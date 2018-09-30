В Испании обрушилась часть трибуны стадиона. В этом матче сыграл Промес

Как это случилось?

В ходе матча 7-тура чемпионата Испании «Эйбар» – «Севилья» едва не произошла трагедия. Невольно ситуацию спровоцировал полузащитник Эвер Банега, реализовавший пенальти на 60-й минуте и сделавший счёт 2:0 в пользу гостей. Аргентинец подбежал к трибуне «Севильи», расположенной за теми воротами, в которые он забил, чтобы разделить радость со своими болельщиками.

В результате поддавшиеся эмоциям фанаты красно-белых проломили ограждение. На поле упало около 30 человек. Врачи обеих команд, а также члены медицинской бригады стадиона и полицейские поспешили на помощь пострадавшим. Как сообщают испанские СМИ, четверо болельщиков получили ушибы ног и рук, причём двоих из них унесли на носилках в подтрибунное помещение. Игру прервали. Президент «Эйбара» Амайя Горосита покинула своё место, чтобы лично проконтролировать ситуацию. До конца матча она на трибуну уже не вернулась. К счастью, худших последствий удалось избежать. Футболисты «Эйбара» и «Севильи» были шокированы случившимся, однако спустя восемь минут команды всё-таки продолжили встречу.

Что за стадион у «Эйбара»?

Стадион «Мунисипаль де Ипуруа» – самый маленький в Примере. Его ввели в эксплуатацию в 1947 году, а центральную трибуну построили только в 1951-м. Когда «Эйбар» вышел в Примеру летом 2014-го, арена не соответствовала требованиям испанской лиги. Но для этого клуба всё-таки сделали исключение, разрешив играть на «Мунисипаль де Ипуруа». В прошлом году завершилась реконструкция восточной трибуны, благодаря чему общая вместимость увеличилась до 7100 зрителей, а заняться ремонтом западной трибуны планируют в конце 2018-го. На ней как раз и обрушилось ограждение.

Напомним, что в мае 2018 года в Испании уже была подобная история, связанная с футболом. Правда, это произошло не на матче, а во время интервью экс-полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Андреса Иньесты для телевизионной программы. На стадионе «Ла Саталия» в столице Каталонии обвалилась временная трибуна – пострадало 18 человек. Конструкция не выдержала веса людей. Несколько человек были доставлены в больницу, но и в тот раз никто серьёзно не пострадал.

Как сыграл Промес?

Как и в матче с «Реалом» три дня назад, новичок «Севильи» Квинси Промес не попал в основу и появился на поле только во втором тайме. Это случилось уже после падения болельщиков. Лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги минувшего сезона вышел на замену вместо Виссама Бен-Йеддера на 83-й минуте при счёте 2:0.

Промес расположился на левом фланге. В основном он закрывал зону при обороне, поэтому редко встречался с мячом, но при первой же возможности включал свою скорость и поддерживал контратаку. Судья добавил девять минут из-за инцидента, так что Квинси сыграл почти полтайма. В одном из эпизодов протащил мяч вперёд и пробил из-за штрафной – попал в защитника, заработав лишь угловой. Тем не менее Промес поучаствовал в третьей голевой атаке «Севильи»: он укротил сложный мяч красивым движением и сделал передачу партнёру.

В концовке эпизода Банега забил дальним ударом. Теперь аргентинец не побежал праздновать к фанатам, а те – к полю. Группа полицейских отсекла поклонников «Севильи» от разрушенного ограждения, образовав живой забор. Пять нижних рядов западной трибуны были пустыми.