус» победил «Наполи» в матче 7-го тура Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 10-й минуте Леонардо Бонуччи грубо ошибся с передачей у своей штрафной. В результате Маркес Аллан пасом нашёл на правом краю чужой штрафной Хосе Кальехона, а тот передал мяч в центр на пустые ворота Дрису Мертенсу. Бельгийцу оставалось с близкой дистанции не промахнуться.

В середине первого тайма Криштиану Роналду разобрался с Эльсеидом Хюсаем на левом фланге атаки, исполнил подачу в центр на линию вратарской, где Марио Манджукич ударом головой отправил мяч в сетку ворот. В начале второй половины Роналду приблизился к чужой штрафной по центру и нанёс удар в ближнюю штангу ворот Давида Оспины. От каркаса ворот мяч отскочил к Манджукичу, и тот отправил его точно в цель.



Вскоре неаполитанцы остались в меньшинстве — Мариу Руй сыграл прямой ногой против Пауло Дибалы поблизости от центра поля и получил за это вторую жёлтую карточку. На 76-й минуте после подачи с углового с правого фланга на ближнюю штангу Роналду головой сбросил мяч во вратарскую, где Бонуччи с нескольких метров переправил мяч точно в цель.

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«Ливерпуль» в матче с «Челси» спасся на 89-й минуте

«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 1:1.

На 25-й минуте Матео Ковачич выложил мяч на ход Эдену Азару, бельгиец ворвался в штрафную и пробил под дальнюю штангу.



На 89-й минуте Дэниел Старридж получил мяч перед штрафной и отлично выстрелил в дальнюю девятку ворот лондонцев.